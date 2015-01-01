ELA Container realisiert umfangreiche Umkleidelösung für die Mainova AG in Frankfurt

69 Raummodule kommen am Standort des Nachwuchszentrums zum Einsatz.

Die Mainova AG ist der führende Energiedienstleister in Frankfurt am Main und Energiepartner für Privat- und Firmenkunden in ganz Deutschland. Im Rahmen ihrer langfristigen Personal- und Unternehmensentwicklung investiert Mainova gezielt in die Förderung von Nachwuchskräften. Das bestehende Nachwuchszentrum in Frankfurt wird daher umfassend saniert und vergrößert, um auch künftig attraktive Bedingungen für Ausbildung, Qualifizierung und Entwicklung zu bieten. Während der Bauphase musste jedoch sichergestellt werden, dass der Arbeits- und Ausbildungsalltag für zahlreiche Nachwuchskräfte und Mitarbeitende ohne größere Einschränkungen weiterlaufen kann.

Um diese Herausforderung zu bewältigen, kommt eine umfangreiche Containerlösung von ELA Container zum Einsatz. Das Konzept bietet Räume für 600 Personen mit rund 1.200 Quadratmetern Nutzfläche, die während der Renovierungsarbeiten als zentrale Infrastruktur für die Mitarbeitenden dienen. Realisiert wurde die Anlage mit 34 Umkleidecontainern, 15 Flurcontainern, 14 Sanitärcontainern und 6 offenen Treppenhauscontainern, die zu einer funktionalen, klar strukturierten Einheit verbunden sind. Die Miete der Anlage ist auf zwei Jahre ausgelegt – passend zur geplanten Dauer der Sanierungsarbeiten am Nachwuchszentrum.

Die Containeranlage ist sowohl funktional als auch optisch auf den Baustellenbetrieb abgestimmt. Außen präsentieren sich die Module in kieselgrau, innen sorgen weiße Wände und Decken sowie ein grau marmorierter Vinylboden für eine robuste und pflegeleichte Umgebung, die sich ideal für den intensiven täglichen Gebrauch eignet. In den Umkleideräumen kommen Spinde und Bänke zum Einsatz, sodass die Mitarbeitenden ausreichend Stauraum für ihre persönliche Schutzausrüstung oder Arbeitskleidung haben und sich komfortabel umziehen können. Eine technische Besonderheit des Projektes sind drei Bodenöffnungen, die gezielt für Anschlüsse und technische Einbauten vorgesehen wurden. So können Versorgungsleitungen und Gebäudetechnik fachgerecht eingebunden werden, ohne die Funktionalität der Räume zu beeinträchtigen.

Die Zusammenarbeit zwischen ELA Container und Mainova basiert auf einer gewachsenen Vertrauensbasis. ELA hatte eine EU-weite Ausschreibung für dieses Projekt gewonnen und konnte dabei sowohl mit dem Konzept als auch mit Referenzen aus früheren Projekten überzeugen. „ELA Container war uns bereits aus vergangenen Projekten bekannt und hat dabei stets überzeugende Arbeit geleistet. Auch hier war die Zusammenarbeit erneut sehr angenehm und konstruktiv. Das Ergebnis ist eine funktionale und qualitativ hochwertige Umkleidelösung, mit der wir sehr zufrieden sind“, sagt Peter Neumann, Diplom-Bauingenieur bei Mainova.

Das Projekt zeigt, wie mit modularen Lösungen von ELA Container auch bei großen Infrastrukturmaßnahmen die Arbeitsfähigkeit eines Unternehmens vollständig erhalten werden kann. „Wir freuen uns sehr, dass wir erneut für die Mainova AG tätig sein durften. Die Anforderungen des Kunden konnten wir in eine passgenaue Containerlösung übertragen. So steht den Mitarbeitenden ausreichend Raum und Komfort zum Umkleiden zur Verfügung, während die Renovierungsarbeiten am Nachwuchszentrum ohne Einschränkungen fortgeführt werden können“, erklärt Jonas Brück, Area Sales Manager bei ELA Container.

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ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

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Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

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