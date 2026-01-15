Ein echter Impulsgeber – AGFA HealthCare präsentiert Bildgebungsinnovationen auf der ECR 2026

In Wien bietet Enterprise Imaging den Clinician-First-Ansatz, der Radiologen in ihrem Arbeitsfluss hält, den Menschen hinter der Innovation in den Mittelpunkt rückt und sie befähigt, komfortabel mit ihrer Technologie zu arbeiten.

MORTSEL, BE / ACCESS Newswire / 15. Januar 2026 / Auf der ECR 2026 wird AGFA HealthCare seine neuesten Bildgebungsinnovationen vorstellen, die die Erfahrung von medizinischem Fachpersonal verändern und eine intelligentere Versorgung ermöglichen. AGFA setzt Wissen in die Tat um und liefert Fortschritte, die Radiologen mit nahtlosen Arbeitsabläufen, intelligenter Automatisierung und maßgeschneiderten Diagnoseumgebungen unterstützen. Unter dem Motto der Veranstaltung 2026 Rays of Knowledge (Strahlen des Wissens) ist AGFA bereit zu demonstrieren, wie sich das Unternehmen zu einem Impulsgeber entwickelt hat – und zwar durch die Übernahme des Clinician-First-Ansatzes, der ein tiefes Verständnis für die realen Herausforderungen und Arbeitsabläufe von medizinischem Fachpersonal zeigt.

Clinician First ist mehr als nur eine Botschaft – es ist eine Denkweise, sagt Andrea Polticchia, Regional President für Südeuropa bei AGFA HealthCare. Dieser Ansatz spiegelt unser verstärktes Engagement wider: Technologie soll medizinischem Fachpersonal dienen und nicht umgekehrt. Wir werden in unseren Märkten als Impulsgeber wahrgenommen – als Partner, der die realen Erfahrungen des medizinischen Fachpersonals versteht, antizipiert und für sie gestaltet. Dies ist das Maß an Unterstützung, das medizinisches Fachpersonal wirklich stärkt – und wenn medizinisches Fachpersonal unterstützt wird, kommt dies auch der Patientenversorgung zugute.

Die Enterprise Imaging-Plattform von AGFA HealthCare wurde für Menschen entwickelt, nicht nur für die Bildgebung. Sie soll medizinischem Fachpersonal, IT-Teams und Gesundheitsunternehmen dabei helfen, ihren Fokus, ihr Vertrauen und ihre Kontrolle zu wahren. Sie ist mehr als nur eine Lösung, sie ist ein vernetztes Ökosystem, das Teams und Technologien vereint, Komplexität vereinfacht und die Zusammenarbeit im gesamten Versorgungsbereich stärkt. Hier trifft fortschrittliche Technologie auf echte menschliche Bedürfnisse und verwandelt Komplexität in Klarheit und Burnout in Ausgeglichenheit.

Die ECR gilt seit langem als Pflichtveranstaltung des Who-is-who in der europäischen Radiologie und ist die perfekte Plattform, um die klinische Gemeinschaft zu stärken, sagt Roberto Anello, Regional President für Nordeuropa bei AGFA HealthCare. Enterprise Imaging sorgt für Präzision und Klarheit in jedem klinischen Moment und verwandelt jahrelange Erfahrung in einen nahtlosen Diagnoseablauf. AGFA HealthCare hat ein neues Niveau erreicht, auf dem tiefgreifende klinische Erkenntnisse, modernste Technologie und menschliche Beziehungen zusammenkommen. Jeder Klick, jeder Fall, jede Zusammenarbeit ist speziell auf die Realität des Radiologen zugeschnitten, egal ob im Krankenhaus, zu Hause oder innerhalb integrierter Versorgungsstrukturen.

Neuheiten auf der ECR 2026:

Streaming-Client – Blitzschnell. Wo auch immer Sie sind.

Mit dem Zero-Footprint-Streaming-Client von AGFA HealthCare profitieren Radiologen von einer umfassenden Diagnoseerfahrung direkt in ihrem Browser. Durch die Kombination von blitzschneller Geschwindigkeit mit originalgetreuen und personalisierten Workflow-Tools können sie von jedem Standort aus mit derselben Präzision und Vertrautheit arbeiten, die sie vor Ort erwarten.

RUBEE® Orchestrator – Der richtige Fall für den richtigen Radiologen zur richtigen Zeit

Die von RUBEE® unterstützte Workflow-Orchestrierung hilft Teams in der Radiologie dabei, mit intelligenteren Workflows, einer auf Berechtigungen abgestimmten Verteilung, Live-SLA-Dashboards und personalisierten Arbeitslisten aufeinander abgestimmt, effizient und fokussiert zu bleiben.

RUBEE® AI – Eingebettete Intelligenz zur Unterstützung der klinischen Kontrolle

RUBEE® AI ist flexibel und herstellerneutral und bietet nahtlosen Zugriff auf kuratierte und Drittanbieter-Algorithmen, wobei die KI-Ergebnisse direkt in den Diagnoseworkflow integriert werden. Die Lösung ist tief eingebettet, um schnelle Entscheidungshilfen zu liefern, die menschliches Fachwissen ergänzen, anstatt es zu ersetzen, sodass Radiologen effizienter, konsistenter und sicherer arbeiten können.

Enterprise Imaging Cloud – Nahtlose Bildgebung ohne Barrieren

Die Enterprise Imaging Cloud ist eine vollständig verwaltete SaaS-Lösung, die Bildgebung ohne Barrieren ermöglicht, die Komplexität des IT-Betriebs beseitigt, die Bereitstellung beschleunigt und eine Verfügbarkeit von bis zu 99,99 % garantiert. Mit integrierter, vertrauenswürdiger Sicherheit, müheloser Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit sorgt sie für nahtlose Bildgebung – überall.

Strahlendes Wissen

Bildung steht im Mittelpunkt unserer Präsenz auf der ECR 2026. In interaktiven Sitzungen und Fachgesprächen teilt AGFA HealthCare Einsichten, die medizinisches Fachpersonal befähigen – und ihnen dabei helfen, gemeinsam zu wachsen, sich zu vernetzen und sich weiterzuentwickeln.

AI Lightning Talk: From Pixels to Practical Outcomes: Orchestrating Trustworthy AI Across Radiology with Enterprise Imaging (Von Pixeln zu praktischen Ergebnissen: Orchestrierung vertrauenswürdiger KI in der Radiologie mit Enterprise Imaging) – Mittwoch, 4. März, 14:10-14:30 Uhr

Erleben Sie bahnbrechende Augmented Intelligence beim AI Lightning Talk! Im AI Theatre hält Dr. Anjum Ahmed, Global Chief Medical Officer und Global Director Enterprise Imaging & AI, einen herausragenden Vortrag über Workflow Intelligence, Foundation Models und die Kunst des klinischen Vertrauens im Zeitalter der KI.

Klinische Lunch- & Learn-Veranstaltung: Networked Radiology and AI for a Sustainable Imaging Future (Vernetzte Radiologie und KI für eine nachhaltige Zukunft der Bildgebung) – Donnerstag, 5. März, 13:00 Uhr

Nehmen Sie an der Podiumsdiskussion mit europäischen Radiologen im Rahmen des Satellitensymposiums teil, das in Raum G2 (Ebene -2) stattfindet. Dr. Peter Strouhal (Alliance Medical – Vereinigtes Königreich), Dr. Davide Ippolito (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Italien), Dr. Filip Deckers (ZAS Hospital, Belgien) und Dr. Athanasios Chalazonitis (Alexandra General Hospital, Griechenland) bilden ein unglaubliches Team von Vorreitern im Bereich Bildgebung. Sie werden darüber diskutieren, wie Imaging Health Networks und KI-gestützte Arbeitsabläufe die Radiologie verändern.

Wir freuen uns darauf, Sie in Wien zu sehen. Werden Sie Teil von #TeamAGFA, denn wir stehen stolz auf unserem Podest als Impulsgeber und gestalten unser eigenes Vermächtnis, indem wir den Clinician-First-Ansatz verfolgen. Denn wenn medizinisches Fachpersonal an erster Stelle steht, wird die Bildgebung gestärkt. Das ist Leben im Fluss.

Erleben Sie die Zukunft der Bildgebung auf der ECR 2026. Stand Nr. X2 214. Um eine Demo zu vereinbaren oder sich für klinische Sitzungen anzumelden, besuchen Sie: www.agfahealthcare.com/ecr

Über AGFA HealthCare

Wir bei AGFA HealthCare wissen, dass das entscheidende Gleichgewicht zwischen klinischer Effizienz und hochwertiger Patientenversorgung bei der Erfahrung von medizinischem Fachpersonal beginnt. Wir wissen, wie wichtig es für medizinisches Fachpersonal ist, sich voll und ganz auf seine Fälle zu konzentrieren und seine gesamte Energie darauf zu verwenden, sichere und fundierte Diagnosen zu stellen. Aus diesem Grund haben wir unsere Enterprise Imaging-Plattform so konzipiert, dass sie alle Hindernisse beseitigt, die dem im Wege stehen. Wenn Ablenkungen verschwinden, wird Technologie zu einer Erweiterung des eigenen Denkprozesses, und das medizinische Fachpersonal verfügt über alles, was es benötigt, um seine Arbeit auf höchstem Niveau auszuführen. Das ist Leben im Fluss.

Diese Überzeugung prägt alles, was wir tun – geleitet von unserer Mission, unserer Vision und unseren Grundsätzen für die Kundenbetreuung, die darauf ausgerichtet sind, medizinisches Fachpersonal zu stärken und seine Erfahrungen zu verbessern.

AGFA HealthCare ist ein Unternehmen der Agfa-Gevaert Group. Nähere Informationen zu AGFA HealthCare finden Sie unter www.agfahealthcare.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

