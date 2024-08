Eine wegweisende Partnerschaft im handgeführten Laserschweissen entsteht – Optrel x laservision

Die beiden technologischen Marktführer aus dem Bereich des herkömmlichen Schweissens (Optrel) und der Lasertechnik (laservision) schliessen sich zu einer strategischen Partnerschaft zusammen.

Optimale Lösung im Bereich des handgeführten Laserschweissens

Handgeführtes Laserschweissen erfreut sich immer grösserer Beliebtheit, da dieses einfache Schweissverfahren höchste Präzision und maximale Effizienz in der Metallverarbeitung bietet. Die Technologie wird zunehmend mit handgeführten Systemen kombiniert und stellt eine flexible und kostengünstige Lösung selbst für KMUs dar. Allerdings erzeugen die handgeführten Lasergeräte einen hochenergetischen Laserstrahl, der eine erhebliche Gefahr vor allem für die Augen aber auch für die Haut und die Atmung darstellt! Ein ungeschützter Kontakt kann zu schweren Verletzungen insbesondere zum unmittelbaren Verlust des Augenlichts führen.

Um den sicheren Einsatz von Laserschweisstechnologien zu gewährleisten, haben sich zwei technologische Marktführer aus dem Bereich des herkömmlichen Schweissens (Optrel) und der Lasertechnik (laservision) zu einer wegweisenden Partnerschaft zusammengeschlossen. Dank ihrer gebündelten Expertise können sie hochwertige und innovative Schutzlösungen kombiniert mit hohem Tragekomfort zu höchsten Sicherheitsstandards anbieten. Konkret handelt es sich um die drei panoramaxx-Laser Series-Modelle (panoramaxx hybrid clt, panoramaxx hybrid und panoramaxx L) mit und ohne Frischluftzufuhr. Diese automatisch abdunkelnden „hybrid“-Laserschweiss-Schutzhelme bieten einen vollwertigen Augenschutz sowohl beim handgeführten Laserschweissen, als auch beim herkömmlichen Lichtbogenschweissen! Der panoramaxx L ist ein passiv-Helm und ausschliesslich fürs handgeführte Laserschweissen geeignet.

Mit den verschiedenen Helmausführungen tragen beide Unternehmen wesentlich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei und fördern die weitere Verbreitung sowie Akzeptanz des Laserschweissens in verschiedenen Industrien. Zudem kann das Potenzial der innovativen Technologie bei gleichzeitig minimierten Risiken voll ausgeschöpft werden. Eine Partnerschaft mit vielen essenziellen Vorteilen für jeden Anwender des handgeführten Laserschweissens!

Weitere Informationen unter: https://www.optrel.com/de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

optrel AG

Herr Thomas Wipfli

Industriestrasse 2

9630 Wattwil

Schweiz

fon ..: –

web ..: https://www.optrel.com/de/

email : thomas.wipfli@optrel.com

Über optrel:

Optrel wurde 1986 gegründet und ist heute ein weltweit führender Anbieter von Gesichts- und Kopfschutzprodukten sowie Atemschutzlösungen. Die optrel Gruppe hat ihren Sitz in Wattwil, Toggenburg, und umfasst hoch spezialisierte Betriebe wie die optrel tec ag, in welcher der gesamte Produkte Entstehungsprozess gebündelt ist. Unter dem gleichen Dach werden auch die innovativen Produkte hergestellt. Das Vertriebs- und Logistiknetzwerk umspannt den ganzen Globus und wird durch die Vertriebsgesellschaften optrel ag, optrel inc. und optrel sports ag sichergestellt.

Pressekontakt:

optrel AG

Herr Thomas Wipfli

Industriestrasse 2

9630 Wattwil

fon ..: –

web ..: https://www.optrel.com/de/

email : thomas.wipfli@optrel.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fachkundige Autosattlerei und maßgeschneiderte Auto-Innenausstattung aus Österreich Ein Abend der interkulturellen Begegnungen – das TRUECARE Sommerfest 2024