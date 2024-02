Ein Abend mit Greg Hunting, der die Seele berührt

Erlebe Greg Hunting, wie er am 10. März in Berlin sein Debütalbum „PERSONAL MATTERS“ live präsentiert: ein musikalisches Abenteuer, das Herzen verbindet und Seelen berührt.

In der pulsierenden Musikszene Berlins hebt sich ein Event besonders hervor: Greg Hunting steht am 10. März im Maschinenhaus der Kulturbrauerei auf der Bühne, um sein mit Spannung erwartetes Debütalbum „PERSONAL MATTERS“ zu präsentieren. Dieser Abend verspricht mehr als nur ein Konzert zu sein; es ist eine Reise durch das Leben, die Liebe und alles, was uns menschlich macht.

Greg Hunting hat sich ganz der Musik verschrieben und teilt nun seine tiefsten Emotionen und Erlebnisse durch seine Songs. Mit „PERSONAL MATTERS“ öffnet er ein Fenster zu seiner Seele, eingebettet in mitreißende Melodien und tiefgründige Texte. Jeder Song ist ein Stück seines Herzens, geschrieben mit dem Wunsch, auch das deine zu berühren.

Das Live-Event in Berlin wird nicht nur eine Präsentation seines Albums sein, sondern auch eine Plattform für ehrliche, von Herzen kommende Geschichten hinter den Songs. Begleitet von einer kleinen, feinen Band und dem außergewöhnlichen Sänger Volkan Baydar, verspricht dieser Abend eine Atmosphäre voller Emotionen und Inspiration.

Die Tickets für „LIEBE. ECHT. JETZT.“ sind limitiert, um die Intimität und Exklusivität des Erlebnisses zu gewährleisten. Sei dabei und werde Teil eines unvergesslichen Abends, der nicht nur die Ohren, sondern auch die Herzen berührt. Greg Hunting lädt dich ein, gemeinsam mit ihm eine musikalische Reise anzutreten, die du nicht missen möchtest.

Sichere dir jetzt dein Ticket für ein unvergessliches Erlebnis und tauche ein in die Welt von Greg Hunting.

Für weitere Konzerttermine, Gewinnspiele, Zugang zu „behind the scenes“, aktuelle News und tiefe Einblicke ins neue Album melde dich zum Newsletter an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greg Hunting

Herr Greg Hunting

Johannisstraße 7

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 123456

web ..: https://greghunting.com

email : news@greghunting.com

Pressekontakt:

Greg Hunting

Herr Greg Hunting

Johannisstraße 7

10117 Berlin

fon ..: 123456

web ..: https://greghunting.com

email : news@greghunting.com

