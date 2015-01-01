  • EDV und IT Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH sichert Daten mit DIN-zertifizierung

    Vertrauen Sie auf ProCoReX Europe GmbH für EDV und IT Entsorgung in Essen – mit zertifizierter Datenträgervernichtung, verlässlicher Nachweisdokumentation und nachhaltigem Wirtschaftskreislauf.

    In einer Ära wachsender Cybergefahren und strengster Datenschutzgesetze ist professionelle EDV und IT Entsorgung in Essen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen unverzichtbar. Die ProCoReX Europe GmbH garantiert ihren Kundinnen und Kunden zertifizierte Datenträgervernichtung in Essen nach höchsten Standards, mit transparenten Prozessen und einer klar strukturierten Nachweiskette für jede IT-Bereinigung.
    Nach einer eingehenden Bestandsaufnahme werden Altgeräte und Speicherträger direkt beim Auftraggeber abgeholt. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Essen findet in zugelassenen Anlagen statt – jede Festplatte, jedes Band und jede SSD wird nach der strengen DIN 66399 anonymisiert, zerstört und lückenlos dokumentiert. Nach Abschluss erhalten Unternehmen offiziell gültige Nachweise; sie sind damit optimal für interne Kontrollen und externe Compliance-Anforderungen gerüstet.
    Einen besonderen Schwerpunkt setzt ProCoReX zudem auf nachhaltige Ressourcenführung: Alle Wertstoffe, die bei der EDV und IT Entsorgung in Essen anfallen, werden dem Recycling zugeführt. Schadstoffe werden umweltfreundlich und gesetzeskonform entfernt, sodass die Umwelt zusätzlich geschont wird.
    Mit schneller Reaktionszeit, flexiblen Zeitfenstern und fachkundiger Beratung bietet ProCoReX Europe GmbH für die EDV und IT Entsorgung in Essen und die zertifizierte Datenträgervernichtung ein überzeugendes Gesamtpaket – für rechtssichere, zukunftsfähige und ökologisch vorbildliche IT-Entsorgung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-essen/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

    Pressekontakt:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-essen/
    email : info@procorex.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Computer- und PC Entsorgung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH sichert Unternehmensdaten durch zertifizierung
      Mit ProCoReX Europe GmbH gelingt die Computer- und PC Entsorgung in Hannover, rechtssicher dank zertifizierter Datenträgervernichtung, professioneller Beratung und nachhaltiger Prozesse....

    2. Computer und PC Entsorgung in Hannover: ProCoReX Europe GmbH optimiert IT-Entsorgung durch die zertifizierung
      ProCoReX Europe GmbH: Effiziente Computer und PC Entsorgung in Hannover mit zertifizierter Datenträgervernichtung für maximale Sicherheit und nachhaltige Prozesse....

    3. Computer- und PC Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH zertifizierte Datenträgervernichtung
      Zuverlässige Computer- und PC Entsorgung in Essen - ProCoReX Europe GmbH garantiert zertifizierte Datenträgervernichtung und verantwortungsbewusste Ressourcenverwertung....

    4. Computer und PC Entsorgung in Karlsruhe: ProCoReX Europe GmbH stärkt Unternehmensimage mit zertifizierung
      ProCoReX Europe GmbH bietet Computer und PC Entsorgung in Karlsruhe mit zertifizierter Datenträgervernichtung - ein Plus für Datenschutz, Umwelt und Markenwert....

    5. Computer und PC Entsorgung in Essen: ProCoReX Europe GmbH bietet die geprüfte Datenträgervernichtung
      ProCoReX Europe GmbH: Computer und PC Entsorgung in Essen mit zertifizierter Datenträgervernichtung - für absolute Sicherheit und Transparenz....

    6. Sichere und nachhaltige IT-Entsorgung: ProCoReX Europe GmbH optimiert die elektroschrott entsorgung in Essen
      ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen in Essen effiziente Elektroschrott-Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung nach höchsten Sicherheitsstandards....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.