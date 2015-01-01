ProCoReX Europe GmbH bietet zertifizierte Datenträgervernichtung und Festplattenvernichtung in Baden

ProCoReX Europe GmbH ist in Baden Ihr Partner für zertifizierte, DSGVO-konforme Vernichtung von Datenträgern und Festplatten – sicher, nachhaltig und mit lückenloser Dokumentation.

Mit der zunehmenden Digitalisierung und dem wachsenden Datenaufkommen wächst auch in Baden der Bedarf an professionellen Lösungen für die sichere und endgültige Vernichtung von Informationsträgern. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Baden und die professionelle Festplattenvernichtung in Baden sind heute für Unternehmen, Behörden und Institutionen unverzichtbar, um den steigenden Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit gerecht zu werden. Die Umsetzung der DSGVO und der NIS2-Richtlinie ist dabei essenziell, um Bußgelder, Reputationsverluste und persönliche Haftungsrisiken zu vermeiden.

ProCoReX Europe GmbH agiert in Baden als erfahrener und zertifizierter Partner für die vollständige Vernichtung sensibler Daten. Das umfassende Leistungsportfolio beinhaltet eine individuelle Beratung, die sichere Abholung und den Transport der Datenträger in verschlossenen Sicherheitsbehältern sowie die zertifizierte Vernichtung nach den Vorgaben der ISO 21964 (ehemals DIN 66399). Jeder Schritt im Prozess der Datenträgervernichtung in Baden und der Festplattenvernichtung in Baden wird lückenlos dokumentiert und kann auf Wunsch per Video begleitet werden. Nach Abschluss des Prozesses erhalten Kundinnen und Kunden ein rechtsgültiges Vernichtungszertifikat, das als Nachweis für Audits und Prüfungen dient.

Das Serviceangebot von ProCoReX Europe GmbH ist gezielt auf die Anforderungen von Unternehmen und Behörden in Baden abgestimmt. Neben der Festplattenvernichtung in Baden werden auch weitere Speichermedien wie SSDs, USB-Sticks, Magnetbänder und Mobilgeräte rechtskonform und endgültig zerstört. Die eingesetzten Verfahren werden regelmäßig von unabhängigen Prüfstellen wie der DEKRA kontrolliert und erfüllen die höchsten Schutzklassen nach ISO 21964. Der Transport der zu vernichtenden Datenträger erfolgt mit behördlicher Genehmigung und kann auf Wunsch mit einem gepanzerten Werttransporter durchgeführt werden, um maximale Sicherheit während des gesamten Prozesses sicherzustellen.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind integrale Bestandteile des Unternehmenskonzepts von ProCoReX Europe GmbH. Die umweltgerechte Weiterverwertung der verbleibenden Hardware ist fester Bestandteil des Serviceangebots. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen aktiv im Umweltschutz, indem für jeden Auftrag Bäume gepflanzt werden – zunächst in Deutschland, künftig auch europaweit. Zusätzlich werden soziale Projekte und gemeinnützige Initiativen in der Region Baden unterstützt. Unternehmen und Organisationen profitieren somit nicht nur von zertifizierter Datenträgervernichtung in Baden und Festplattenvernichtung in Baden, sondern leisten gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und zur Förderung sozialer Verantwortung.

Mit ProCoReX Europe GmbH setzen Unternehmen und Behörden in Baden auf einen erfahrenen Partner, der zertifizierte Sicherheit, lückenlose Dokumentation, nachhaltige Prozesse und persönliche Beratung garantiert. Die endgültige und rechtskonforme Vernichtung sensibler Daten wird ebenso sichergestellt wie ein wertvoller Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur Förderung sozialer Projekte. Wer nachhaltige IT-Entsorgung und zertifizierte Datenvernichtung auf höchstem Niveau sucht, findet in ProCoReX Europe GmbH den richtigen Ansprechpartner in Baden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.at/festplattenvernichtung-in-baden/

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

Diese Pressemitteilung darf – auch in geänderter oder gekürzter Form – unter Angabe eines Quelllinks zu unserer Homepage kostenfrei auf Ihrer Webseite veröffentlicht werden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.datashredderservice.at/festplattenvernichtung-in-baden/

email : presse@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kupferexplorer intensiviert Exploration in Mexiko mit Know-how und Kapital Silber über 90 USD je Feinunze! Auch bei den Aktien lohnt wieder ein Blick!