Einmal Zukunft und zurück: Der ORANGE CUP begeistert mit einem futuristischem Jubiläumsturnier

Nürnberg – Nach einer nostalgischen Zeitreise zum Auftakt seines 20. Jubiläumsjahres richtete der ORANGE CUP bei seiner zweiten Turnierstation den Blick in die Zukunft.

Unter dem Motto „Back to the Future – Der Drive in die Zukunft“ wurde der Golfclub Lichtenau zum Treffpunkt für einen genussvollen, aber auch sportlichen Tag. Zahlreiche Golferinnen und Golfer, Partner und Gäste erlebten ein Event, das Zukunftsvisionen mit der Faszination des Golfsports verband._

Der ORANGE CUP: Mehr als ein Golfturnier

Seit zwei Jahrzehnten steht der ORANGE CUP nicht nur für sportlichen Wettbewerb, sondern für Begegnungen, Genuss und gelebtes Networking. Auch in Lichtenau zeigte sich, warum viele Teilnehmer Jahr für Jahr wieder kommen.

„Der ORANGE CUP ist so vielseitig“, freute sich Veranstalterin Sabine Michel. „Man erinnert sich mit Freunden an die schönsten Momente der letzten 20 Jahre, richtet gleichzeitig den Blick nach vorn. Vor allem aber geht es darum, den Moment im Hier und Jetzt gemeinsam zu genießen. Genau das macht den besonderen Charakter des ORANGE CUP aus.“

Eines der Highlights war die neue Halfway-Area, in der Keepers & Cooks mit sommerlichen Bowls und leckeren Paninis für die passende Stärkung zwischen den Bahnen sorgte. Wer selbst noch nie einen Golfschläger in der Hand hatte, konnte beim Schnuppergolf unter professioneller Anleitung erste Erfahrungen sammeln und auf der Driving Range oder dem Putting Green sein Talent testen.

Nach dem sportlichen Teil des Tages, verlagerte sich die Golfrunde in das Clubrestaurant „Villa Golfista“, das mit einem authentischen italienischen Buffet begeisterte. Für die musikalische Unterhaltung sorgte DJ Gerald Kappler vom Funkhaus Nürnberg mit den Sounds des neuen Party-Radiosenders „Fiesta Mania“. An der ORANGE CUP Cocktailbar klang der Tag schließlich mit sommerlichen Drinks und vielen Gesprächen in entspannter Atmosphäre aus.

Verdiente Sieger des ORANGE CUP

Auch die sportlichen Erfolge wurden gebührend gewürdigt: Die Siegerinnen und Sieger der verschiedenen Klassen durften sich über hochwertige Preise freuen. In der Bruttowertung holten sich Chadchawan Eckert und Matze Frenzel den ersten Platz und wurden mit handgefertigten Luxus-Duftkerzen ausgezeichnet.

Die Erstplatzierten der Nettoklassen – Ronald Frister, Andrea Koschig und Simone Leuchauer – dürfen sich auf die exklusive Premiere der Flic Flac X-Mas Show 2026 in Nürnberg freuen. Kevin Kozany, Kersten Stöbe und Martin Roth wurden als Zweitplatzierte jeweils mit einem 100-Euro-Gutschein für das Golf House Nürnberg honoriert. Gutscheine für das moderne Steakrestaurant Gusto Natural gingen an die Drittplatzierten Luis Fürhäußer, Peter Geiger und Michaela Panhans.

Daniela Held und Vaclav Brozik entschieden den Wettbewerb „Nearest to the Pin“ für sich und wurden mit Gutscheinen für einen Schmuckdesign-Workshop belohnt. Den weitesten Abschlag des Tages erzielten Sandra Müller und Michael Schalt. Als Gewinner der Wertung „Longest Drive“ sicherten sie sich jeweils eine Einspielrunde für das große Abschlussturnier des ORANGE CUP 2026 und damit den krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres im Golfclub Am Habsberg.

Starke Partner für eine starke Turnierserie

Dass der ORANGE CUP seit inzwischen 20 Jahren zu den beliebtesten Golfturnierserien der Metropolregion zählt, ist auch seinen langjährigen Partnern zu verdanken: der Schultheiss Wohnbau AG, Städter GmbH & Noris Rollrasen, Leitner Reisen, HESCH Industrietechnik GmbH, Erlanger Treuhand, Keepers & Cooks, Form & Wert, Gerolsteiner Brunnen, sowie smic! Events & Marketing.

Vormerken: Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres

Das große Finale des ORANGE CUP findet am 26. September 2026 im Golfclub Am Habsberg statt – genau dort, wo die Erfolgsgeschichte vor 20 Jahren begann. Mit zahlreichen Überraschungen, besonderen Aktionen und einer großen Geburtstagsfeier soll dieser Tag den krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres bilden. Für das Turnier sind noch Startplätze verfügbar. Weitere Informationen zur Anmeldung auf www.orangecup.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SMIC! Events & Marketing

Frau Sabine Michel

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90491 Nürnberg

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email : presse@smic-marketing.de

Seit 2006 sorgt der ORANGE CUP für frischen Wind und gute Laune auf den Golfplätzen der Metropolregion Nürnberg und gehört aus gutem Grund zu den begehrtesten Turnierserien Bayerns. Mit viel Liebe zum Detail und kreativen Ideen realisiert Veranstalterin Sabine Michel mit ihrem Team von smic! Events & Marketing dieses besondere Golf-Turnier, bei dem Golf, Genuss & Geselligkeit im Mittelpunkt stehen. Die Farbe ORANGE steht dabei für Lebensfreude, Energie und Kommunikation: Eigenschaften, die die Netzwerkphilosophie des ORANGE CUPs auf den Punkt bringen.

Veranstalter des ORANGE CUP ist Unternehmer ORANGE. Das Unternehmer-Netzwerk steht für engagiertes Entrepreneurship, positiven Austausch, fundiertes Wissen und entspanntes Miteinander. Willkommen sind alle, die sich als Vordenker verstehen und Gutes für die Gesellschaft leisten. Ziel ist die Förderung des branchenübergreifenden Netzwerkgedankens mit nachhaltiger Kommunikation und fruchtbarem Erfahrungsaustausch sowie der Auf- und Ausbau von Beziehungen.

Abwechslungsreicher Content in diversen Informationsformaten gibt gezielt Impulse und bietet Unternehmern, Inhabern, Entscheidern und Führungskräften einen breit gefächerten Mehrwert. „Menschlich nah, strategisch weit“ ist der Gedanke dahinter.

Die smic! Events & Marketing GmbH hat ihren Sitz in Nürnberg und sich seit 2007 erfolgreich als kommunikationsstarke, inhabergeführte Full-Service-Agentur etabliert.

Sie ist der Pressekontakt von Unternehmer ORANGE.



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