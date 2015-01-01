Unternehmer ORANGE bringt die Community des Mittelstands zusammen

Das Unternehmer ORANGE Sommerfest im Schloss Faber-Castell zählt heute zu den etablierten Veranstaltungsformaten des Mittelstands in der Metropolregion Nürnberg.

Rund 140 Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführer und Entscheider kamen beim Sommerfest zusammen, um das zu tun, was Unternehmer ORANGE seit über einem Jahrzehnt auszeichnet: Menschen begegnen sich, teilen Erfahrungen und nehmen neue Impulse mit._

Ein Netzwerk, das vom Miteinander lebt

In ihrer Begrüßung machte Sabine Michel deutlich, worauf es bei Unternehmer ORANGE ankommt: „Seit über zehn Jahren lebt Unternehmer ORANGE von Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, Erfahrungen teilen und Vertrauen aufbauen. Gerade in bewegten Zeiten entstehen die besten Ideen oft im persönlichen Gespräch und in lockerer Atmosphäre.“

Dass das Sommerfest inzwischen zu einer der beliebtesten Veranstaltungen innerhalb der Unternehmer ORANGE Community gehört, zeigte sich auch in diesem Jahr. Die Plätze waren früh vergeben, die Warteliste war lang. Die große Nachfrage zeigt, welchen Stellenwert persönliche Begegnungen trotz digitaler Kommunikationsmöglichkeiten heute wieder einnehmen.

Tradition trifft Zukunft

Mit Schloss Faber-Castell erhielt das Sommerfest einen neuen Rahmen. Das historische Ambiente passte dabei perfekt zum Jahresmotto „Tradition trifft Zukunft“. Die Gäste nutzten die Gelegenheit, bei exklusiven Schlossführungen die Geschichte des Hauses kennenzulernen und gleichzeitig einen Veranstaltungsort zu erleben, der historische Architektur mit modernen Nutzungskonzepten verbindet.

Genuss, Austausch und viele gute Gespräche

Kulinarisch wurde der Abend von Keepers & Cooks begleitet, die mit einem Buffet aus sommerlichen Spezialitäten überzeugten. Ein DJ sorgte für die musikalische Begleitung, während Unternehmer ORANGE Mitglied Dr. Maximilian Schreyer alle Gäste zu einer leckeren Eis-Erfrischung am Eis-Bulli einlud.

Im Mittelpunkt standen jedoch nicht Programm oder Kulinarik, sondern die vielen Gespräche zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern, langjährigen Mitgliedern und neuen Gästen – genau die persönliche Atmosphäre, für die Unternehmer ORANGE seit Jahren steht.

Gemeinsam stark für den Mittelstand

Möglich wurde das Sommerfest auch in diesem Jahr durch die Unterstützung langjähriger Partner. Die Hauptsponsoren Schaffer & Partner, VR TeilhaberBank und die ARTUS GRUPPE begleiten Unternehmer ORANGE seit vielen Jahren und stehen ebenso für Verlässlichkeit, wie für partnerschaftliche Zusammenarbeit und regionales Engagement.

Dirk Helmbrecht, Vorstand der VR TeilhaberBank, griff in seinem Grußwort das Jahresmotto von Unternehmer ORANGE auf und betonte die Bedeutung von Veränderungsbereitschaft: „Tradition und Zukunft gehören zusammen. Wer sich kontinuierlich weiterentwickelt und offen für Innovationen bleibt, schafft die Grundlage für langfristigen Erfolg.“

Auch Horst Schaffer, Gründer von Schaffer & Partner, hob die Bedeutung eines starken Miteinanders hervor: „Je komplizierter die Welt wird, desto wichtiger ist es, Dinge gemeinsam anzugehen. Netzwerke sind heute wichtiger denn je – und besser als hier geht es kaum.“

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Sabine Michel

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