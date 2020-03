Planetenmedizin – Über die Signaturenlehre nach Paracelsus

Das Thema des neuen Buches „Planetenmedizin“ von Hans Peter Reinhardt sind medizinische Ansätze, die auf dem Sonnensystem und alten Zusammenhängen aus der Astronomie beruhen.

Basis der Erkenntnisse des Autors ist die Feststellung, dass nicht jeder Mensch gleich ist. In der Folge kann auch nicht für jeden dieselbe Medizin hilfreich sein. Denn jeder Mensch hat eine andere Überlebensstrategie sowie andere Wesenszüge. Und diese sind wiederum maßgeblich an der Genesung beteiligt. So brauchen die einen Menschen Fleisch und die anderen Sonnenlicht, um zu heilen. Jedoch ist hierfür kein Zufall verantwortlich, was schon der Gelehrte Paracelsus vor 500 Jahren erkannte. Nach seiner Signaturenlehre gibt es sieben verschiedene Neurotransmitter für sieben unterschiedliche Typen. Reinhard erklärt diese Zusammenhänge in seinem Buch anschaulich. Zudem erfährt der Leser, auf welche Weise die Natur in Form von Pflanzen, Heilsteinen und Homöopathie helfen kann.

Der Autor Hans Peter Reinhardt ist ehemaliger Profisportler. Er gewann mehrere Titel und ist es daher gewohnt, die Dinge mit Leidenschaft und Herz sowie einer guten Portion Selbstdisziplin anzugehen. Reinhardt ist in integrativer biologischer Krebsmedizin ausgebildet und widmet sich seit Jahren der Naturheilkunde. Seine Leidenschaft für die Signaturenlehre nach Paracelsus entdeckte er durch verschiedene Seminare bei Dr. Michaela Dane, die bereits mehrere Bücher zu diesem Thema veröffentlicht hat.

„Planetenmedizin" von Hans Peter Reinhardt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01755-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

