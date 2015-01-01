PC Entsorgung und Festplatten Entsorgung – nach ISO 21964 und NIS2

Neue gesetzliche Standards verlangen lückenlose Nachweise: Nur eine zertifizierte und dokumentierte Vernichtung von Festplatten und Datenträgern erfüllt die aktuellen Anforderungen.

Die Anforderungen an die sichere EDV- und Elektroschrott Entsorgung sowie Festplatten und Datenträger Vernichtung haben sich mit der Umsetzung der NIS2-Richtlinie und der Einführung der internationalen Norm ISO/IEC 21964 grundlegend verändert. Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, nicht nur ihre Daten während des Betriebs zu schützen, sondern auch die Entsorgung von PCs und Festplatten lückenlos, nachvollziehbar und nach höchsten internationalen Standards zu gestalten. Die ProCoReX Europe GmbH, zertifizierter Fachbetrieb für Datenträgervernichtung und IT-Entsorgung, bietet Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für eine rechtssichere und effiziente Umsetzung dieser neuen Anforderungen.

Mit der Digitalisierung und dem stetigen Wandel der IT-Landschaft wachsen auch die Risiken für Unternehmen. Die Entsorgung von PCs und Festplatten ist längst kein reines Abfallthema mehr, sondern ein zentraler Bestandteil des betrieblichen Risikomanagements. Die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben liegt explizit bei der Geschäftsleitung. Fehler, Versäumnisse oder eine unzureichende Dokumentation können schwerwiegende rechtliche und finanzielle Folgen haben – bis hin zur persönlichen Haftung der Geschäftsführung.

Die bisherige DIN 66399 wurde vollständig durch die internationale ISO/IEC 21964 abgelöst. Diese Norm schreibt nicht nur die Einhaltung klar definierter Schutzklassen und Sicherheitsstufen vor, sondern fordert auch eine lückenlose und manipulationssichere Dokumentation aller Prozessschritte – vom Ausbau über den Transport bis zur endgültigen Vernichtung eines jeden PCs oder jeder Festplatte. Besonders für moderne Speichermedien wie SSDs und Flash-Speicher gelten verschärfte technische Anforderungen: Nur eine zertifizierte, mechanische Zerstörung auf besonders kleine Partikelgrößen entspricht den gesetzlichen Vorgaben für die PC Entsorgung und Festplatten Entsorgung.

Die gesetzlichen Konsequenzen sind eindeutig: Unternehmen, die gegen die Vorgaben der NIS2-Richtlinie und ISO/IEC 21964 verstoßen, riskieren empfindliche Bußgelder, Haftungsansprüche und im Schadensfall sogar die persönliche Haftung der Geschäftsleitung. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist berechtigt, unangekündigte Audits durchzuführen und vollständige Nachweise über die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu verlangen. Werden Mängel festgestellt, drohen nicht nur finanzielle Sanktionen, sondern auch erhebliche Reputationsverluste und Einschränkungen im Geschäftsbetrieb.

„Die Anforderungen an die PC Entsorgung und Festplatten Entsorgung sind im Zuge der Digitalisierung und der wachsenden Cyberbedrohungen massiv gestiegen“, erklärt die Geschäftsleitung der ProCoReX Europe GmbH. „Unternehmen müssen den kompletten Lebenszyklus ihrer IT-Assets absichern und die Vernichtung nachweislich und revisionssicher dokumentieren. Wer diese Vorgaben nicht erfüllt, riskiert nicht nur hohe Bußgelder, sondern auch das Vertrauen von Kunden und Partnern.“

Um diese Risiken zuverlässig zu vermeiden, ist es für Unternehmen unerlässlich, auf einen zertifizierten Dienstleister zu setzen, der die Anforderungen der ISO/IEC 21964 vollständig erfüllt und eine rechtssichere, revisionssichere und dokumentierte PC Entsorgung und Festplatten Entsorgung garantiert. Nur zertifizierte Fachbetriebe verfügen über die notwendige technische Ausstattung, das geschulte Personal und die etablierten Prozesse, um eine gesetzeskonforme Datenvernichtung zu gewährleisten.

Die Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Dienstleister wie ProCoReX bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile: Sie schützen nicht nur sensible Daten vor Missbrauch und Datenverlust, sondern sichern sich auch gegen rechtliche und finanzielle Risiken ab. Die lückenlose Dokumentation aller Prozesse schafft Transparenz und Nachweisbarkeit – ein entscheidender Faktor im Falle von Audits oder behördlichen Prüfungen. Darüber hinaus profitieren Unternehmen von einer effizienten, ressourcenschonenden und nachhaltigen PC Entsorgung und Festplatten Entsorgung, die den Anforderungen der modernen digitalen Wirtschaft gerecht wird.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

Diese Pressemitteilung darf – auch in geänderter oder gekürzter Form – unter Angabe eines Quelllinks zu unserer Homepage kostenfrei auf Ihrer Webseite veröffentlicht werden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com

email : presse@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Computerschrott Entsorgung in Ingolstadt: ProCoReX vereinfacht sichere IT-Entsorgung mit Verantwortung