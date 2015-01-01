  • Ein YouTuber testet, was Hersteller nicht zeigen: 2 Jahre echte Nutzung der Midea PortaSplit im Dachgeschoss

    Im YouTube-Kanal „24-7-TopTipp“ dokumentiert W. J. Weiher seine mobile Split Klimaanlage und Wärmepumpe Midea PortaSplit im realen Dachgeschoss HomeOffice. Midea selbst wollte das vor Ort sehen

    BildProduktdaten, Werbevideos und technische Tabellen zeigen oft nur einen Ausschnitt davon, wie ein Gerät tatsächlich funktioniert. Der YouTuber W. J. Weiher, Betreiber des Kanals „24-7-TopTipp“, geht bei der mobilen Split Klimaanlage und Wärmepumpe Midea PortaSplit einen anderen Weg: Er testet das Gerät seit rund zwei Jahren unter realen Bedingungen in seinem eigenen Dachgeschoss HomeOffice.

    Besonders bemerkenswert: Die Firma Midea besuchte W. J. Weiher zu Hause, um sich selbst ein Bild davon zu machen, wie er die PortaSplit im Alltag nutzt. Im Anschluss führte Midea ein Interview mit ihm, das im Rahmen der Midea Kommunikation veröffentlicht wurde.

    „Viele Hersteller zeigen ihre Produkte unter idealen Bedingungen. Ich zeige, was im echten Leben passiert: Dachgeschoss, Hitze, HomeOffice, Fensterlösung, Lautstärke, Stromverbrauch und Alltagstauglichkeit über einen langen Zeitraum“, sagt Weiher.

    Vom Produkttest zur Langzeitdokumentation
    Während viele Reviews nach wenigen Tagen oder Wochen enden, dokumentiert Weiher die Midea PortaSplit inzwischen seit rund zwei Jahren. Auf seinem Kanal finden Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur Ersteindrücke, sondern eine fortlaufende Praxisreihe mit Messungen, Vergleichen, Updates und Antworten auf Community Fragen.

    Im Mittelpunkt steht dabei eine Frage, die für viele Verbraucher entscheidend ist: Funktioniert eine mobile Split-Klimaanlage wie die Midea PortaSplit wirklich im Alltag – und wenn ja, für wen?
    Weiher testet die Anlage in einer Situation, die für klassische Klimageräte besonders herausfordernd ist: einem Dachgeschossraum, der sich im Sommer stark aufheizt und gleichzeitig als HomeOffice genutzt wird. Genau diese Kombination macht seine Erfahrungsberichte für viele Zuschauer relevant.

    „Ein Dachgeschoss verzeiht keine Schönwetter Aussagen. Wenn es draußen heiß wird, zeigt sich sehr schnell, ob ein Gerät wirklich etwas bringt oder ob es nur auf dem Papier gut aussieht.“

    Relevanz für Mieter, Dachgeschossbewohner und HomeOffice Nutzer
    Die Midea PortaSplit ist für viele Menschen interessant, weil sie eine Lücke zwischen klassischen mobilen Monoblock Klimageräten und fest installierten Split-Klimaanlagen schließen soll. Gerade in Mietwohnungen, Dachgeschossräumen, Altbauten oder Situationen ohne feste Außeneinheit suchen viele Verbraucher nach einer Lösung, die leistungsfähiger als ein Monoblockgerät ist, aber keine dauerhafte Installation erfordert.

    Weiher ordnet diese Zielgruppe aus eigener Erfahrung ein. Er zeigt nicht nur Vorteile, sondern spricht auch offen über praktische Fragen: Passt das Außenteil ans Fenster? Wie aufwendig ist die Handhabung? Wie laut ist das Gerät nachts? Wie verändert sich der Stromverbrauch im echten Betrieb? Und wo liegen die Grenzen der mobilen Lösung?

    „Die PortaSplit ist kein magischer Kasten für jede Wohnung. Aber wenn Raum, Fenster und Nutzung passen, kann sie für viele Menschen genau die Lösung sein, nach der sie lange gesucht haben.“

    Ausblick: Weitere Praxistests und Updates geplant
    W. J. Weiher will seine PortaSplit Berichterstattung weiter ausbauen. Geplant sind weitere Videos zur Nutzung im Sommer, zur Heizfunktion, zu möglichen Zubehör Lösungen, zu typischen Fragen aus der Community sowie zu neuen Entwicklungen rund um die Midea PortaSplit.
    Ziel bleibt es, Zuschauern eine nachvollziehbare, unabhängige und langfristige Orientierung zu geben – jenseits von Datenblatt, Werbeversprechen und kurzen Ersteindrücken.

    „Ich teste weiter, weil echte Nutzung nie nach einem Video erledigt ist. Gerade bei Klima- und Wärmepumpentechnik zählt, was über längere Zeit im Alltag passiert.“

    Video Playlist Midea PortaSplit

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Verlag Jakobsweg live / Werner Jakob Weiher
    Herr Werner Jakob Weiher
    Gustav-Heinemann-Straße 32
    50226 Frechen
    Deutschland

    fon ..: 0172-2620696
    web ..: https://www.youtube.com/@247TopTipp
    email : info@jakobsweg-live.de

    W. J. Weiher betreibt den YouTube-Kanal „24-7-TopTipp“. Der Kanal steht für praxisnahe Technikvideos, Langzeiterfahrungen und verständliche Produkttests aus dem echten Alltag. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der mobilen Split-Klimaanlage und Wärmepumpe Midea PortaSplit, die Weiher seit rund zwei Jahren in seinem Dachgeschoss HomeOffice nutzt und in zahlreichen Videos dokumentiert.

    Pressekontakt:

    Verlag Jakobsweg live / Werner Jakob Weiher
    Herr Werner Jakob Weiher
    Gustav-Heinemann-Straße 32
    50226 Frechen

    fon ..: 0172-2620696
    web ..: https://www.youtube.com/@247TopTipp
    email : info@jakobsweg-live.de


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