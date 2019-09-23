ELA Container erstmals als National Premium Partner beim Wings for Life World Run 2026

Starker Markenauftritt und eigenes Laufteam beim größten Laufevent der Welt.

ELA Container war beim diesjährigen Wings for Life World Run 2026 erstmals als National Premium Partner vertreten und präsentierte sich beim offiziellen Flagship Run am 10. Mai in München mit einem aufmerksamkeitsstarken Auftritt mitten im Event geschehen.

Mit dem Engagement setzte ELA zugleich die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Red Bull im Sport- und Eventbereich fort. Bereits im vergangenen August hatte das Unternehmen beim spektakulären Motocross-Sprung von Profi-FMX-Athlet Luc Ackermann die passende Infrastruktur bereitgestellt. Auch beim Wings for Life World Run war ELA nun Teil eines internationalen Sportevents, das von Red Bull gemeinsam mit der Stiftung Wings for Life organisiert wird und dessen Ziel es ist, Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft stand ein gemeinsam mit Red Bull realisierter „Athletes & Creator Hub“ im Münchner Olympiapark. Die zweistöckige Containeranlage diente bekannten Persönlichkeiten aus der Sportszene, Red Bull Athletinnen und Athleten sowie reichweitenstarken Content Creatorn als zentraler Treffpunkt rund um das Event.

Die moderne Containeranlage umfasste unter anderem einen großzügigen Catering-Bereich, Umkleiden, Lounge-Flächen mit Live-Übertragung des Laufgeschehens, einen Physio- und Recovery-Bereich sowie eine weitläufige Dachterrasse mit direktem Blick auf den Startbogen und den Olympiapark. Mitten im Eventgeschehen entstand so ein exklusiver Begegnungs- und Rückzugsort für Athleten, Creator und Partner.

Ergänzt wurde der Auftritt durch einen offenen Messecontainer auf dem Eventgelände, der sich schnell zu einem beliebten Treffpunkt für Besucherinnen, Besucher und Teilnehmende entwickelte. Dort konnten sich Läuferinnen und Läufer unter anderem mit Traubenzucker und Elektrolyten versorgen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte zudem ein interaktiver Fotospot, an dem persönliche Laufziele und erreichte Kilometer festgehalten werden konnten.

Neben der Eventpräsenz war ELA auch sportlich Teil des Wings for Life World Runs: 41 Mitarbeitende gingen deutschlandweit an den Start – unter anderem in München, Billigheim sowie an weiteren Standorten über den Wings for Life App Run.

Als National Premium Partner dieses Events dabei zu sein, war für ELA ein besonderes Highlight. Der Wings for Life World Run verbindet Menschen auf der ganzen Welt – diese außergewöhnliche Energie war auch in München überall deutlich spürbar.

Der Wings for Life World Run gilt als größtes Laufevent der Welt. 2026 gingen weltweit 346.527 Läuferinnen, Läufer und Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer aus 192 Nationen gleichzeitig an den Start. Insgesamt kamen dabei 9,2 Millionen Euro zusammen, die zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung fließen. Allein in Deutschland nahmen 59.100 Menschen teil.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : martin.bloemer@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

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