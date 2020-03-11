EUCERTA AG startet deutsche Tochter und bringt ISO-Zertifizierung für KMU auf bis zu 48 Stunden

EUCERTA AG ermöglicht KMU ISO-Zertifizierungen in bis zu 48 Stunden und macht geprüfte Nachweise über die EUCERTA Registry schnell, digital und fälschungssicher für Kunden und Partner sichtbar.

Mit dem Marktstart der EUCERTA Deutschland GmbH und Franchise-Partnern in Spanien, den Niederlanden und der Türkei skaliert das Zürcher RegTech sein KI-gestütztes Zertifizierungsangebot in Europa. Die EUCERTA Registry sorgt zusätzlich für fälschungssichere, blockchain-basierte Transparenz von ISO-Zertifikaten.

Die am 25. November 2025 in Zürich gegründete EUCERTA AG hat im April 2026 mit der EUCERTA Deutschland GmbH ihre erste Tochtergesellschaft operativ gestartet. Im Mai 2026 folgen Franchise-Partner in Spanien, den Niederlanden und der Türkei. Das Unternehmen unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dabei, ISO-Zertifizierungen deutlich schneller und kostengünstiger zu erhalten – ausgewählte Zertifizierungspakete werden bereits innerhalb von 48 Stunden bereitgestellt. Ergänzt wird das Angebot durch die EUCERTA Registry, ein offenes europäisches Transparenzregister, in dem geprüfte Nachweise KI-gestützt validiert und fälschungssicher in der Blockchain gespeichert werden.

Problem, Lösung, Wirkung

Traditionelle Zertifizierungsprozesse sind für viele KMU langsam, teuer und intransparent. Vorbereitungen laufen häufig auf Papier oder in Excel, Auditprozesse sind kaum digital unterstützt und die Echtheit von Zertifikaten lässt sich für Kunden nur schwer überprüfen. EUCERTA setzt genau hier an und überführt Zertifizierungen in eine konsequent digitale, standardisierte Prozesslandschaft.

„Unsere Kundinnen und Kunden sparen im Schnitt bis zu 50 Prozent Zeit und Kosten im Zertifizierungsprozess, weil wir sie digital und KI-gestützt durch alle Schritte führen – von der Vorbereitung über das Audit bis zur laufenden Überwachung“, sagt Christian Paredes, Geschäftsführer und Mitgründer der EUCERTA AG. „Für ausgewählte Standards begleiten wir die Erstzertifizierung sogar innerhalb von 48 Stunden. Gerade für KMU bedeutet das: weniger Bürokratie, schnellere Zertifikate und mehr Ressourcen für das Kerngeschäft.“

Die Plattform der EUCERTA AG unterstützt etablierte Managementsysteme – darunter ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt), ISO 27001 (Informationssicherheit) sowie ISO 42001 für KI-Managementsysteme, ein angesichts des EU AI Acts zunehmend relevanter Standard. Intelligente Workflows, Erinnerungsfunktionen und KI-gestützte Analysen vereinfachen die Auditvorbereitung und wiederkehrende Aufgaben deutlich. Die Lösung setzt auf europäisches Hosting und nutzt Künstliche Intelligenz mit kommerziellen Vertragsbedingungen: _Kundendaten fließen nicht in das Training von KI-Modellen ein und werden datenschutzkonform verarbeitet_.

„Mit der EUCERTA Deutschland GmbH bringen wir die Plattform jetzt direkt zu unseren Kunden in der DACH-Region“, erklärt Thomas Werner, Geschäftsführer der EUCERTA Deutschland GmbH. „Unser Ziel ist es, dass jedes Unternehmen – unabhängig von der Größe – schnell, transparent und rechtssicher nachweisen kann, welche Standards es erfüllt.“

EUCERTA Registry – Transparenzregister für Zertifizierungen

Herzstück der Transparenzoffensive ist die EUCERTA Registry unter www.eucerta.org. Das offene Register ermöglicht es Unternehmen, ihre Zertifikate zentral zu veröffentlichen, und erlaubt Kunden, Partnern, Behörden und Zertifizierern, diese in Sekunden zu prüfen.

Die Registry nutzt moderne KI-Technologien, um Zertifikate und zugehörige Informationen automatisiert zu prüfen, und speichert verifizierte Nachweise fälschungssicher in einer Blockchain. Jede registrierte Zertifizierung erhält einen eindeutigen QR-Code sowie eine Registrierungsnummer, über die sich Authentizität und Status jederzeit online nachvollziehen lassen.

„Mit der EUCERTA Registry schaffen wir ein europaweites, herstellerunabhängiges Transparenzregister für alle Arten von Zertifizierungen – von klassischen ISO-Standards über Nachhaltigkeits- und CO?-Nachweise bis hin zu personenbezogenen Qualifikationen“, erläutern Christian Paredes und Thomas Werner. „Damit machen wir Zertifikate nicht nur digital sichtbar, sondern auch manipulationssicher.“

Ausblick & Call-to-Action

Die EUCERTA AG plant, ihr Angebot in den kommenden Monaten weiter auszubauen und zusätzliche Zertifizierungsstandards sowie Funktionen für Auditoren und Zertifizierungsstellen zu integrieren. Im Mai 2026 starten Franchise-Partner in Spanien und der Türkei den lokalen Vertrieb; weitere europäische Märkte sind in Vorbereitung. Unternehmen, die ihre Zertifizierungsprozesse beschleunigen und gleichzeitig mehr Transparenz für ihre Kunden schaffen wollen, können die Plattform bereits heute testen und ihre Zertifikate in der EUCERTA Registry listen lassen.

Weitere Informationen zu Leistungen und Konditionen finden Interessierte unter www.eucerta.eu.

Über EUCERTA AG

Die EUCERTA AG mit Sitz in Zürich ist ein auf digitale Zertifizierung und Zertifikats-Transparenz spezialisiertes RegTech-Unternehmen. Gegründet im November 2025, bündelt EUCERTA Expertise aus Qualitätsmanagement, Auditierung und moderner Cloud-, KI- und Blockchain-Technologie, um Zertifizierungen für Unternehmen jeder Größe schneller, kostengünstiger und transparenter zu machen. Die Gruppe besteht aus der Schweizer Holding EUCERTA AG, der EUCERTA Deutschland GmbH (operativer Start April 2026) sowie Franchise-Partnern in Spanien und der Türkei (Mai 2026). EUCERTA ist Initiatorin der EUCERTA Registry, einem offenen, KI-gestützten Register für Zertifikate.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eucerta Deutschland GmbH

Herr Thomas Werner

Sankt-Georg-Straße 1

21423 Winsen (Luhe)

Deutschland

fon ..: +49 172 7482780

web ..: https://eucerta.eu

email : thomas@eucerta.eu

Die EUCERTA AG mit Sitz in Zürich ist ein auf digitale Zertifizierung und Zertifikats-Transparenz spezialisiertes RegTech-Unternehmen. Gegründet im November 2025, bündelt EUCERTA Expertise aus Qualitätsmanagement, Auditierung und moderner Cloud-, KI- und Blockchain-Technologie, um Zertifizierungen für Unternehmen jeder Größe schneller, kostengünstiger und transparenter zu machen. Die Gruppe besteht aus der Schweizer Holding EUCERTA AG, der EUCERTA Deutschland GmbH (operativer Start April 2026) sowie Franchise-Partnern in Spanien und der Türkei (Mai 2026). EUCERTA ist Initiatorin der EUCERTA Registry, einem offenen, KI-gestützten Register für Zertifikate.

Pressekontakt:

Eucerta Deutschland GmbH

Herr Cristian Paredes

Sankt-Georg-Straße 1

21423 Winsen

fon ..: +41 792 443687

email : christian@eucerta.ag

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