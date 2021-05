Die Zofe des Herrn Salomon – Dramatischer Familienroman

Hermann Grabher verwebt in „Die Zofe des Herrn Salomon“ reale Zeitgeschichte mit einer fiktiven Geschichte.

Der Generationenwechsel in einer Schweizer Unternehmerfamilie vollzieht sich in diesem neuen Roman mit allen Nebengeräuschen. Es scheint zu Beginn alles nicht funktionieren zu wollen, doch der Generationenwechsel gelingt schlussendlich, weil taffe Frauen resolut das Ruder in die Hand nehmen. Am Ende spielt die Corona-Pandemie eine entscheidende Rolle, denn auch die Charaktere der Geschichte und deren Unternehmen werden von der Pandemie beeinflusst. Die Leser folgen der Familiengeschichte auf rund 330 Seiten und fühlen sich bei der Lektüre des Romans so, als ob sie die Geschichte von Menschen, die sie persönlich kennen, lesen würden.

Der Roman „Die Zofe des Herrn Salomon“ von Hermann Grabher verwebt die reale Zeitgeschichte der Jahre 2014 bis 2020 in einen Roman voller Dramatik und Spannung. Der Autor wurde 1940 in Altstätten (St. Gallen) Schweiz geboren, ist seit mehr als 50 Jahren verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er war bis 1990 kaufmännischer Leiter der familieneigenen Firma für Maschinenbau. Ab 1991 ist er ein freier Berater im Finanzbereich und hat in den letzten Jahren einige Bücher veröffentlicht, darunter u.a. „Den Staub der Väter abstreifen“ und „Ewige Jugend Ewiges Leben“.

„Die Zofe des Herrn Salomon“ von Hermann Grabher ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28952-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eines Tages – Eine Geschichte von Freundschaft und Zusammenhalt