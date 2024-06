PARACELSUS und art’gerecht: Wegweisende Kooperation zur Entwicklung holistischer Gesundheitslösungen

Die Zusammenarbeit vereint jahrtausendealtes Wissen mit modernster Wissenschaft, um die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern.

Frankfurt/Koblenz, 18. Juni 2024 – Die PARACELSUS-Gruppe, Betreiberin der 54 PARACELSUS Gesundheitsakademien in Deutschland und der Schweiz, und die art’gerecht GmbH haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um innovative Ansätze im Bereich der Naturheilkunde zu entwickeln. Diese wegweisende Kooperation vereint fundiertes, bewährtes Wissen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und modernsten Technologien, um holistische Gesundheitslösungen zu schaffen.

Die Gesundheit der Bevölkerung ist ein zentrales Anliegen insbesondere angesichts der zunehmenden Herausforderungen im Gesundheitssystem und den Engpässen in der flächendeckenden medizinischen Versorgung. Die Kooperation zwischen PARACELSUS und art’gerecht zielt darauf ab, die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern und eine Welt ohne moderne Krankheiten zu fördern.

PARACELSUS Gesundheitsakademien: Pioniere der Naturheilkunde

Seit ihrer Gründung im Jahr 1976 sind die PARACELSUS Gesundheitsakademien führend in der Ausbildung von Therapeuten im Bereich der Naturheilkunde. Mit einer Vielzahl von Fachausbildungen und Seminaren bieten sie umfassende Lehrpläne, die auf ganzheitliche Heilmethoden und Prävention ausgerichtet sind.

art’gerecht GmbH: Premium-Supplements für ganzheitliche Gesundheit

Die art’gerecht GmbH ist bekannt für ihre einzigartigen Nahrungsergänzungsmittel von höchster Qualität, die ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt werden. Diese Produkte dienen der Gesunderhaltung und dem Wohlbefinden der Menschen.

Gemeinsame Ziele und Visionen

Die Zusammenarbeit zwischen PARACELSUS und art’gerecht basiert auf der gemeinsamen Vision, holistische Gesundheitslösungen zu entwickeln, die das Beste aus traditionellem Wissen und modernen wissenschaftlichen Ansätzen vereinen. Daniel Reheis und Matthias Baum, die „Health Nerds“ von art’gerecht, bringen ihre Expertise und Innovationskraft in diese Partnerschaft ein, um neue Standards in der Naturheilkunde zu setzen.

Durch die Kombination der langjährigen Erfahrung der PARACELSUS Gesundheitsakademien in der Naturheilkundeausbildung und der innovativen Produktentwicklung von art’gerecht soll eine neue Ära der Gesundheitsförderung eingeläutet werden. Diese Kooperation wird dazu beitragen, ganzheitliche Gesundheitslösungen zu entwickeln, die die flächendeckende medizinische Versorgung unterstützen und verbessern.

Der PARACELSUS-Geschäftsführer Marc-Oliver Eckart erklärt hierzu:

„PARACELSUS bildet seit annähernd 50 Jahren nicht-ärztliche Therapeuten in unterschiedlichen Disziplinen aus. Die Zusammenführung traditioneller und moderner Methodiken zu einem Programm, das die Gesundheit der Bevölkerung auf ein neues Niveau heben kann, ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. Wir sind froh, mit art’gerecht einen echten Impulsgeber an unserer Seite zu haben, um dieses Vorhaben umzusetzen.“

Der art’gerecht-Geschäftsführer Erasmios Bizimis lässt sich wie folgt zitieren:

„Die Gesundheit der Menschen durch eine gesündere Ernährung und die Zufuhr der richtigen Vitalstoffe in optimaler Qualität zu unterstützen, war der Grund, warum art’gerecht überhaupt entstand. Mit PARACELSUS tritt art’gerecht nun in neue Dimensionen ein, um diese Mission fortzuführen.“

