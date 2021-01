Joe Biden – Klimapolitik – Edelmetalle

Indem die Demokraten die Stichwahlen zum Senat in Georgia gewonnen haben, dürften Joe Bidens Klimamaßnahmen abgesichert sein.

Jetzt besitzt der neue US-Präsident Joe Biden die nötige Rückendeckung, um seine Klimaschutzversprechen aus dem Wahlkampf einzulösen. Um die Energiewende voranzutreiben, plant er zwei Billionen US-Dollar zu investieren. Denn bis zum Jahr 2050 soll die CO2-Neutralität erreicht werden. Den Einsatz fossiler Brennstoffe gilt es zu reduzieren, Wind- und Solarenergie soll gefördert werden, ebenso wie die Elektromobilität.

Bereits 2011, als Barack Obama Präsident wurde und die Demokraten die Exekutive unter Kontrolle hatten, wurde ein einzigartiges Konjunkturprogramm aufgestellt, welches Erfolge in Sachen sauberer Energie zu Tage brachte. Heute haben in den USA bereits 15 Staaten eine Initiative gegründet, wonach das öffentliche Verkehrswesen und der Schwertransport auf fossile Brennstoffe verzichten soll. Gerade dies sind prädestinierte Einsatzgebiete für Wasserstofffahrzeuge.

Die zukunftsweisende Technik der Wasserstofftechnologie braucht als wichtigen Rohstoff Platin für den Katalysator. Platin und Palladium besitzt zum Beispiel Sibanye-Stillwater (www.sibanyestillwater.com) in den Projekten in den USA und in Südafrika.

Die Klimapläne von Biden kosten immense Summen. Die USA sitzen auf einem riesigen Schuldenberg, gleichzeitig druckt die Zentralbank frisches Geld, entwertet damit das Geld. Als Folge wird Gold immer wertvoller, denn es kann nicht so einfach vermehrt werden. Dazu kommen die Niedrigzinsen, die Anleger zum Gold treibt. Somit kann die Entwicklung zu noch höheren Goldpreisen führen, worüber sich Goldunternehmen freuen. Sibanye-Stillwater – https://www.youtube.com/watch?v=YPju5e0-Wmc&t=6s – besitzt neben seinen Platin- und Palladiumprojekten auch große Goldprojekte.

Eine weitere gut aufgestellte Goldgesellschaft ist Bluestone Resources – https://www.youtube.com/watch?v=7XRxJcHPo7I – mit seinem sehr hochgradigen Cerro Blanco-Goldprojekt in Guatemala, das über sogenannte Bonanza-Gehalte verfügt.

