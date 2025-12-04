New Earth Resources beruft Tim Henneberry in sein Advisory Board

15. Januar 2026, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) (New Earth oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Tim Henneberry in sein Advisory Board bekannt zu geben. Herr Henneberry ist ein in British Columbia eingetragener Professional Geoscientist mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der Exploration und Förderung von Uran, Edel- und Basismetallen sowie Industriemineralien sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene. Nachdem er sich zu Beginn seiner Karriere der Produktion von Edelmetallen widmete, wechselte er in die Beratung und kurz darauf in das Management von Junior-Bergbauunternehmen.

Er war in den vergangenen 20 Jahren Gründungsdirektor und Chief Executive Officer mehrerer an der TSX.V und CSE notierten Junior-Bergbauunternehmen und ist als Mitbegründer derzeit Direktor von Silver Sands Resources Corp., Tana Resources Corp., Grit Metals Corp., Questcorp Mining Inc. und River Road Resources Ltd. Darüber hinaus ist er Direktor bei iMetal Resources Inc., J4 Ventures Resources Corp., Kirkstone Metals Corp. und Treviso Capital Corp. Er fungiert als technischer Berater von Atomic Minerals Corporation, Bayridge Resources Corp. und Max Resource Corp. sowie als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 für Bronco Resources Corp.

Es ist uns eine Ehre, Tim Henneberry in unserem Advisory Board begrüßen zu dürfen, so Lawrence Hay, CEO von New Earth. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung in den Bereichen Uran, Edel- und Basismetalle sowie Industriemetalle verfügt er über Kenntnisse, tiefgehende Einblicke, Wissen und Expertise, die für unser Team von unschätzbarem Wert sein werden.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % in Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und Untertagebau, aus denen jeweils in den 1950er Jahren und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.102 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen SL Project geführte Projekt hat beste Aussichten auf Seltenerdmetallfunde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Seltenerdmetallprojekt Red Wine, das sich über 2 nicht zusammenhängende Mineralclaims mit rund 1.575 Hektar Grundfläche in Labrador (Kanada) erstreckt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.newearthresourcescorp.com, in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter info@newearthresourcescorp.com.

Für das Board of Directors

Lawrence Hay

President und CEO

Tel.: 778.317.8754

E-Mail: info@newearthresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie können, erwarten, schätzen, voraussehen, beabsichtigen, glauben und fortsetzen oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausgesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

New Earth Resources Corp.

Lawrence Hay

4204 – 1011 Cordova Street W

V6C 0B2 Vancouver, BC

Kanada

email : newearthresourcescorp@gmail.com

Pressekontakt:

New Earth Resources Corp.

Lawrence Hay

4204 – 1011 Cordova Street W

V6C 0B2 Vancouver, BC

email : newearthresourcescorp@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ein echter Impulsgeber – AGFA HealthCare präsentiert Bildgebungsinnovationen auf der ECR 2026 Trident Resources leitet 10.000 Meter umfassendes Winterbohrprogramm auf dem Goldprojekt Contact Lake im La Ronge Gold Belt in Saskatchewan ein