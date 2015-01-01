ELA Container startet neuen Onlineshop für gebrauchte Container

Digitaler Kanal für gebrauchte Container aus dem ELA Mietpark.

ELA Container erweitert seinen Vertrieb um einen neuen digitalen Kanal. Über den neuen Onlineshop ela-gebrauchtcontainer.de können ab sofort gebrauchte Container aus dem ELA Mietpark angefragt und gekauft werden. Das Angebot richtet sich sowohl an gewerbliche Kundinnen und Kunden als auch an Privatpersonen.

Aktuell sind rund 200 Gebrauchtcontainer im Shop gelistet, die mit Fotos, Preisen sowie relevanten Produkt- und Ausstattungsinformationen dargestellt werden. Anfragen werden werktags innerhalb von 24 Stunden durch das ELA Vertriebsteam bearbeitet und die Container für bis zu 72 Stunden reserviert. Vor der Auslieferung wird jeder Container technisch geprüft und innen wie außen grundgereinigt. Gehen die Anfragen über einzelne Container hinaus oder werden zusätzliche Montageleistungen benötigt, übernimmt weiterhin die ELA Container Sales GmbH am Gebraucht-Container-Center in Haren (Ems) die individuelle Bearbeitung. Der Verkauf und die Lieferung erfolgen zunächst aus den ELA Standorten in Haren (Ems), Billigheim, Moosburg, Frankenberg und Trappenkamp.

Der neue ELA Gebrauchtcontainer-Shop ist online erreichbar unter: https://ela-gebrauchtcontainer.de.

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Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : presse@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.600 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.



Pressekontakt:

ELA Container GmbH

Herr Martin Blömer

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

fon ..: +49 5932 506-0

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