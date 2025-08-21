Trident Resources leitet 10.000 Meter umfassendes Winterbohrprogramm auf dem Goldprojekt Contact Lake im La Ronge Gold Belt in Saskatchewan ein

Vancouver, BC, 15. Januar 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) (OTCQB: TRDTF) (Trident oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme seines 10.000 Meter umfassenden Winter-Diamantbohrprogramms auf dem Goldprojekt Contact Lake des Unternehmens im höffigen La Ronge Gold Belt im Norden Saskatchewans bekannt zu geben. Das Bohrprogramm ist darauf ausgelegt, die historische Goldmineralisierung zu bestätigen, die bekannten Goldzonen zu erweitern und neu ermittelte Ziele auf Grundlage der aktuellen geologischen Interpretationen zu erproben.

Das Bohrprogramm im Winter 2026 schließt an das vor Kurzem abgeschlossene Bohrprogramm 2025 bei Contact Lake an, in dessen Rahmen erfolgreich hochgradige Goldabschnitte und breite Zonen mit Alteration und Goldmineralisierung durchteuft wurden. Vor dem Bohrprogramm 2025 hatten seit nahezu 30 Jahren keine Explorationsarbeiten mehr am Standort Contact Lake stattgefunden. Trident sieht der Erprobung mehrerer Ziele anhand von Bohrungen sowie der Erschließung des enormen Potenzials eines der höffigsten Goldprojekte der Region entgegen.

Jon Wiesblatt, CEO von Trident Resources, sagt dazu: Die Aufnahme unseres Winterbohrprogramms ist ein spannender Schritt nach vorn für Trident und unsere Aktionäre. Ziel des 10.000 Meter umfassenden Programms ist es, die historischen Zonen genauer zu untersuchen, das Erweiterungspotenzial des Goldsystems zu belegen und neue Entdeckungen zu machen. Nachdem in der Vergangenheit eine Goldmineralisierung nachgewiesen werden konnte und jetzt zum ersten Mal moderne Explorationsverfahren zum Einsatz kommen, könnte sich Contact Lake unserer Ansicht nach zu einem der neuen bedeutenderen Goldprojekte im La Ronge Gold Belt entwickeln. Wichtig ist, dass das Winterbohrprogramm vollständig finanziert ist, da Trident über mehr als 12 Millionen Dollar an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren in seiner Bilanz verfügt, was dem Unternehmen eine starke Finanzlage verschafft, um seine Explorationspläne umzusetzen.

Analyseergebnisse der zuvor gemeldeten Bohrlöcher CL25001 bis CL25013

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Au (g/t) Gramm-Meter (gm)

CL25001 41,50 71,00 29,50 0,56 16,60

CL25002 39,26 68,87 29,61 2,49 73,85

einschl. 39,26 41,47 2,21 27,09 59,87

CL25003 46,88 53,89 7,01 0,66 4,60

und 69,00 92,00 23,00 7,89 181,46

einschl. 75,00 81,89 6,89 23,86 164,40

und 121,00 164,25 43,25 7,03 304,05

einschl. 155,00 164,25 9,25 30,06 278,07

CL25004 157,45 159,51 2,06 8,37 17,25

CL25005 100,06 106,00 5,94 5,66 33,61

einschl. 100,06 102,50 2,44 11,83 28,86

und 142,00 144,55 2,55 42,95 109,52

CL25006 272,00 287,00 15,00 7,28 109,27

einschl. 272,00 278,00 6,00 16,69 100,13

einschl. 272,00 275,00 3,00 30,41 91,23

CL25007 329,50 369,00 39,50 4,43 174,84

einschl. 329,50 345,00 15,50 5,76 89,26

einschl. 329,50 335,50 6,00 9,43 56,60

und 367,00 369,00 2,00 37,31 74,62

CL25008 139,00 145,00 6,00 7,41 44,44

und 155,00 156,35 1,35 6,27 8,46

und 268,00 273,00 5,00 7,74 38,69

und 313,58 316,50 2,92 6,07 17,72

CL25009 85,50 88,33 2,83 9,23 26,11

und 199,00 202,00 3,00 8,49 25,46

und 242,89 245,00 2,11 6,19 13,06

CL25010 188,50 195,28 6,78 4,23 28,71

einschl. 192,00 195,28 3,28 6,72 22,05

CL25011 217,15 218,25 1,10 5,86 6,45

CL25012 133,00 136,37 3,37 2,97 10,01

und 194,00 199,50 5,50 1,76 9,68

einschl. 194,00 195,40 1,40 5,56 7,78

CL25013 77,40 79,00 1,60 4,13 6,61

und 135,00 136,00 1,00 13,20 13,20

und 190,00 194,00 4,00 2,00 8,00

und 193,00 194,00 1,00 5,42 5,42

Übersicht über das Programm:

Das Programm wird rund 10.000 Meter in bis zu 40 Bohrlöchern umfassen, die sich auf vorrangige Zielzonen konzentrieren werden, die anhand struktureller Kartierungen, geophysikalischer Messungen und der Prüfung historischer Daten ermittelt wurden. Die Bohrungen werden voraussichtlich sowohl an Land als auch auf Eis im Zielgebiet Contact Lake erfolgen; bei der nahegelegenen Lagerstätte Preview SW sind zudem mehrere Bohrlöcher an Land geplant. Das Personal und die entsprechenden Gerätschaften für das Bohrprogramm werden derzeit zum Projekt Contact Lake mobilisiert und die Bohrungen sollen in Kürze beginnen.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Cornell McDowell, P.Geo., einem nicht unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure of Mineral Projects, genehmigt.

Über Trident Resources Corp.

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung fortgeschrittener Gold- und Kupferprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen treibt seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake voran, die bedeutende historische Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

Weitere Informationen über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com.

Trident Resources Corp.

Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jonathan Wiesblatt oder an:

Andrew J. Ramcharan, PhD, P.Eng., Corporate Communications

Trident Resources Corp.

Telefon: 647-309-5130

Gebührenfrei: 800-567-8181

Fax: 604-687-3119

E-Mail: info@tridentresourcescorp.com

WEDER DIE TSXV NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER DER TSXV ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf vom Management des Unternehmens erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Management der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Erfolge bei der Exploration und Erschließung, behördliche Genehmigungen, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

