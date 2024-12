Effizienz im Lager: Handheld-Geräte von DENSO helfen, die Fehlerquote beim Picking & Packing zu senken

Der Einsatz von modernen mobilen Computern und Handheld-Geräten gewährleistet präzise und fehlerfreie Prozesse beim Picking & Packing und erleichtert die Versandkontrolle.

Düsseldorf. Die Kommissionierung im Lager ist ein wichtiger Teil der Auftragsabwicklung, in deren Rahmen die benötigten Artikel für einen Kunden- oder Produktionsauftrag von den zuständigen Mitarbeitern bereitgestellt und für den Versand vorbereitet werden. Der Vorgang ist eine der komplexesten Aufgaben im Lager und kann laut Branchenberichten über 50 Prozent der Betriebskosten eines Verteilzentrums ausmachen. Darüber hinaus ist die Kommissionierung ein fehleranfälliger Prozess – und oft wird ein Fehler erst entdeckt, wenn der Kunde eine falsche Lieferung zurückschickt oder es bei der Inventur Unstimmigkeiten gibt. Dies führt nicht nur zu vermeidbaren Mehrkosten, sondern kann sich langfristig auch auf die Kundenzufriedenheit und Reputation eines Unternehmens auswirken. Besonders bei der manuellen Verwaltung von Bestellungen und Pick- und Packprozessen kann es zu Fehlern und Verzögerungen kommen. Hier kommt moderne Technologie ins Spiel, um diese Herausforderungen zu meistern.

Als erfahrene Branchenexperten für Handhelds und mobile Computer bietet DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, ausgereifte Technik für den Einsatz im Lager und in der Logistik. Informationen zu DENSO WAVE, mobilen Computern, Auto-ID Lösungen, Handhelds, Scannern und verschiedenen Modellen des QR Codes gibt es unter https://www.denso-wave.eu/.

Papierlisten: Fehleranfällig, aber noch immer im Einsatz

Die durchschnittlichen Fehlerquoten bei der Kommissionierung sind nicht zu unterschätzen und betragen rund 5 Prozent. Die Fehlerquellen sind dabei vielfältig: Mitarbeitende wählen die falschen Artikel, die falsche Menge oder die falsche Charge aus, Produkte werden vergessen, Etiketten werden aufgrund von Schmutz oder Beschädigungen fehlerhaft gelesen oder die Waren werden an die falsche Adresse versendet. Insbesondere Unternehmen, die bei der Versandkontrolle noch mit Papierlisten und händischen Eingaben von Daten arbeiten, sind von hohen Fehlerquoten betroffen.

Der Einsatz moderner mobiler Datenerfassungsgeräte von DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, wie Barcodescanner, RFID-Scanner und mobile Computer kann Abhilfe schaffen und die Fehlerquoten reduzieren. Dabei zeichnen sich die Handheld-Geräte durch ihre Schnelligkeit und Genauigkeit bei der Datenerfassung sowie durch ihre einfache Bedienbarkeit aus. Zudem lassen sich mobile Computer und Handhelds über die gängigen Schnittstellen wie Wifi oder Bluetooth in Warenwirtschaftssysteme integrieren, sodass alle relevanten Daten in Echtzeit abrufbar sind. Versandlisten können beim Scannen automatisch abgeglichen werden und Mitarbeitende bei Bedarf sofort auf notwendige Änderungen der Lieferung reagieren.

Für den Einsatz bei der Kommissionierung haben sich die mobilen Computer und Handhelds der BHT-M-Serie von DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, bewährt, also BHT-M60, BHT-M70 und auch BHT-M80. Alle mobilen Computer sind mit dem Betriebssystem Android 13 verfügbar und schnell und unkompliziert einsetzbar. Dabei handelt es sich bei dem BHT-M80 um das Modell mit dem bisher leistungsstärksten Scan Engine. Ob geknickt, beschmiert, schlecht gedruckt oder sogar auf und hinter stark reflektierenden Oberflächen – der Handheld Computer BHT-M80 erfasst selbst schwer lesbare Etiketten und eliminiert damit eine entscheidende Fehlerquelle bei der Kommissionierung. Der BHT-M70 überzeugt mit seiner Flexibilität. Je nach Vorliebe können Mitarbeitende die Eingaben wahlweise über das Display oder die Tastatur vornehmen. Dank des ergonomischen Griffs kann das Terminal leicht mit einer Hand gehalten und mit einem einzigen Daumen bedient werden, was zur Arbeitseffizienz beiträgt. Gerade bei langen Datenerfassungsprozessen ist es von hohem Wert für die Mitarbeitenden, wenn ein Handheld Terminal gut in der Hand liegt, sodass sie sich voll auf ihre Arbeit konzentrieren können. Der Griff des BHT-M60 Handscanners ist deshalb so geformt, dass er ergonomisch in der Hand liegt. In die rückseitige Einbuchtung kann der Nutzer zudem bequem den Zeigefinger positionieren, mit welchem wiederum beim Betätigen des vorderseitigen Auslöseknopfes ein Gegendruck ausgeübt werden kann.

Besonders angenehm für die Lager-Mitarbeitenden: Dank des abgewinkelten Scankopfs aller Modelle der BHT-M-Serie von DENSO WAVE, Teil der Toyota Gruppe, müssen sie keine unnatürliche Armhaltung einnehmen und können schnell und ermüdungsfrei arbeiten – und ausgeruhte, aufmerksame Mitarbeitende sind immer noch die beste Absicherung gegen Fehler.

Informationen zu DENSO WAVE, mobilen Computern, Auto-ID Lösungen, Handhelds, Scannern und verschiedenen Modellen des QR Codes gibt es unter www.denso-wave.eu.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DENSO WAVE EUROPE

Frau Merle-Marie Koske

Parsevalstraße 9 A

40468 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0) 211 540 138 40

web ..: http://www.denso-wave.eu

email : merle.marie.koske@denso-wave.eu

DENSO WAVE ist ein globaler Anbieter für hochwertige Auto-ID-Lösungen, die Unternehmen in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen dabei unterstützen, ihre Lagerverwaltung zu verbessern, vollständige Datentransparenz zu gewährleisten und Prozesse entlang der Lieferkette zu beschleunigen.

Als Erfinder des QR Code® – einer Technologie, die die Art und Weise, wie Daten gespeichert und abgerufen werden, revolutioniert hat – strebt DENSO nach nichts weniger als Perfektion. DENSO WAVE Hardware- und Softwarelösungen werden daher ausführlich getestet, bevor sie auf dem Markt erhältlich sind. Auf diese Weise stellt das Unternehmen sicher, dass sich Benutzer in Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voll und ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können, ohne sich um die Funktionsweise der Technologien sorgen zu müssen.

Die Lösungen von DENSO WAVE reichen von Premium-RFID-Lesegeräten, Handheld-Terminals / Mobilen Computern und Barcode Scannern bis hin zu komplexen und Cloud-basierten IoT-Datenmanagementsystemen.

DENSO WAVE. Driven by quality.

DENSO ist Mitglied der Toyota Gruppe und wird in Europa exklusiv durch die DENSO WAVE EUROPE GmbH vertreten: www.denso-wave.eu

Pressekontakt:

DENSO WAVE EUROPE

Frau Merle-Marie Koske

Parsevalstraße 9 A

40468 Düsseldorf

fon ..: +49 (0) 211 540 138 40

web ..: http://www.denso-wave.eu

email : merle.marie.koske@denso-wave.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Freigeist Immobilien – Immobilienmakler Würzburg: Ihr verlässlicher Partner in der Region Nächste Großbank sieht Gold 2025 bei 3.000 USD pro Unze!