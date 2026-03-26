  • EdTech Talks 2026: Experteneinblicke in die digitale Bildungswelt

    Mit der Online-Veranstaltungsreihe „EdTech Talks“ startet an der Professional School der Leuphana Universität Lüneburg im Mai ein neues digitales Format rund um Zukunftsperspektiven im Bildungssektor

    BildLeuphana Zertifikatsprogramm EdTech Product Management startet erneut Lüneburg. Mit der Online-Veranstaltungsreihe „EdTech Talks“ startet an der Professional School der Leuphana Universität Lüneburg im Mai ein neues digitales Format rund um Innovationen und Zukunftsperspektiven im Bildungssektor. Die Reihe dient zugleich als Vorgeschmack auf den zweiten Jahrgang des berufsbegleitenden Zertifikatsstudiums EdTech Product Management, das nach einem erfolgreichen ersten Jahr im kommenden Oktober erneut startet.

    EdTech Talks: Praxisnaher Austausch mit Branchenköpfen

    In den EdTech Talks nehmen Expert*innen aus der Praxis wichtige Dimensionen der Educational Technology in den Blick. An drei Terminen im Mai und Juni erhalten Interessierte Einblicke in unterschiedliche Facetten der Branche – von der Startup-Gründung bis hin zur Produktentwicklung in Traditionsverlagen:

    * 27. Mai 2026 (18 Uhr): „Gründen im EdTech-Bereich“ mit Marie Sasso (Founders Foundation)
    * 3. Juni 2026 (18 Uhr): „Zwischen Code und Didaktik: Rollenvielfalt im EdTech-Start-up“ mit Christina Wurst (FelloFish)
    * 10. Juni 2026 (18 Uhr): „So entsteht EdTech im Bildungsverlag“ mit Dr. Roos Hutteman (Cornelsen Verlag)

    Jeder Talk besteht aus einem interaktiven Vortrag sowie einer anschließenden Diskussionsrunde. Im direkten Anschluss haben Teilnehmende zudem die Möglichkeit, mehr über das Zertifikatsprogramm EdTech Product Management zu erfahren.

    Zertifikat geht in das zweite Jahr

    Das im Vorjahr erfolgreich gestartete Programm richtet sich gezielt an Fach- und Führungskräfte aus der Bildungsbranche, aus Verlagen sowie EdTech-Start-ups. Es qualifiziert Teilnehmende für Schlüsselpositionen wie Product Owner oder Innovationsmanager, die die Brücke zwischen Didaktik, Technologie und Unternehmertum schlagen. „Wir brauchen in der digitalen Bildung Menschen, die diese Perspektiven zusammenbringen. Die positive Resonanz aus dem ersten Jahrgang zeigt, wie groß der Bedarf an methodischer Kompetenz in diesem agilen Feld ist“, erklärt Prof. Dr. Torben Schmidt, Leiter des Zertifikats.

    Studieninhalte und Anmeldung

    In drei Modulen lernen die Studierenden, EdTech-Produkte menschenzentriert zu entwickeln sowie KI, Learning Analytics und Gamification zielgerichtet einzusetzen. Alle Module sind auch einzeln belegbar. Der Unterricht zeichnet sich durch eine enge Verzahnung von Wissenschaft und Praxis aus, wobei Expert*innen aus der Industrie ihre Erfahrungen direkt in die Lehre einbringen. Zudem entwickeln die Studierenden eigene Prototypen.

    Das einsemestrige Programm startet im Oktober 2026. Bewerbungen sind bis zum 31. Juli möglich. Neben den EdTech Talks bietet die Professional School am 17. Juni 2026 im Rahmen ihrer Online-Infotage eine weitere Möglichkeit an, das Zertifikatsprogramm näher kennenzulernen.

    Koordinator Ingo Auhagen steht zudem für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung (edtech@leuphana.de, Fon 04131.677-2467).

    Alle Informationen zum Programm und zur Anmeldung für die EdTech Talks finden Sie unter: www.leuphana.de/ze-edtech

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Leuphana Universität Lüneburg, Professional School
    Frau Ricarda Klein
    Universitätsallee 1
    21335 Lüneburg
    Deutschland

    fon ..: 041316774045
    web ..: https://www.leuphana.de/professional-school/zertifikatsstudium-berufsbegleitend/it-digitalisierung/e
    email : psevents@leuphana.de

    Die Professional School der Leuphana Universität Lüneburg bietet seit 2009 berufsbegleitende Bachelor, Master und Zertifikate unter ihrem Dach an. Die Angebote aus den Clustern Management & Entrepreneurship, Nachhaltigkeit, Governance & Recht sowie Bildung, Gesundheit & Soziales richten sich an berufstätige Weiterbildungsinteressierte aus Deutschland und der ganzen Welt. Die Professional School hat sich seit ihrer Gründung zu einem der wichtigsten akademischen Weiterbildungsanbieter im norddeutschen Raum und einer der größten Weiterbildungseinrichtungen an deutschen Universitäten entwickelt.

    Pressekontakt:

    Leuphana Universität Lüneburg, Professional School
    Frau Ricarda Klein
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