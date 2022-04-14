  • Einstieg für den Ausstieg: Neuer Online-Kurs #suchtfrei von Suchttherapeutin

    Mit dem neuen Online-Kurs #suchtfrei bietet die Dresdner Suchttherapeutin Sandy Kral eine diskrete Möglichkeit, den eigenen Alkoholkonsum zu reflektieren und zu verändern.

    BildSandy Kral startet mit dem Online-Kurs #suchtfrei ein strukturiertes Programm für Menschen, die sich nachhaltig aus Abhängigkeiten lösen und neue Lebensqualität gewinnen möchten. Der Kurs richtet sich an Betroffene, die bereit sind, Verantwortung für ihre Veränderung zu übernehmen und einen klaren, unterstützten Weg in die Abstinenz zu gehen.

    Der Kurs verbindet mentale Arbeit, emotionale Stabilisierung und praxisnahe Strategien für den Alltag. Ziel ist es, nicht nur das Suchtverhalten zu durchbrechen, sondern auch die tieferliegenden Ursachen zu erkennen und langfristig aufzulösen.

    „Suchtfreiheit beginnt im Kopf – aber sie braucht Herz, Struktur und echte Begleitung“, sagt Sandy Kral. „Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst neu zu begegnen und ein Leben aufzubauen, das sie nicht mehr betäuben müssen.“

    Der Kurs umfasst unter anderem:

    * Bewusstseinsarbeit
    * Strategien zur Rückfallprävention
    * Aufbau gesunder Routinen
    * Stärkung von Selbstwert und Selbstwirksamkeit
    * Begleitung im Veränderungsprozess

    Seit vielen Jahren begleitet Sandy Kral Menschen in schwierigen Lebensphasen – fachlich kompetent, empathisch und auf Augenhöhe. Ihr Fokus liegt auf ganzheitlicher Entwicklung, mentaler Neuausrichtung und authentischer Selbstverantwortung.

    Mit dem neuen #suchtfrei Online-Kurs bietet Sandy Kral eine praxisnahe Möglichkeit, sich eigenständig und anonym mit dem eigenen Alkoholkonsum auseinanderzusetzen. Anders als klassische Mindset-Coachings basiert der Kurs auf fundierten Erkenntnissen der Suchtpsychologie und Suchttherapie. Der #suchtfrei Online-Kurs bietet die Gelegenheit erste wichtige Schritte der Auseinandersetzung mit Alkoholgebrauchsstörungen zu realisieren. Im eigenen Tempo und völlig diskret. Auch die im Kurs integrierte Selbsthilfe-Community kann anonym genutzt werden.

    Der Kurs ist über die website https://www.suchtberatung-kral.de/suchtfrei—onlinekurs-und-selbsthilfe-community/ buchbar. Es werden sofort alle Kursinhalte und der Zugang zur Selbsthilfe-Community freigeschaltet.

    * 9 Module mit Videos, Audios, Reflexionen, Tools zur direkten Anwendung
    * 3 Monate Zugang zu allen Kursinhalten (Verlängerung über Abomodell möglich)
    * Materialien zum Download z.B. Audio SOS bei Suchtdruck und Tipps zum Start der Abstinenz
    * Alle Inhalte der Selbsthilfe-Community abrufbar und Möglichkeit, sich (anonym) zu beteiligen

    Der Kurs schaut nicht nur auf äußere Gewohnheiten oder Trinkmengen, sondern vor allem auf die inneren Gründe hinter dem Verhalten. Im Mittelpunkt steht das Verständnis dafür, wie persönliche Lebensgeschichten, belastende Muster und emotionale Spannungszustände den Umgang mit Alkohol beeinflussen können – häufig mehr, als bewusst ist.

    Mehr über Sandy Kral erfahren Sie hier: https://www.suchtberatung-kral.de/ueber-mich/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Psychologische Suchtberatung Sandy Kral
    Frau Sandy Kral
    Käthe-Kollwitz-Ufer 23
    Dresden 01307
    Deutschland

    fon ..: 015678950110
    web ..: https://www.suchtberatung-kral.de/
    email : kontakt@suchtberatung-kral.de

    Psychologische Suchtberatung
    Suchttherapeutin Sandy Kral
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    Psychologische Suchtberatung Sandy Kral
    Frau Sandy Kral
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