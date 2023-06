Ein Durchbruch in der Metallverpackung: Eviosys bringt „Ecopeel“ auf den Markt, ein revolutionäres neues duales Produkt aus Dose und „Peelable End“ (abziehbarem Ende)

Eviosys hat eine für die Branche neuartige Lebensmitteldose mit einer innovativen, abziehbaren Folie auf den Markt gebracht, die direkt auf dem Dosenkörper versiegelt ist. Ecopeel wird die Verpackungsindustrie revolutionieren und die Einführung von Metallverpackungen vorantreiben und die CO2-Bilanz von Lebensmittelkonserven um bis zu 20 % reduzieren. Ecopeel unterstützt Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem es den Verzicht auf Kunststoffe vorantreibt und die Inklusivität, den Komfort und die Möglichkeiten für das Branding für Kunden und Endbenutzer verbessert.

ZUG, SCHWEIZ / ACCESSWIRE / 28. Juni 2023 / Der internationale Verpackungsriese Eviosys hat seine neueste Innovation Ecopeel vorgestellt. 200 Jahre Erfahrung und Innovation haben zu einer Branchenneuheit geführt: Einer verarbeitbaren Lebensmitteldose mit einer innovativen, abziehbaren Folie, die direkt auf dem Dosenkörper versiegelt ist.

EcopeelTM wurde im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Komfort und Inklusivität entwickelt. Durch den Austausch des herkömmlichen Zugrings durch Folie ist EcopeelTM leichter und bietet eine 20%ige Kohlenstoffreduzierung pro Dose.

Die einzigartige 45°-Dichtfläche von EcopeelTM reduziert die zum Öffnen erforderliche Kraft, und der glatte Körper und die 100%ige Öffnungsfähigkeit reduzieren Lebensmittelverschwendung. Dadurch wird die Mission von Eviosys unterstützt, allen den Wechsel zu Metall zugänglich zu machen, aufbauend auf dem Erfolg seiner anderen branchenführenden Produkte wie OrbitTM.

EcopeelTM reduziert die Komplexität für Kunden, da Dosen mit bereits versiegelter Folie geliefert werden, sodass Marken sie einfach befüllen und verschließen müssen. Dadurch wird der Befüllvorgang 5x schneller, sauberer und sicherer, wodurch Verderb und Energieverbrauch reduziert werden. Dies bietet auch verbesserte Anpassungsmöglichkeiten beim Bedrucken der Dose, sodass die Produkte sich im Regal von anderen abheben.

In Zusammenarbeit mit langjährigen Kunden wie Jealsa und Friscos ist Eviosys auch mit anderen Kunden in ganz Europa bzgl. der Einführung von EcopeelTM und die Erweiterung des Sortiments auf andere Sektoren wie Pâté, Tierfutter und Oliven im Gespräch.

Tomas Lopez, CEO bei Eviosys, sagte:

Unser Ziel ist, den Verpackungssektor durch Innovation zu transformieren, um eine echte Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Mit Ecopeel können wir unseren Kunden diese transformierte Verpackungserfahrung bieten, indem wir ihre Nachhaltigkeit und Inklusivität stärken, ihre internen Prozesse beschleunigen und ihre Markenwahrnehmung verbessern.

Jesus Alsonso, CEO bei Jealsa, sagte:

Es ist sehr wichtig für uns, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die innovativ sind und uns nachhaltigere Angebote in unserer gesamten Lieferkette bieten können – einschließlich unserer Verpackung. Ecopeel setzt neue Maßstäbe für integrative, zugängliche, nachhaltige und innovative Lebensmittelverpackungen und ermöglicht es Verbrauchern, all unsere hochwertigen Produkte mit Leichtigkeit zu genießen.

Eviosys ist ein weltweit führender Anbieter von Metallverpackungen, der Lebensmitteldosen und -endstücke, Aerosoldosen, Metallverschlüsse und Werbeverpackungen herstellt, um die Produkte von Hunderten von Verbrauchermarken zu konservieren.

Eviosys hat mit 7.000 Mitarbeitern in 44 Produktionsstätten in 17 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika die größte Produktionsfläche in diesem Gebiet. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,7 Milliarden . Eviosys ist ein Portfolio-Unternehmen von KPS Capital Partners, LP.

www.eviosys.com

