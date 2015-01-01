-
EDV und IT Entsorgung in Osnabrück: ProCoReX Europe GmbH sorgt für sichere Standortverlagerungen
Bei Standortwechseln oder Fusionen in Osnabrück garantiert ProCoReX Europe GmbH eine EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung, rechtssicheren Nachweisen und nachhaltigkeit
Standortwechsel, Modernisierung oder die Zusammenlegung von Standorten stellen besondere Herausforderungen an die Datensicherheit und die fachgerechte Entsorgung von IT-Komponenten. ProCoReX Europe GmbH bietet für jede EDV und IT Entsorgung in Osnabrück flexible und rechtssichere Lösungen. Zentraler Baustein ist dabei die zertifizierte Datenträgervernichtung in Osnabrück nach DIN 66399: Jeder transportierte Datenträger oder IT-Komponent wird dokumentiert übernommen, sicher verwahrt und am neuen Standort gezielt vernichtet.
Sowohl bei kleinen als auch bei großvolumigen Verlagerungen dokumentiert ProCoReX jeden Schritt – vom Transport über den zertifizierten Vernichtungsprozess bis zur umweltfreundlichen Weiterverwertung der Wertstoffe. Nach Abschluss erhält jedes Unternehmen ein entsprechendes Vernichtungszertifikat, das Audits, Compliance-Anforderungen und Datenschutzpflichten vollständig abdeckt.
Bei der EDV und IT Entsorgung in Osnabrück wird großer Wert auf nachhaltige Kreislaufwirtschaft gelegt: Materialien werden recycelt, Schadstoffe nachweisbar entsorgt. Persönliche Ansprechpartner, zielgerichtete Beratung und höchste Transparenz machen ProCoReX Europe GmbH zum zuverlässigen Projektpartner für unverzichtbare EDV und IT Entsorgung und zertifizierte Datenträgervernichtung bei Standortwechseln oder -zusammenführungen in Osnabrück.
ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna
Deutschland
fon ..: 023139757743
web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-osnabrueck/
email : info@procorex.de
Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.
Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
