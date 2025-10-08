  • Ein starkes Zeichen für mehr Bildungsgerechtigkeit und kreative Förderung

    Eine umfangreiche Sachspende der Sir Peter Ustinov Stiftung und BIC Deutschland geht an Einrichtungen in besonders von Kinder- und Jugendarmut betroffenen Stadtteilen Frankfurts.

    Die Sir Peter Ustinov Stiftung und BIC Deutschland unterstützen das Frankfurter Bündnis gegen Kinder- und Jugendarmut mit einer umfangreichen Sachspende. Insgesamt wurden 15.000 hochwertige Buntstifte an Grundschulen, Kindergärten und vergleichbare Einrichtungen in besonders von Kinder- und Jugendarmut betroffenen Stadtteilen Frankfurts übergeben. Damit wird die im letzten Jahr begonnene Zusammenarbeit zwischen BIC Deutschland und der Sir Peter Ustinov Stiftung weiter ausgebaut.

    Förderung von Kindern in benachteiligten Stadtteilen

    Die Spende unterstützt Kinder gezielt in ihrem Bildungsalltag und fördert gleichzeitig ihre kreative Entwicklung. Gerade in den Bildungseinrichtungen sozial benachteiligter Stadtteile fehlt es häufig an grundlegenden Materialien, die für schulisches Lernen und kreativen Ausdruck selbstverständlich sein sollten. „Kreativität ist ein wichtiger Schlüssel für persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe. Mit unserer Arbeit geben wir Kindern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entdecken und auszubauen – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft“, erklärt Ali Tasbasi, Vorstand der Sir Peter Ustinov Stiftung.

    BIC Group fördert weltweit Bildungsinitiativen

    Die BIC Group ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Frankreich, das zu den global führenden Anbietern von Schreibgeräten, Feuerzeugen und Einwegrasierern zählt. Das Unternehmen ist in mehr als 160 Ländern aktiv, steht zu seiner sozialen Verantwortung und unterstützt weltweit Bildungsinitiativen. „Mit BIC Deutschland haben wir einen verlässlichen Partner an unserer Seite, der unsere Vision teilt, Kindern durch Kreativität und Bildung Perspektiven zu eröffnen, und mit dem wir seit längerem erfolgreich zusammenarbeiten“, so Tasbasi.

    Kinderarmut in Frankfurt bekämpfen

    Das Frankfurter Bündnis gegen Kinder- und Jugendarmut, eine Initiative der Stadt Frankfurt am Main, koordinierte die Verteilung der Materialien über ihre Bündnisse vor Ort an die Bildungseinrichtungen oder an Quartiersmanagementbüros in den betroffenen Stadtteilen. Ziel ist es, dort anzusetzen, wo der Bedarf am größten ist, und möglichst viele Kinder von den Spenden profitieren.

    Die Sir Peter Ustinov Stiftung weitet ihr Engagement in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet gezielt aus und wird künftig neben internationalen Bildungsprojekten verstärkt regionale Initiativen fördern.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Sir Peter Ustinov Stiftung
    Herr Michael Delmhorst
    Hochstraße 49
    60313 Frankfurt am Main
    Deutschland

    fon ..: 069 2722174-0
    web ..: https://ustinov.org/
    email : md@ustinov.org

    Die Sir Peter Ustinov Stiftung wurde 1999 von Sir Peter Ustinov und seinem Sohn Igor Ustinov gegründet. Ziel der gemeinnützigen Stiftung ist es, weltweit Kindern und jungen Menschen durch den Zugang zu Bildung und kreativen Ausdrucksmöglichkeiten bessere Lebensperspektiven zu bieten. Mit ihren Initiativen und Förderprojekten stärkt die Stiftung die persönliche Entwicklung junger Menschen, inspiriert sie zu Eigenverantwortung und eröffnet ihnen Chancen für eine selbstbestimmte Zukunft – unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Status.

    Pressekontakt:

    Sir Peter Ustinov Stiftung
    Herr Michael Delmhorst
    Hochstraße 49
    60313 Frankfurt am Main

    fon ..: 069 2722174-14
    email : md@ustinov.org


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