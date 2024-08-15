Mit Erzieherausbildung in die Soziale Arbeit: Berufsbegleitendes Bachelorstudium bietet neue Karriereoptionen

Erzieherinnen und Erzieher können sich berufsbegleitend für Sozialarbeit qualifizieren: Die Professional School der Leuphana startet im Oktober 2026 den Bachelor Soziale Arbeit, Bewerbung bis 31. Juli

Lüneburg. Erzieherinnen und Erzieher können sich mit einem berufsbegleitenden Studium für die Arbeitsfelder Sozialarbeit und Sozialpädagogik qualifizieren. Die Professional School der Leuphana Universität Lüneburg bietet diese Möglichkeit mit ihrem Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit. Im Oktober 2026 beginnt ein neuer Durchgang des Studienprogramms. Bewerbungen sind bis zum 31. Juli möglich. Für Interessierte werden vorab verschiedene Beratungsmöglichkeiten geboten.

Vorbereitung für komplexe Aufgaben und die staatliche Anerkennung

Der berufsbegleitende Bachelor Soziale Arbeit führt Erzieherinnen und Erzieher in sieben Semestern in die vielfältigen Berufsfelder der Sozialarbeit und Sozialpädagogik ein und eröffnet ihnen damit neue Karriereperspektiven. Er ermöglicht auch den Erwerb der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in. Im Bachelorstudium behandeln die Teilnehmenden rechtliche, pädagogische, sozialmedizinische, psychologische und ökonomische Aspekte der Sozialen Arbeit.

Persönliches Netzwerk im Präsenzstudium

Während viele Anbieter reine Fernlehre anbieten, setzt die Leuphana bewusst auf ein Blended-Learning-Konzept mit regelmäßigen Präsenzwochenenden am Campus. So profitieren die Studierenden vom engen Austausch mit Dozierenden und Mitstudierenden und lernen so nicht nur von- und miteinander, sondern erweitern gleichzeitig ihr persönliches Netzwerk. Die Studiengruppen sind in der Teilnehmendenzahl bewusst begrenzt, um ein sehr gutes Betreuungs- und Serviceverhältnis zu gewährleisten und den Austausch zu fördern.

2 Semester Vorsprung durch Praxiserfahrung

Der Studiengang richtet sich an staatlich anerkannte Erzieher*innen mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung inklusive des Anerkennungsjahres. Die pädagogische Vorbildung bringt dabei einen zeitlichen Vorteil: „Wir rechnen die Ausbildung pauschal mit 40 Credit Points an“, erklärt Studiengangskoordinatorin Kristin Eschrich. „Das entlastet die Studierenden massiv und ermöglicht es ihnen, Studium und Job gesund zu vereinen.“ Durch den Nachweis von Ausbildung und Berufserfahrung ist das Studium zudem ohne Abitur möglich.

Online-Beratungstermine im Mai und Juni

Für alle, die wissen wollen, wie sich Studium, Job und Privatleben vereinbaren lassen, bietet die Professional School verschiedene Infotermine an:

o 7. Mai 2026: Online-Infoveranstaltung zum Studiengang

o 17. Juni 2026: Infotag Berufsbegleitend Studieren mit Programmvorstellung sowie Q&A-Session mit Studierenden des Bachelor

Interessierte können zudem jederzeit ein individuelles Beratungsgespräch mit Studiengangskoordinatorin Kristin Eschrich (kristin.eschrich@leuphana.de, Fon 04131.677-1612) vereinbaren.

Alle Informationen zum Studienprogramm finden Interessierte unter www.leuphana.de/ba-soza. Zu Anrechnungsfragen informiert die Webseite www.leuphana.de/ps-anrechnung-bachelor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Leuphana Universität Lüneburg, Professional School

Frau Ricarda Klein

Universitätsallee 1

21335 Lüneburg

Deutschland

fon ..: 041316774045

web ..: https://www.leuphana.de/professional-school/berufsbegleitende-bachelor/studium-soziale-arbeit.html

email : psevents@leuphana.de

Die Professional School der Leuphana Universität Lüneburg bietet seit 2009 berufsbegleitende Bachelor, Master und Zertifikate unter ihrem Dach an. Die Angebote aus den Clustern Management & Entrepreneurship, Nachhaltigkeit, Governance & Recht sowie Bildung, Gesundheit & Soziales richten sich an berufstätige Weiterbildungsinteressierte aus Deutschland und der ganzen Welt. Die Professional School hat sich seit ihrer Gründung zu einem der wichtigsten akademischen Weiterbildungsanbieter im norddeutschen Raum und einer der größten Weiterbildungseinrichtungen an deutschen Universitäten entwickelt.

Pressekontakt:

Leuphana Universität Lüneburg, Professional School

Frau Ricarda Klein

Universitätsallee 1

21335 Lüneburg

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