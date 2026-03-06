  • Eiersuche im Kinosaal: KINOFANS präsentiert das ultimative Film-Osternest 2026

    Ostern 2026 wird wild: KINOFANS präsentiert die Highlights vom Super Mario Kinostart bis zur Streaming-Premiere von Zoomania 2 auf Disney+. Der ultimative Guide für Kino, Stream und Free-TV.

    BildDüsseldorf, 06. März 2026 – Während der Frühling erwacht, bereitet sich die Filmwelt auf eines der spannendsten Osterwochenenden der letzten Jahre vor. Das Filmportal KINOFANS hat pünktlich zum Fest (03. bis 06. April 2026) das Programm seziert und zeigt: Dieses Jahr müssen sich Filmfans nicht zwischen Arthouse-Drama, Blockbuster-Kino und gemütlichem Streaming entscheiden – Ostern 2026 bietet alles auf einmal.

    Judy Hopps vs. Super Mario: Das Duell der Giganten Das diesjährige Highlight ist ein tierisches Comeback: Judy Hopps, die wohl mutigste Häsin der Filmgeschichte, kehrt in „Zoomania 2“ zurück – und landet pünktlich zum Osterfrühstück als Streaming-Premiere auf Disney+. Parallel dazu schickt Universal mit dem „Super Mario Galaxy Film“ den nächsten potenziellen Rekordbrecher ins Rennen, der die Kinosäle in bunte Pixel-Welten verwandelt.

    _“Ostern 2026 ist das Jahr der großen Rückkehrer“_, so Ralf Bergmann von KINOFANS. _“Wir erleben eine seltene Synergie: Während im Kino galaktische Abenteuer für Staunen sorgen, feiert das Heimkino mit Zoomania 2 ein Fest der Emotionen. Es ist ein Programm, das keine Generation ausschließt.“_

    Großes Kino für das kleine Budget: Die Mediathek-Offensive Doch gute Unterhaltung muss nicht immer ein Ticket kosten. KINOFANS hebt in seinem Special besonders die starke Präsenz der öffentlich-rechtlichen Mediatheken hervor. Mit charmanten Titeln wie „Die Häschenschule 2“ oder modernen Abenteuern von „Checker Tobi“ wird das Wohnzimmer zur kostenfreien Loge. Für Nostalgiker bleiben zudem Monumental-Epen wie „Ben Hur“ der unangefochtene Anker im Feiertagsprogramm.

    Zendaya und R-Patz: Romantik abseits der Animation Wer eine Pause vom Familien-Trubel sucht, findet in „Das Drama“ (Kinostart: 02. April) die hochemotionale Antwort. Das Zusammenspiel von Zendaya und Robert Pattinson verspricht das cineastische Ausrufezeichen für alle zu werden, die am Osterwochenende Tiefgang suchen.

    Den vollständigen Guide mit allen Sendezeiten, Streaming-Links und Kino-Fakten finden Sie ab sofort unter: https://kinofans.com/beste-familienfilme-ostern-2026-zoomania-2-mario/

    Über KINOFANS: KINOFANS ist das führende Portal für Film-Enthusiasten im deutschsprachigen Raum. Mit Leidenschaft für das Medium und technischem Know-how begleitet die Redaktion ihre Leser durch die Welt der Blockbuster, Indie-Perlen und Streaming-Highlights.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MediaAgenten
    Ralf Bergmann
    Unter den Eichen 65
    40625 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 0211-2097628
    web ..: https://mediaagenten.de
    email : ralf@mediaagenten.de

    Über KINOFANS: KINOFANS ist das führende Portal für Film-Enthusiasten im deutschsprachigen Raum. Mit Leidenschaft für das Medium und technischem Know-how begleitet die Redaktion ihre Leser durch die Welt der Blockbuster, Indie-Perlen und Streaming-Highlights.

    Pressekontakt:

    MediaAgenten
    Ralf Bergmann
    Unter den Eichen 65
    40625 Düsseldorf

    fon ..: 0211-2029628
    email : ralf@mediaagenten.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Kino 2026: Marvel-Revolution, Star-Wars-Rückkehr & Biopics – KINOFANS präsentiert die Highlights des Jahres
      Das Kinojahr 2026 verspricht ein historisches Jahr für die Kinos zu werden. Das Filmportal KINOFANS präsentiert heute die "TOP 10 der meisterwarteten Leinwand-Abenteuer 2026"....

    2. Deutschland wird zum globalen Content-König: Kinofans-Analyse zeigt Rekordzahlen auf dem Streaming-Markt 2026
      Streaming-Check 2026: Entdecke, warum Deutschland jetzt das weltweit größte Netflix-Angebot hat und wie der Start von HBO Max den Markt verändert. Alle Daten & Trends....

    3. 20 Jahre kinofans.com: Alle Infos über Filmstarts, Blockbuster, Kritiken, Streamingangebote & Co.
      Das Kino- und Streamingportal Kinofans.com hat turbulente Zeiten hinter sich. Zum 20. Geburtstag schauen wir zurück auf eine Zeit voller Veränderungen und ständiger Anpassungen. Ein Leben ohne Plan B....

    4. Neue Porträtreihe auf KINOFANS.COM: Hollywood-Stars im Fokus
      KINOFANS.COM startet neue Schauspieler-Specials mit exklusiven Einblicken, Filmografien und Streamingtipps zu Hollywood-Stars wie Brad Pitt, Cillian Murphy & Co....

    5. Providence Film Group produziert den mit einer Rekordsumme von 51 Mio. $ ausgestatteten Film „Last Voice“, den vermutlich höchstdotierten afroamerikanischen Indie-Film aller Zeiten
      LOS ANGELES, CA / ACCESS Newswire / 28. Juli 2025 / Providence Film Group, eine Tochtergesellschaft von Valiant Eagle Inc. (OTC PINK: PSRU), berichtet mit Stolz über die offizielle Entwicklung...

    6. smow präsentiert den Film „E.1027 – Eileen Gray und das Haus am Meer“
      Gemeinsam mit dem Filmverleih Rise and Shine Cinema präsentiert smow den Film "E.1027 - Eileen Gray und das Haus am Meer", der am 18. September 2024 bei der Filmkunstmesse in...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.