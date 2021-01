Ein Button mit dem Plus an Sicherheit – stylebutton.de bringt reflektierenden Blindenbutton auf den Markt

Ein neues, besonders leichtes, retroreflektierendes Blindenabzeichen erhöht die Sicherheit für Menschen mit Seheinschränkungen im Straßenverkehr.

Dresden, 11.01.2021 – seit heute ist ein kleiner Anstecker bereit, Leben zu retten. Das Unternehmen stylebutton.de hat seinen ersten reflektierenden Button für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung auf den Markt gebracht. Der Blindenanstecker reflektiert auftreffendes Licht von Fahrzeugen und Fahrrädern und hilft so, beeinträchtigte Personen im Straßenverkehr besser erkennbar zu machen. Gerade für die dunkle Jahreszeit kann das eine enorme Hilfe für Menschen mit Blindheit und Sehbeeinträchtigung bedeuten und zu einem rücksichtsvolleren Umgang beitragen.

Dunkle Jahreszeit ist für Blinde gefährlich

In Deutschland leben über eine halbe Million Menschen mit einer Sehbehinderung. Das macht eine Abfrage beim Statistischen Bundesamt Ende 2019 deutlich. Tatsächlich kann die Zahl allerdings noch weit höher liegen, denn in Deutschland wird die Zahl von Blinden und Sehbehinderten nicht zentral erfasst. Klar ist: Für jeden Betroffenen und jede Betroffene bedeutet die Einschränkung eine erhebliche Belastung. Gerade in der dunklen Jahreszeit haben es blinde oder seheingeschränkte Frauen und Männer schwer, denn dann werden Blindenhinweise oft nicht von Verkehrsteilnehmern gesehen. Der neue retro-reflektierende Blindenanstecker von stylebutton.de soll es betroffenen Menschen in Deutschland erleichtern, sich auch in der Dunkelheit sicher draußen zu bewegen. Der Blindenbutton ist dazu mit einer besonderen Beschichtung versehen und reflektiert auftreffendes Licht von Fahrzeugen oder Fahrrädern. So können die Verkehrsteilnehmer das Blindenzeichen mit den drei Punkten leichter erkennen und entsprechend Rücksicht walten lassen.

So sieht der praktische Button aus

Der Button hat einen Durchmesser von 56 mm und kann mit einer Sicherheitsnadel direkt an die Jacke oder einem Rucksack befestigt werden. Mit seinen drei schwarzen Punkten, in Deutschland eines der bekanntesten Zeichen für Menschen mit Blindheit und Seheinschränkung, kann der Button Tag und Nacht getragen werden. Ab der dunklen Tageshälfte ist der Anstecker besonders praktisch. Dank seiner Beschichtung reflektiert er das Licht von Scheinwerfern und macht es dem Träger so leichter, gesehen zu werden. Die Befestigung erfolgt mit einer Sicherheitsnadel, die asymmetrisch im oberen Bereich angebracht ist. Dadurch ist das korrekte Ausrichten des Buttons auch mit Sehbeeinträchtigung problemlos möglich. Trotz ihrer Größe ist die reflektierende Blindenplakette nur 11 g schwer. So werden auch leichte Stoffe an der Einstichstelle nicht zu stark belastet. Der Button kann ab sofort bestellt werden. Neben dem reflektierenden Modell können Interessenten im Online-Shop noch weitere Buttons bestellen. Diese verfügen zwar über keine reflektierende Beschichtung, sind mit einem Durchmesser von bis zu 76 mm aber besonders groß und auffällig.

Das Dresdner Unternehmen stylebutton.de ist auf den Druck und die Verarbeitung von Buttons jeder Art spezialisiert. Schon seit Jahren ist der Onlineshop Anlaufstelle für zahlreiche Unternehmen und Privatkunden für individuelle Button-Designs. Höchste Produktqualität und bester Service sind die Leitlinien für die tägliche Arbeit.

