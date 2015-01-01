EDV und IT Entsorgung in Magdeburg: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung für Start-ups

Start-ups profitieren bei ProCoReX Europe GmbH von einer flexiblen EDV und IT Entsorgung in Magdeburg inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung und unkompliziertem Nachweisprozess.

Auch junge Unternehmen und Start-ups stehen zunehmend vor der Herausforderung, Altgeräte sowie sensible Daten zuverlässig und gesetzeskonform aus dem Betriebskreislauf zu entfernen. Die ProCoReX Europe GmbH bietet hierfür eine maßgeschneiderte EDV und IT Entsorgung in Magdeburg, die speziell auf die Anforderungen wachsender Betriebe zugeschnitten ist. Von Anfang an profitieren Gründerinnen, Gründer und Start-ups von einer individuellen, lösungsorientierten Beratung – bereits mit der ersten Anfrage werden alle relevanten Abläufe transparent erläutert. Der komplette Prozess – von der Abholung der ausgedienten IT-Komponenten bis hin zur Trennung und dem fachgerechten Recycling – ist bei ProCoReX auf Effizienz, kurze Wege und schlanke Strukturen ausgerichtet. Für die zertifizierte Datenträgervernichtung in Magdeburg werden sämtliche Speichermedien einzeln dokumentiert und gemäß DIN 66399 unter Beachtung der höchsten Schutzklassen vernichtet. Die lückenlose Nachverfolgung und ein digitaler Auditnachweis schaffen die erforderliche Transparenz. Diese Nachweise sind gerade für junge Unternehmen ein echter Mehrwert, da sie beispielsweise für Förderprogramme, externe Compliance-Prüfungen oder Präsentationen gegenüber Investoren genutzt werden können. Auch bei kleinen Mengen bleibt der Ressourcenansatz auf hohem Niveau: Metalle und Kunststoffe gehen aus der EDV und IT Entsorgung in Magdeburg in den professionellen Recyclingkreislauf, während Schadstoffe nach ökologischen Standards entsorgt werden. Damit trägt die ProCoReX Europe GmbH aktiv dazu bei, dass Start-ups und junge Unternehmen schon frühzeitig nachhaltige, datenschutzkonforme Standards umsetzen – und ihre digitale Infrastruktur jederzeit sicher und gesetzeskonform erneuern können.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

