Einführung ins Tai Chi: Wochenendkurs für Anfänger im Tai Chi Zentrum Koblenz am 14. und 15. März

Tai Chi an einem Wochenende kompakt lernen und so den eigenen Stress aktiv bekämpfen.

Koblenz, aktuelles Datum: Im Herzen von Koblenz, bietet sich Anfang März eine besondere Möglichkeit, das Geheimnis der fernöstlichen Bewegungskunst Tai Chi zu entdecken. Das Tai Chi Zentrum Koblenz, seit 1991 eine feste Größe im Gesundheitsangebot der Stadt, veranstaltet am 14. und 15. März einen speziellen Wochenendkurs für Anfänger. Angesprochen sind alle, die eine effiziente Methode zur Stressbewältigung suchen und dabei gleichzeitig ihren Körper und Geist trainieren möchten.

Entdecke die Kunst des Tai Chi

Tai Chi ist eine traditionelle chinesische Kampfkunst, die seit Jahrhunderten ausgeübt wird. Aber es ist nicht nur eine Kampfkunst, sondern auch eine Philosophie und eine Lebensweise, die den Körper, den Geist und die Seele einbezieht. Es ist eine Praxis, die sowohl Körper als auch Geist trainiert und daher besonders gut dazu geeignet ist, Menschen zu helfen, mit Stress und den Herausforderungen des modernen Lebens umzugehen. Der Wochenendkurs im Tai Chi Zentrum Koblenz vermittelt eine Einführung in diese faszinierende Kunst und bietet eine Gelegenheit, die vielen positiven Auswirkungen von Tai Chi zu erleben. Er findet am Samstag, den 14.03.26, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 15.03.26, von 10 bis 14 Uhr statt.

Über das Tai Chi Zentrum Koblenz

Das Zentrum, gelegen in der Friedrichstraße 10-12, bietet auf rund 200 Quadratmetern den idealen Rahmen für die Auseinandersetzung mit fernöstlichen Künsten wie Tai Chi, Qi Gong oder Meditation. Seit 1991 widmet sich das Team des Zentrums leidenschaftlich der Vermittlung dieser gesundheitsfördernden Praktiken, die mittlerer Weile immer mehr in den Fokus des gesundheitsbewussten Lebens rücken. Informationen zum Wochenendkurs und weitere Details finden sich auf der Website des Tai Chi Zentrums unter https://tai-chi-chuan.com/tai-chi-wochenendkurs. Interessierte, Medienvertreter und Menschen, die sich für ein gesundheitsbewusstes Leben interessieren, sind herzlich willkommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tai Chi Zentrum Koblenz

Herr David Spoden

Friedrichstraße 10-12

56068 Koblenz

Deutschland

fon ..: 0261/309090

web ..: https://www.tai-chi-chuan.com

email : info@tai-chi-chuan.com

Das Tai Chi Zentrum Koblenz ist ein etablierter Anbieter im Bereich der Gesundheitsförderung. Seit 1991 bietet es weiterbildende Kurse in den traditionellen fernöstlichen Künsten wie Tai Chi, Qi Gong, Dao Yin (Yoga) und Meditation an. In einem offenen und freundlichen Ambiente wird die Praxis dieser Künste vermittelt, mit dem Ziel, Menschen zu unterstützen, ein stressfreieres, gesünderes und erfüllteres Leben zu führen.

