Ein Klassiker seit über 33 Jahren – jetzt aktualisieren

Schöne, gesunde Zähne sind wichtig für das Selbstbewusstsein und in vielen Bereichen eine Voraussetzung für Erfolg. Wären da nur nicht die zum Teil erheblichen Kosten. Jetzt mit dem Bonusheft sparen.

Saarlouis, 23.02.2023 – Das „gute, alte“ Bonusheft, digital und aktueller denn je

Aktuelle Krisen beuteln die Gesellschaft. Inflation, Krieg und Pandemie haben ihre Spuren hinterlassen. Umso wichtiger ist es, Auswege zu finden, um sich in der Krise zu helfen. Dies fängt bereits bei der Mundgesundheit an. Ein operativer Eingriff kann schnell zu hohen Kosten führen. Zudem sind größere Eingriffe in einigen Fällen unumgänglich, um die Schmerzen und weitere Folgeschäden zu unterbinden. Deshalb kommt dem Bonusheft eine wichtige Rolle zu, um die Kosten der Behandlung abzufedern.

Die beste Investition in die Mundgesundheit ist die tägliche Zahnpflege, und damit einhergehend das Bonusheft. Sollte es zu einer Erkrankung des Zahns kommt, bleibt man auf der sicheren Seite. Das Sparen beim Zahnarzt ist mit keinem anderen Mittel so einfach wie mit dem Bonusheft. Deshalb zahlt es sich aus, sich eingehender damit zu befassen. Es folgen weitere Informationen rund um das Thema, um die Bedeutung zu untermalen.

Sparen beim Zahnarzt – die Vorteile eines Bonusheftes

Seit mehr als 30 Jahren gibt es das Heft, und zwar seit dem Jahre 1989. Hiermit ist das Sparen beim Zahnarzt recht unkompliziert möglich. Dennoch gibt es Patienten, die noch keines besitzen, was mit erheblichen Nachteilen einhergeht, wie die weiteren Beispiele aufzeigen werden. Zum einen schützt es Patienten vor exorbitanten Kosten, die schnell auftreten können. Dies gilt vor allem in Fällen, in denen ein Zahnersatz benötigt wird. Auf der anderen Seite ist das Heft eine wichtige Art der Selbstkontrolle, um regelmäßige Termine beim Zahnarzt zu vereinbaren. Kontrolle ist die beste Art der Prophylaxe, neben der regelmäßigen Reinigung der Zähne. Nicht nur das Sparen beim Zahnarzt ist somit bedeutsam.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es sich auszahlt, das Heft bei sich zu führen. Die Krankenkassen übernehmen bis zu 70 % der Kosten, sofern Patienten die regelmäßigen Zahnarztbesuche mit dem Heft dokumentiert haben. Dabei ist es von elementarer Bedeutung, das Heft lückenlos zu führen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Krankenkasse die Bezuschussung ablehnt bzw. reduziert. Folglich sollten Patienten dafür Sorge tragen, jährliche Termine beim Zahnarzt zu machen.

Mundgesundheit im digitalen Zeitalter – elektronische Bonushefte als komfortable Lösung

Wer nicht den Überblick verlieren möchte, kann auf digitale Lösungsansätze setzen. Denn mittlerweile gibt es elektronische, digitale Bonushefte, die weitaus mehr Komfort bieten. Der Vorteil ist, dass das Bonusheft nicht mehr verloren gehen kann. Zudem hat auch der behandelnde Zahnarzt einen Rundumblick über den aktuellen Stand. Die Daten vom alten Bonusheft können problemlos digital in das elektronische System übertragen werden.

Praxis ZA. Jankowski – immer auf dem neuesten Stand

Auch wir bieten das innovative Bonusheft in digitaler Form. Abgerundet wird das Ganze mit einer zeitgemäßen Praxis, die mit neuen Geräten ausgestattet ist. Hiermit wird Patienten seit 33 Jahren eine Versorgung geboten, die mit hohen Standards einhergeht. Sollte es noch Fragen zur Mundgesundheit oder dem digitalen Bonusheft geben, so stehen unsere Mitarbeiter der Praxis ZA. Jankowski jederzeit zur Verfügung, um weitere Auskünfte zu erteilen.

