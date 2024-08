Ein Abend der interkulturellen Begegnungen – das TRUECARE Sommerfest 2024

31. August 2024, historischer Lokschuppen in Marburg

Auch in diesem Jahr veranstaltet TRUECARE wieder sein jährliches Sommerfest. Am 31. August 2024 wird der historische Lokschuppen in Marburg zum Schauplatz eines besonderen Abends, der ganz im Zeichen der Integration und des interkulturellen Austauschs steht.

„Unser Sommerfest ist ein lebendiges Zeichen für gelebte Integration und den wertvollen Beitrag, den internationale Fachkräfte für unser Gesundheitssystem leisten“, erklärt Geschäftsführer Benjamin Nabert. „Es ist uns eine Freude, unsere Partner und Freunde aus verschiedenen Bereichen an diesem besonderen Abend zusammenzubringen.“

Der anhaltende Fachkräftemangel im Gesundheitswesen stellt eine große Herausforderung für unser Gesundheitssystem dar. Internationale Fachkräfte spielen eine zentrale Rolle dabei, diese Lücke zu schließen und eine qualitativ hochwertige Pflege sicherzustellen. Auf unserem Sommerfest möchten wir aufzeigen, wie eine gelungene und nachhaltige Integration aussehen kann, welchen wertvollen Beitrag diese Fachkräfte zur Stabilität und Weiterentwicklung unseres Gesundheitssystems leisten und welchen kulturellen Mehrwert sie unserer Gesellschaft bringen. An diesem besonderen Abend erwarten wir über 400 Pflegefachpersonen aus dem gesamten Bundesgebiet, die vor allem aus den Herkunftsländern Philippinen und Indien nach Deutschland gekommen sind, um ihren wichtigen Beitrag für unser Gesundheitssystem zu leisten.

Das TRUECARE Sommerfest bietet die Gelegenheit, gemeinsam mit internationalen Fachkräften aus dem gesamten Bundesgebiet, Vertretern von Gesundheitsträgern sowie Entscheidern aus Politik und Wirtschaft einen Abend der Begegnung zu erleben. Neben einem Rückblick auf das bisher Erreichte und einem Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen und Aufgaben steht die Übergabe eines Spendenschecks an die Lotus-Stiftung, die unter anderem gemeinnützige Projekte auf den Philippinen unterstützt, im Mittelpunkt der Feier.

Die Veranstaltung beginnt um 16:00 Uhr und bietet neben interessanten Gesprächen und dem Austausch von Erfahrungen auch ein vielfältiges kulturelles Programm. Für das leibliche Wohl ist mit kulinarischen Spezialitäten aus verschiedenen Regionen gesorgt.

Weitere Informationen unter: https://true-care.de/

TRUECARE lädt Pressevertreter herzlich ein, an diesem besonderen Abend teilzunehmen. Nutzen Sie die Gelegenheit, mehr über die Herausforderungen und Erfolge der Integration internationaler Fachkräfte zu erfahren und direkt mit den Beteiligten ins Gespräch zu kommen. Ihre Teilnahme ermöglicht es, die Bedeutung dieses Themas für die Öffentlichkeit noch sichtbarer zu machen und einen wichtigen Beitrag zur aktuellen gesellschaftlichen Debatte zu leisten. Wir freuen uns darauf, Sie am 31. August 2024 im Lokschuppen Marburg begrüßen zu dürfen. Bitte teilen Sie uns Ihre Teilnahme im Voraus mit, damit wir Ihnen einen Platz reservieren können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TRUECARE GmbH

Frau Presse Team

Friedrich-Ebert-Anlage 18

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 (0) 69 4800 6472

web ..: https://true-care.de/

email : info@true-care.de

Über TRUECARE:

Die TRUECARE GmbH wurde gegründet, um qualifizierte Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben, sprachlich und fachlich vorzubereiten und in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Damit wird dem großen Fachkräftemangel in der Pflege in Deutschland entgegengewirkt und gleichzeitig ausländischen Pflegekräften eine neue berufliche Perspektive eröffnet.

TRUECARE steht für höchste Dienstleistungsqualität, absolute Seriosität, volle Transparenz und umfassende Zuverlässigkeit im gesamten Prozess. Unsere Kunden kommen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens. TRUECARE handelt nach einem ethischen Verhaltenskodex und verfolgt einen ganzheitlichen Dienstleistungsansatz. TRUECARE wurde als eines der ersten Unternehmen mit dem Gütesiegel „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ ausgezeichnet.

