Eisbaden in der Pension Leuchtenburg – Wim Hof-Methode am Kalterer See erleben

Gastgeber der Pension Leuchtenburg und zertifizierter Wim Hof-Instructor startet ein ganzjähriges Eisbade-Angebot für alle, die die transformative Kraft der Wim Hof-Methode entdecken möchten.

Kälte als Körpertraining hat derzeit Konjunktur, doch Gastgeber Jan ist seinen ganz persönlichen Weg in Richtung Eiseskälte gegangen und teilt diese tiefgreifende Erfahrung aus Überzeugung mit interessierten Gästen. Es begann auf dem Eis, als der einstige Profisportler eine schwere Gehirnerschütterung erlitt und seine Eishockey-Karriere für immer an den Nagel hängen musste. „Nach meinem Unfall hatte ich Konzentrationsprobleme, Angstzustände und musste meine Karriere sowie den Job bei einer Unternehmensberatung beenden. In dieser schweren Zeit erzählte mir ein Freund von der Wim Hof-Methode und den Atemtechniken. Schon beim ersten Ausprobieren spürte ich die Kraft der Methode, und seither begleitet sie mich täglich. Sie half mir zurück ins Leben zu finden und eine neue, tiefere mentale Stärke zu entwickeln.“

Diese neu gewonnene Stärke und der Wunsch anderen zu helfen, inspirierten Jan schließlich dazu, eine Ausbildung zum Wim Hof-Instructor zu absolvieren und die Methode professionell anzubieten. „Ich möchte meinen Gästen zeigen, dass wir durch die Kälte, die Atemtechniken und das richtige Mindset eine ganz neue Resilienz entwickeln können – nicht nur gegenüber der Kälte, sondern auch im Alltag,“ so Jan.

Die Ausbildung vermittelt eine ganzheitliche Herangehensweise, von Atem- und Achtsamkeitstechniken bis hin zu Resilienz-Trainings und dem sicheren Anleiten von Eisbädern. Ein zentraler Aspekt ist das Erlernen der Selbstkontrolle: Teilnehmer lernen, wie sie mit mentaler Stärke auch schwierige körperliche Situationen meistern können, anstatt die Kälte lediglich auszuhalten. Regelmäßige Kälteanwendungen wie das Eisbaden fördern die Ausschüttung von Wohlfühlhormonen und verbessern den mentalen Fokus. „Ziel ist nicht, im Eisbad möglichst lange durchzuhalten, sondern Kälte bewusst zu erleben und sie sogar genießen zu können,“ erklärt Jan.

Effekte spürbar ab der ersten Session

Die positiven Effekte der Methode sind oft sofort spürbar: „Schon ein 2-Minuten-Eisbad kann Wohlfühlhormone wie Dopamin um bis zu 250 % und Noradrenalin um 530 % steigern, was Konzentration und Motivation merklich verbessert.“ Auch die Atemtechnik spielt eine Schlüsselrolle und wirkt nachweislich entspannend, da sie den „Hier-und-Jetzt“-Modus des Gehirns aktiviert und Ängste reduziert. Jan ist fasziniert von der Fähigkeit, das autonome Nervensystem bewusst zu beeinflussen und das persönliche Wohlbefinden zu steigern. „Es ist unglaublich, wie wir durch die Kälte und Atemtechniken in der Lage sind, unseren Körper und Geist neu zu stärken. Die Methode zeigt uns, dass wir weit mehr schaffen können, als wir glauben. Diese Erfahrung möchte ich unseren Gästen weitergeben.“

Die Leuchtenburg – der ideale Ort für Wim Hof-Method-Workshops

Ab sofort bietet die Pension Leuchtenburg am Kalterer See das ganze Jahr über Eisbade-Möglichkeiten an. Wenn der Kalterer See im Frühjahr zu warm für eiskalte Erfahrungen wird, steht eine Eistonne bereit, die konstante Bedingungen sicherstellt. Und die Seesauna direkt am Ufer ist ein weiterer glücksbringender Kontrast. Interessierte und Hotelgäste können sowohl individuelle Sessions mit Jan buchen als auch an ein- oder mehrtägigen Workshops teilnehmen, die sowohl die Wim Hof-Atemtechnik als auch das Eisbaden umfassen. Hier ist meist auch eine geführte Wanderung in Shorts und Handschuhen bei bis zu -20 Grad auf einen Gipfel in den Dolomiten beinhaltet. Mit gezielter Vorbereitung und Atemtechnik ist diese außergewöhnliche Erfahrung für jeden Teilnehmer machbar. Für Hotelgäste ist eine Einführung in die Atemtechnik kostenfrei. Ein tiefergehender „Fundamentals Workshop“ mit Fokus auf die Theorie und Praxis des Eisbadens wird für 100 EUR pro Person angeboten, während mehrtägige Retreats mit Winterwanderungen und weiterführenden Techniken ebenfalls zur Verfügung stehen.

Sicherheit steht an erster Stelle

Eisbaden ist nicht für jeden geeignet: Menschen mit gesundheitlichen Problemen wie Epilepsie, Raynaud-Syndrom Typ II oder Herzkreislauferkrankungen sollten vorsichtig sein und die Methode nur nach ärztlicher Rücksprache ausprobieren. Bei sachgemäßer Anleitung und Vorbereitung jedoch kann die Wim Hof-Methode vielen Menschen helfen, ihre Gesundheit zu verbessern und ein neues Lebensgefühl zu entdecken.

Winterlicher Rückzugsort für Genuss und Erholung am See

Neben den individuellen Eisbade-Sessions mit Jan und den Workshops bietet die Pension Leuchtenburg eine ideale Umgebung für Erholung und Genuss in den Wintermonaten. Nach einem intensiven Tag beim Eisbaden oder Winterwandern können Gäste erst die Saunen und anschließend die kreative Küche von Chefkoch Luca und die regionale Weinauswahl von Jans Partnerin und Sommelière Kat genießen. Das Boutiquehotel mit nur 12 Zimmern auf der ruhigen Seite des Sees, umgeben von schönster Berg- und Naturkulisse, ist der ideale Ort, um den Winter zwischen Stille, innerer Einkehr und transformierenden Erfahrungen zu erleben, um so die Verbindung zur Natur zu vertiefen.

„Die Leuchtenburg ist für uns mehr als nur eine Unterkunft,“ sagt Jan. „Hier sollen unsere Gäste aufblühen und wachsen, das Leben und die Schönheit der Natur in all ihren Facetten genießen.“

Anmeldung und Information

Interessierte können sich bereits jetzt für die Wim Hof-Workshops in der Leuchtenburg anmelden und eine transformative Erfahrung am Kalterer See erleben.

