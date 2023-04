Einsatz des Starter Kits für die Analytik-Plattform AWS von Grid Dynamics beim Kunden Mistplay zur Verbesserung der Geschäftsabläufe

Wichtigste Nachrichten:

– Mit einer weiteren erfolgreichen AWS-Implementierung stärkt Grid Dynamics seinen Ruf, mit flexiblen und skalierbaren Cloud-Lösungen geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.

– Grid Dynamics lieferte erfolgreich eine schlüsselfertige Plattform für Analytik und maschinelles Lernen (ML) an seinen Kunden Mistplay aus – die führende Loyalty-App für mobile Gamer.

– Die Lösung von Grid Dynamics unterstützt Mistplay bei der Optimierung der operativen Effizienz und bietet datengestützte Empfehlungen zur Verbesserung von Engagement, Loyalität und Einnahmen für sich selbst und seine Game Publishing-Partner.

– Grid Dynamics half Mistplay bei der Verkürzung der Produkteinführungszeit und dem schnelleren Einsatz fortschrittlicher Empfehlungsmaschinen durch Nutzung seines bewährten Starter Kits für die Analytik-Plattform sowie für ML auf der Basis von AWS, um in weniger als fünf Monaten eine produktionsbereite Lösung zu liefern.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 25. April 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute bekannt, dass sein Kunde Mistplay, die führende Loyalty-App für mobile Gamer, seine geschäftliche Kapazität durch den Einsatz einer Analytik-Plattform verbessern konnte. Mistplay verfolgt das Ziel, die besten Bedingungen für das Spielen mobiler Games für alle und überall zu bieten, und für das KI- und Analytik-Team besteht die oberste Priorität darin, jedem Nutzer ein personalisiertes Erlebnis bereitzustellen. Mobile Gamer wollen bei Mistplay neue Games entdecken, Punkte verdienen und diese Punkte gegen Belohnungen einlösen. Das kuratierte Erlebnis verbessert nicht nur die Entdeckung und Auswahl von Games durch die Nutzer, sondern ermöglicht es den Gaming-Herausgebern auch, die hochgradig interessierten Zielgruppen zu finden, die sie suchen. Durch den Einsatz seines Starter Kits für die Analytik-Plattform und seines ML-Starter Kits erstellte Grid Dynamics für Mistplay eine neue Analytik-Plattform, durch die Mistplay die Möglichkeit hat, Datensätze ganz einfach im gesamten Unternehmen gemeinsam zu nutzen, wertvolle Informationen aus den Daten zu ziehen und fortschrittliche ML-Modelle zu schaffen, die bessere Game-Empfehlungen für die wachsende Community mit Millionen von Gamern liefern. Diese schlüsselfertige Lösung wurde eingesetzt, um in weniger als fünf Monaten in Produktion zu gehen, was zu einer erheblichen Beschleunigung der KI- und Analytik-Initiativen von Mistplay führte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70247/GRID_DYNAMICS-PR-042523_DE_PRcom.001.png

Das Starter Kit von Grid Dynamics für die Analytik-Plattform, das auf AWS basiert, ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung, die eine schnelle Bereitstellung einer AWS-nativen Analytik-Plattform und die Implementierung von Daten-Pipelines im entsprechenden Maßstab ermöglicht. Das vorintegrierte, erprobte Starter Kit ist darauf ausgelegt, die Produkteinführungszeit drastisch zu verringern, die Datenzugänglichkeit und -qualität zu verbessern und eine gute Rendite zu erzielen. Durch den Einsatz dieses Starter Kits profitieren die Kunden von einer deutlichen Reduzierung der Kosten und des Risikos der Erstinvestition und können sich auf das konzentrieren, was für ihr Geschäft von Bedeutung ist: Business Intelligence, Datenwissenschaft und datengestützte Entscheidungen mit maschinellem Lernen.

Wir sind ausgesprochen stolz, dass wir unsere Kunden dabei unterstützen können, mit neuen Kompetenzen schnell an den Markt zu gehen. Mit unserem Starter Kit für die AWS-Datenplattform können Kunden wie Mistplay die Produkteinführungszeit drastisch verringern und rasche Zugewinne bei der operativen Effizienz erzielen. Ein weiterer wertvoller Aspekt dieses Projekts ist die ausgezeichnete Kooperation zwischen den Teams von Grid Dynamics und Mistplay, erklärte Alex Poberezhsky, der VP von Grid Dynamics. Es ist eine Ehre, mit diesem tollen Team sowie einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das auf seinem Gebiet führend ist. Wir freuen uns sehr auf das, was wir in der Zukunft zusammen erreichen können, sagte Poberezhsky.

Durch unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Grid Dynamics konnten wir die ML-Aktivitäten und die Datenplattformen bei Mistplay rasch modernisieren. Diese Zusammenarbeit führte zu einer Produktionssteigerung beim Datenteam und zur Erstellung von Tools, um sicherzustellen, dass unsere Nutzer in den Genuss eines erstklassigen Gaming-Erlebnisses kommen. Auf unserem weiteren Weg unterstützt uns diese Partnerschaft enorm, zumal wir bestrebt sind, auf dem Sektor des mobilen Gaming weitere Innovationen einzuführen, meinte Luca Fiaschi, Phd, Chief Data and AI Officer von Mistplay.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq:GDYN) ist ein Digital-Native-Technologiedienstleister, der Wachstum beschleunigt und die Wettbewerbsposition von Fortune-1000-Unternehmen stärkt. Grid Dynamics bietet Beratungs- und Implementierungsservices für digitale Transformation durch Omnichannel-Kundenerfahrung, Big Data, Analytik, Recherchen, künstliche Intelligenz, CloudOps & DevOps und Anwendungsmodernisierung. Grid Dynamics erreicht schnelle Markteinführungen, Qualität und Effizienz durch den Einsatz von Technologiebeschleunigern, eine agile Lieferkultur und seinen Pool an talentierten Engineering-Mitarbeitern. Grid Dynamics wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seine Firmenzentrale im Silicon Valley mit Niederlassungen in den gesamten USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, der Schweiz, Indien und Mittel- und Osteuropa. Mehr erfahren über Grid Dynamics können Sie unter www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Über Mistplay

Mistplay ist die führende Loyalty-App für mobile Gamer. Mistplay fördert eine Community mit Millionen engagierter Gamer, die für die Entdeckung und das Spielen neuer Games Belohnungen erhalten. Mistplay wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seine Zentrale in Montreal. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die besten Bedingungen für das Spielen mobiler Games für alle und überall zu bieten. Weitere Informationen über unser Unternehmen und eine Partnerschaft mit uns finden Sie hier.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter glaubt, schätzt, antizipiert, erwartet, beabsichtigt, plant, kann, wird, potenziell, prognostiziert, sagt voraus, setzt fort oder sollte, oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate und Aussagen über unsere Produktfähigkeiten, den Nutzen der AWS-Kompetenzbezeichnungen und das Wachstum unseres Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersagen. Die Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: alle Faktoren, die die Produktfähigkeiten, die Vorteile unserer Produkte und das Wachstum unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt Risk Factors des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 28. Februar 2023 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

Mediensprecher:

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

csavas@griddynamics.com

QUELLE: Grid Dynamics

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grid Dynamics Holdings Inc.

Cary Savas

5000 Executive Parkway

CA, 94583 San Ramon

USA

email : csavas@griddynamics.com

Pressekontakt:

Grid Dynamics Holdings Inc.

Cary Savas

5000 Executive Parkway

CA, 94583 San Ramon

email : csavas@griddynamics.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Prof. Dr. Maria Böhmer zur Beiratsvorsitzenden der Stiftung Digitale Chancen gewählt First Phosphate gibt Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung bekannt