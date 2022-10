Ein Wort, das wieder in aller Munde ist: Energie

Atomenergie ist eine Energieform, nicht von allen geliebt, aber notwendig und sicher.

2021 kamen in Deutschland rund zwölf Prozent des erzeugten Stroms aus Atomkraftwerken. Noch 20 Jahre zuvor war es noch ein Drittel. Dann wurden von 36 Reaktorblöcken 33 stillgelegt. Den meisten Strom aus Kernenergie erzeugt Frankreich. Wie wichtig eine ausreichende und sichere Stromerzeugung ist, dürfte jedem klar sein, denn am Strom hängt praktisch alles. In vielen Ländern werden daher neue Atomreaktoren gebaut, denn ohne Atomenergie geht es nicht. So betreiben 33 Länder Kernkraftwerke und erzeugen so durchschnittlich 30 Prozent des Gesamtstroms. Und viele Länder denken über einen Einstieg in die Atomenergie nach. Der Unfall in Fukushima wurde durch ungenügende Sicherheitstechniken verursacht, internationale Standards wurden missachtet. Das bedeutet, dass beim Einhalten von Sicherheitsstandards auf Atomstrom nicht verzichtet werden muss.

Weltweit steigt die Stromnachfrage, vor allem in Schwellenländern mit einem großen Wirtschaftswachstum. Urbanisierung und eine wachsende Mittelschicht tragen zudem zum steigenden Strombedarf bei. Wie die International Atomic Energy Agency (IAEA) letztes Jahr festgestellt hat, könnte die Bedeutung der Atomenergie in den kommenden Jahrzehnten stark anwachsen, damit auch der Uranverbrauch. Aus Klimaschutzgründen wollen viele Länder auf Atomenergie setzen. Die IAEA hat daher erstmals seit zehn Jahren ihre Schätzungen zum weltweiten Ausbau der Kernenergie nach oben revidiert. Internationale Sicherheitsstandards sollen auch für neue fortschrittliche Reaktoren wie etwa kleine modulare Reaktoren gelten. Mit Uranunternehmen wie Uranium Energy oder Labrador Uranium kann auf den ansteigenden Uranbedarf gesetzt werden.

Labrador Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=emlj1tWAeyU – konzentriert sich auf Uranprojekte in Labrador, Kanada und besitzt eine sehr große Landposition. Gerade hat die Gesellschaft strategisch günstig gelegene Liegenschaften zugekauft.

Uranium Energy – https://www.youtube.com/watch?v=59twRYjJLN0 – hat sich zwei hervorragende Standbeine geschaffen, ISR-Projekte in den USA und Liegenschaften in Kanada (Roughrider-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Labrador Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/labrador-uranium-inc/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

