„Rassismus ist die niedrigste Form menschlicher Dummheit“ (Sir Peter Ustinov)

Die Sir Peter Ustinov Stiftung ruft anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus am 21. März zu mehr Engagement für Toleranz, Respekt und Vielfalt auf.

Frankfurt am Main, 20.03.2026. Die Sir Peter Ustinov Stiftung ruft anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus am 21. März zu mehr Engagement für Toleranz, Respekt und Vielfalt auf. Rassismus und Diskriminierung sind weltweit immer noch präsent. Deshalb ist es auch weiterhin wichtig, sich aktiv für ein friedliches und respektvolles Miteinander einzusetzen. „Zentrales Anliegen der Sir Peter Ustinov Stiftung ist es, gegen Vorurteile anzukämpfen, für gegenseitigen Respekt und Toleranz einzustehen und Kindern – unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder ethnischen Herkunft – durch Bildung einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen „, erklärte Ali Tasbasi, Vorstand der Sir Peter Ustinov Stiftung.

Die Stiftung mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seit mehr als 25 Jahren Kinder und junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit einer besseren Basisversorgung und Schulbildung, aber auch mit kreativen Projekten rund um Kunst, Musik, Tanz und Schauspielerei. Ziele sind dabei, bessere Lebensbedingungen für Kinder zu schaffen, ihre persönliche Entwicklung durch den Zugang zu Bildung und Kreativität zu fördern und ihnen dadurch bessere Zukunftsaussichten zu ermöglichen.

Kampagne „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

Auch die Peter-Ustinov-Schulen in Deutschland setzen sich aktiv gegen Rassismus und für Toleranz und Vielfalt ein und beteiligen sich an der Kampagne „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Die Peter-Ustinov-Schule in Köln ist in diesem Jahr erstmals dabei, als Pate steht ihr Igor Ustinov, der gemeinsamen mit seinem Vater Sir Peter Ustinov 1999 die Stiftung gründete, zur Seite.

Sir Peter Ustinov, weltberühmter Schauspieler, begeisterter Autor, engagierter Humanist und langjähriger UNICEF-Botschafter, bezeichnete Rassismus als „die niedrigste Form menschlicher Dummheit“. Letztliche scheitere die Gestaltung einer humanen Weltgesellschaft genau daran. „Das Einzige, was uns daran hindert, ein Paradies auf Erden zu schaffen, ist unsere eigene Dummheit“, lautet ein weiteres Zitat des 2004 verstorbenen Stiftungsgründers.

Der Internationale Tag gegen Rassismus erinnert daran, dass Toleranz, Gleichberechtigung und Menschenwürde keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern täglich verteidigt und gelebt werden müssen. Die Sir Peter Ustinov Stiftung ruft daher politisch Verantwortliche, Institutionen, Unternehmen und die Zivilgesellschaft dazu auf, sich aktiv gegen Rassismus und jede Form der Diskriminierung einzusetzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sir Peter Ustinov Stiftung

Herr Michael Delmhorst

Hochstraße 49 49

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 2722174-0

web ..: https://ustinov.org/

email : md@ustinov.org

Die Sir Peter Ustinov Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung für Kinder mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie wurde 1999 von Sir Peter Ustinov und seinem Sohn Igor Ustinov gegründet. Ziel der Stiftung ist es, weltweit Kindern und jungen Menschen durch den Zugang zu Bildung und kreativen Ausdrucksmöglichkeiten bessere Lebensperspektiven zu bieten. Mit ihren Initiativen und Förderprojekten stärkt die Stiftung die persönliche Entwicklung junger Menschen, inspiriert sie zu Eigenverantwortung und eröffnet ihnen Chancen für eine selbstbestimmte Zukunft – unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Status.

Pressekontakt:

Sir Peter Ustinov Stiftung

Herr Michael Delmhorst

Hochstraße 49

60313 Frankfurt am Main

fon ..: 069 2722174-0

email : md@ustinov.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Landingpage bündelt Wissen zum erfolgreichen Sachbuch-Exposé Was ein überzeugendes Buch-Exposé ausmacht: Einordnung für Sachbuchprojekte