Eigentümerversammlung rein virtuell durchführen: So gelingt die rechtssichere Umsetzung
Mit prop.ID meistern Hausverwaltungen den Übergang zur rein digitalen Versammlung ohne Anfechtungsrisiko.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Wohnungswirtschaft haben sich final gefestigt: Die rein virtuelle Eigentümerversammlung ist im Jahr 2026 zum Standard für moderne Verwaltungen geworden. Doch die technische und rechtliche Hürde bleibt hoch. Die Expertenplattform prop.ID präsentiert pünktlich zur Saison eine Lösung, mit der Verwalter eine Eigentümerversammlung rein virtuell durchführen und dabei rechtssicher agieren.
Rechtssicherheit als Fundament der digitalen Versammlung
Seit der gesetzlichen Verankerung der rein virtuellen Versammlung (§ 23 Abs. 4 WEG n.F.) ist die Nachfrage sprunghaft gestiegen. Doch die reine Nutzung von Videokonferenz-Tools reicht nicht aus. Um eine Eigentümerversammlung rein virtuell durchzuführen und rechtssicher zu protokollieren, müssen Identitätsprüfung, Stimmrechtsprüfung und die Dokumentation der Beschlussfähigkeit lückenlos ineinandergreifen.
„Eine virtuelle Versammlung scheitert oft nicht am Willen der Eigentümer, sondern an der Sorge des Verwalters vor Formfehlern“, erklärt das Team von prop.ID. „Unsere Plattform bietet einen geführten Prozess, der sicherstellt, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden – von der ordnungsgemäßen Einladung in Textform bis zur revisionssicheren Online-Abstimmung.“
Effizienzsteigerung durch KI-Protokollierung
Neben der reinen Durchführung löst prop.ID ein weiteres Kernproblem: die Nachbereitung. Wer eine Eigentümerversammlung rein virtuell durchführt, profitiert bei prop.ID von einer integrierten KI, die das Live-Protokoll in Echtzeit unterstützt.
Vorteile für Hausverwalter bei virtuellen Versammlungen mit prop.ID:
Ortsunabhängigkeit: Höhere Teilnahmequoten, da Eigentümer weltweit mit nur einem Klick teilnehmen können.
Rechtssichere Abstimmungen: Automatisierte Prüfung von Vollmachten und Stimmrechtsanteilen (MEA).
Kosteneinsparung: Wegfall von Raummieten, Anfahrtswegen und teuren Abendstunden-Zuschlägen für Personal.
Revisionssicheres Archiv: Alle Beschlüsse werden sofort digital erfasst und stehen für die Beschluss-Sammlung bereit.
Ein Wettbewerbsvorteil für zukunftsorientierte Verwalter
In einem hart umkämpften Markt positionieren sich Verwaltungen, die eine Eigentümerversammlung rein virtuell durchführen, als innovative und transparente Dienstleister. prop.ID liefert hierfür das notwendige Werkzeug, um den Prozess nicht nur digital, sondern auch intuitiv für alle Altersgruppen der Eigentümer zu gestalten.
Interessierte Hausverwaltungen in Deutschland und Österreich können über die Website von prop.ID einen unverbindlichen Demotermin anfordern und erfahren, wie sie ihre nächste Versammlung rechtssicher in den digitalen Raum verlegen.
prop.ID ist der führende Anbieter digitaler Lösungen für die moderne Hausverwaltung. Mit vBeschluss und weiteren Tools unterstützen wir Hausverwaltungen bei der Automatisierung von Prozessen – für mehr Effizienz, Compliance und Zufriedenheit bei Eigentümern.
Eigentümerversammlung rein virtuell durchführen: So gelingt die rechtssichere Umsetzung
