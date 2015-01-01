Eine Nacht. Eine Begegnung. Und plötzlich gerät alles außer Kontrolle.

Manchmal genügt es, zur richtigen Zeit am falschen Ort zu sein, um etwas Gewaltiges ins Rollen zu bringen.

Los Angeles, 1969: Als Thomas Hardaway auf dem Mulholland Drive beinahe eine junge Anhalterin überfährt, ahnt er nicht, dass dieser Moment sein Leben verändern wird. Die Suche nach einem verschwundenen Bauunternehmer führt ihn tief in eine Welt aus Lügen, Macht und dunklen Geheimnissen. Als sich ein weiterer Fall mit seiner eigenen Vergangenheit verknüpft, wird aus einem Auftrag ein gefährliches Spiel – und Thomas selbst gerät ins Visier.

Ein atmosphärischer Noir-Thriller über Schuld, Verrat und die Schatten, denen niemand entkommt.

Manche Begegnungen verändern alles – manche ziehen dich in den Abgrund.

Zum Buch:

Vom Schmerz gelenkt

von Giuseppe Micciché

ISBN: 978-3-910919-49-5

VERRAI-VERLAG

Buchrücken:

Manchmal genügt es, zur richtigen Zeit am falschen Ort zu sein, um etwas Gewaltiges ins Rollen zu bringen. Im nächtlichen Los Angeles 1969 widerfährt Thomas Hardaway genau das, als er auf dem Mulholland Drive einer Anhalterin begegnet und sie beinahe überfährt. Nicht der Schreck verändert ihn, sondern das, was ihre Gegenwart in ihm wachrüttelt.

Rachel ist die Tochter des Bauunternehmers Jerry Greenberg, der spurlos verschwunden ist. Was für Hardaway als üblicher Auftrag für die Detektei seines Onkels beginnt, entwickelt sich rasch zu einem Albtraum, denn hinter der tadellosen Fassade verbergen sich skrupellose Kreise, die es auf Jerry abgesehen haben.

Als ein zweiter Fall auftaucht – die Suche nach einem ehemaligen Kameraden – und sich mit dem ersten verknüpft, gerät Thomas selbst ins Fadenkreuz und die Schatten seiner Vergangenheit holen ihn ein: der Vietnamkrieg und offene Fragen um das Verschwinden seines Bruders David. Ein düsterer Noir-Thriller über menschliche Abgründe und das erbarmungslose Schicksal.

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