Eines Tages – Eine Geschichte von Freundschaft und Zusammenhalt

Die Welt steht in Janet Nachtigalls „Eines Tages“ für einen Moment still und stellt damit das Leben der Charaktere auf den Kopf.

Im Dschungel leben drei beste Freunde: Die über 100 Jahre alte Schildkröte Josefine, der Hase Tobi und das Chamäleon Siegfried. Josefine hat dank ihrer Weisheit und Klugheit immer für jedermann einen guten Rat und war um keine Idee verlegen. Doch dann wird die Welt der Freunde eines Tages auf den Kopf gestellt und selbst die weise Schildkröte weiß nicht so recht, was eigentlich los ist. Als die drei Freunde mal wieder am Spielen sind, verdunkelt sich auf einmal der Himmel, helle Blitze tauchen auf und dann erscheint auch noch ein Feuerball. Angst und Panik breiten sich im gesamten Dschungel auf – wie können die Tiere des Dschungels mit der Katastrophe umgehen?

Das schön illustrierte Kinderbuch „Eines Tages“ von Janet Nachtigall ist für Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren. Die Geschichte will Eltern, Erzieher, Pädagogen, Lehrer und Familienhelfer dabei helfen traumatische Erlebnisse erklärbarer zu machen. Das Buch soll Kindern im Vorschulalter dabei unterstützen, die Themen Trauma, Flashbacks und Vorgänge in dem menschlichen Gehirn besser zu verstehen. Dies kann Kindern zur Selbstbemächtigung verhelfen.

„Eines Tages" von Janet Nachtigall ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25636-1 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

