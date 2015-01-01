  • Ein skulpturales Band aus Holz und Licht – Wendeltreppe von EeStairs in einer Villa

    Dialog von Material und Form

    BildIn einem privaten Wohngebäude im niederländischen Laren erhebt sich eine gewendelte Treppe, die mehr ist als ein vertikales Verbindungselement: Sie wirkt wie eine frei im Raum schwebende Skulptur. Mit fließender Geometrie, edlen Materialien und subtil inszeniertem Licht verkörpert sie die für EeStairs typische Synthese aus technischer Raffinesse und poetischer Leichtigkeit.

    EeSoffit – das makellose weiße Band

    Das zentrale Gestaltungselement ist die EeSoffit-Beschichtung, eine ultra-glatte, stoßfeste Verkleidung der inneren Spindelwand. In reinem Weiß ausgeführt und mit einem kontinuierlichen LED-Lichtband versehen, entsteht der Eindruck eines vollkommen makellosen Bandes, das sich schwerelos durch die Geschosse windet. Architektur wird hier zur Bewegung – zum Erlebnis des Auf- und Absteigens.

    Dialog von Material und Form

    Die Treppe lebt von der Spannung zwischen präziser Geometrie und der hochwertigen Verarbeitung von Naturholz:

    Für EeStairs ist nachhaltiges und ressourcenschonendes Arbeiten ein Grundpfeiler der Fabrikation, weshalb bei der Fertigung Edelholz-Starkfurnieren auf Mehrschichtplatten aus schnell nachwachsenden Nadelhölzern bevorzugt werden. Das Eichenholz in massiver Ausführung für Handlauf und Profilierungen ist vorzugsweise mit einem oxidativen Öl behandelt und daher deutlich umweltschonender.

    Stahlwangen aus 10 mm starkem Blech verleihen konstruktive Stabilität, die Endbeschichtung der fugenlosen Untersicht EeSoffit – erfolgt nach dem Einbau.

    Brüstung und Stufen sind mit Eichenparkett belegt, wodurch ein einheitliches, haptisch angenehmes Materialbild entsteht.

    Die sorgfältig gewählten Proportionen – Stufenhöhe 18,8 cm, Auftrittstiefe 26 cm – verbinden ergonomischen Komfort mit der Möglichkeit einer ruhigen, rhythmischen Bewegung.

    Architektonische Choreografie

    Ein wesentliches Detail ist die Schattenfuge zwischen Stufen, Stockwerksebenen und Geländerlaibung. Sie verleiht der Konstruktion eine gestalterische Klarheit, die besonders im Kontrast zum leuchtenden LED-Band des Handlaufs eindrucksvoll wirkt.

    Der Grundriss der Treppe weist ein ausgeklügeltes Design mit subtilen Extras auf: ein ellipsoides „gequetschtes Rund“ in Bohnenform für das Treppenauge, kombiniert mit einem äußeren Handlauf in Rechteckform mit sanft gerundeten Ecken. Diese Geometrie erzeugt dort, wo die Rundung am stärksten ist, zusätzliche Stufenbreite – ein cleverer Eingriff, der das Gehen bequemer und sicherer macht.

    Ein ästhetisches Detail ist die leicht auskragende Geländerlaibung, mit der die Treppe auf jeder Etage gleichsam den Benutzer empfängt.

    EeStairs – Treppen als Architektur

    EeStairs ist ein international führender Spezialist für maßgeschneiderte Treppenlösungen. Mit Standorten in den Niederlanden, Deutschland, England, Belgien, Frankreich und den USA realisiert das Unternehmen Projekte, die von privaten Wohngebäuden bis hin zu internationalen Landmark-Gebäuden reichen. Präzision, Innovation und gestalterische Sensibilität machen jede Treppe von EeStairs zu einem prägenden architektonischen Erlebnis.

    Weitere Informationen unter: https://www.eestairs.de/project/residence-laren-nl/ 

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    EeStairs DE
    Frau Ira Imig
    Bindering 19
    94496 Ortenburg
    Deutschland

    fon ..: 00 33 6 20 49 44 39
    web ..: https://www.eestairs.de/
    email : rp.fr@eestairs.com

    .

    Pressekontakt:

    EeStairs DE
    Frau Ira Imig
    Bindering 19
    94496 Ortenburg

    fon ..: 00 33 6 20 49 44 39
    web ..: https://www.eestairs.de/
    email : rp.fr@eestairs.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. EeStairs – 25 Jahre Exzellenz im Treppenbau: London Hanover Square und Bildband
      Architektur der Exzellenz - jetzt als Guideline im Download...

    2. Die Platz-Gewinn-Treppe 1m² von EeStairs – Wohnräume erweitern
      1m² (TM), Der Name ist Programm, denn diese ultrakompakte Wendeltreppe von EeStairs benötigt nur einen Quadratmeter Platz...

    3. Eine Treppe im Zentrum einer Villa in Saint-Tropez – gelungene Inszenierung einer überraschenden Formensprache
      Perfektion ist das Motto, um das sich alles dreht....

    4. Licht gegen Viren und Bakterien: Mit UV-C-Licht Gesundheit und Ressourcen schützen
      Jetzt in der Vorweihnachtszeit, in der sich Atemwegserkrankungen in Kitas, Schulen und Arbeitsplätzen rasant ausbreiten, ist die Vorbeugung von Erkältungen oder vor dem Coronavirus ein großes Thema....

    5. Gabionen Steinzäune – effektvolle Beleuchtung mit LED Licht in vielen Licht-Farben
      Gabionen Beleuchtung im Glasschotter, weiß oder farbig. Die Lichtfarbe der LED Leuchten ist steuerbar über Fernbedienung und auch dimmbar. Individuelle Lichtplanung auf jedes Gabionen Zaun-Projekt....

    6. men only – feel the difference – chillout experience // 14.-21. Oktober in spanischer Auszeit-Villa
      Männer-ICH-Zeit für stressgeplagte Manager, Vater-Sohn-Qualitätszeit oder Freunde-Tour, bei der es nicht um S*x, Drugs and Rock'n'Roll geht! Rein in Natur, Mikroabenteuer, Hängematte + Achtsamkeit...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.