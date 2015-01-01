EDV und IT Entsorgung in Bonn: ProCoReX Europe GmbH schafft Mehrwert mit zertifizierter Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH digitalisiert den Nachweisprozess bei der EDV und IT Entsorgung in Bonn – zertifizierte Datenträgervernichtung, Nachweissicherheit und Ressourcenschutz in einer Komplettlösung.

Transparenz, Sicherheit und lückenlose Nachweise sind zentrale Anforderungen an die EDV und IT Entsorgung in Bonn. Die ProCoReX Europe GmbH bietet eine maßgeschneiderte Lösung, bei der die Datenträgervernichtung in Bonn nach zertifizierten Standards im Mittelpunkt steht. Jede Phase – von der detaillierten Erfassung aller Altgeräte und Speichermedien bis zur gesicherten Abholung – wird klar dokumentiert. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bonn erfolgt gemäß DIN 66399, sämtliche Prozessschritte werden digital protokolliert und rechtssicher belegt. Unternehmen und Organisationen profitieren davon, jederzeit Zugriff auf alle Dokumente, Recyclingbestätigungen und Vernichtungszertifikate zu haben – ein entscheidender Vorteil für Audits, Datenschutzprüfungen und eine nachhaltige Compliance-Strategie. ProCoReX Europe GmbH sichert mit der Datenträgervernichtung in Bonn, dass sensible Daten vollständig und nachvollziehbar gelöscht werden und sämtliche gesetzlichen Datenschutzanforderungen erfüllt sind. Darüber hinaus steht die fachgerechte und ressourcenschonende Verwertung im Fokus: Wertstoffe aus der EDV und IT Entsorgung in Bonn werden sortenrein recycelt, schädliche Bestandteile umweltgerecht entsorgt. Jede Datenträgervernichtung in Bonn ist somit auch ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Unternehmensführung. Mit persönlicher Betreuung, flexiblen Serviceoptionen und innovativen, zertifizierten Prozessen verbindet ProCoReX Europe GmbH höchste Standards bei der Datenträgervernichtung in Bonn mit nachhaltiger, rechtssicherer IT-Entsorgung. Unternehmen jeder Größe erhalten so ein lückenlos dokumentiertes, auditierbares und ökologisch verantwortungsvolles Komplettpaket für die IT-Verwertung.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

