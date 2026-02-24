eLearning AWARD 2026: IBB für innovatives adaptives Lernsystem ausgezeichnet

Auszeichnung für Innovation: Das IBB gewinnt den eLearning AWARD 2026. Sein adaptives System passt Lerninhalte automatisch an jeden Teilnehmenden an – für effektives Lernen.

Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) wurde mit dem renommierten eLearning AWARD 2026 in der Kategorie „Adaptives Lernen – Berufsqualifizierung“ ausgezeichnet. Der Preis würdigt ein innovatives Projekt, das zeigt, wie digitales Lernen funktioniert, wenn es sich an die Menschen anpasst – und nicht umgekehrt.

Ein Leben lang lernen – aber wie?

Wer heute im Berufsleben steht, kennt das Problem: Digitalisierung und technologische Entwicklungen verändern Arbeitsplätze rasant. Was gestern noch ausreichte, ist morgen schon überholt. Lebenslanges Lernen ist längst keine Empfehlung mehr, sondern Notwendigkeit. Doch klassische Weiterbildungskurse stoßen an ihre Grenzen: Was für die eine Teilnehmerin zu langsam ist, überfordert den anderen. Wer nach langer Pause wieder lernt, braucht andere Unterstützung als jemand mit aktueller Berufserfahrung.

Genau hier setzt das preisgekrönte Projekt des IBB an. Gemeinsam mit dem Technologiepartner Area9 Lyceum entwickelte das Buxtehuder Bildungsinstitut ein System, das Lerninhalte individuell auf jede einzelne Person zuschneidet – und zwar automatisch. Künstliche Intelligenz erkennt dabei, was jemand bereits weiß, wo Wissenslücken bestehen und in welchem Tempo gelernt wird. Das Ergebnis: Jeder Lernende erhält genau die Inhalte und Übungen, die zum persönlichen Wissensstand passen.

Wenn der Kurs mitdenkt

„Stellen Sie sich vor, Sie beginnen eine Weiterbildung und das System erkennt von selbst, welche Grundlagen Sie schon beherrschen“, erklärt Julia Michaux-Stander, Projektkoordinatorin beim IBB. „Sie überspringen automatisch das, was Sie längst können, und bekommen dort Unterstützung, wo Sie sie wirklich brauchen. Das spart Zeit, verhindert Frust und steigert die Motivation erheblich.“

Bereits mehrere tausend Teilnehmende haben die adaptiven Lernmodule des IBB absolviert – mit messbarem Erfolg. Die Evaluationen zeigen: Die Lernenden sind motivierter, lernen aktiver und erfolgreicher. Besonders geschätzt wird das direkte Feedback: Man sieht jederzeit, wo man steht und was als Nächstes kommt. Auch die Lernbegleiter profitieren, weil sie gezielter unterstützen können.

Digitale Bildung, die niemanden zurücklässt

Der eLearning AWARD 2026 ist mehr als eine Auszeichnung für technische Innovation. Er würdigt einen Ansatz, der digitale Möglichkeiten nutzt, um Bildung gerechter zu machen. Denn adaptives Lernen ermöglicht es auch Menschen mit unterschiedlichsten Voraussetzungen, erfolgreich zu lernen – unabhängig von Schulabschluss, Berufserfahrung oder Lernbiografie.

„Moderne Weiterbildung muss flexibel sein, aber sie darf niemanden überfordern oder unterfordern“, betont Julia Michaux-Stander. „Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu befähigen, selbstbestimmt und nachhaltig zu lernen. Technologie ist dabei kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug, um jedem einzelnen gerecht zu werden.“

Das preisgekrönte Projekt zeigt, dass lebenslanges digitales Lernen funktionieren kann – wenn es von Anfang an auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet ist. Ein Modell, das Schule machen könnte.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Frau Claudia Reimann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

Deutschland

fon ..: 04161 516549

web ..: https://www.ibb.com

email : presse@ibb.com

Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das IBB Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Das Angebot des IBB richtet sich an Arbeitssuchende und Berufstätige, die sich für neue berufliche Aufgaben qualifizieren möchten. Ebenso finden Unternehmen hier die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter und Führungskräfte zielgerichtet weiterzuentwickeln. Dank Viona, der Online-Akademie mit dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an. Weitere Informationen sind zu finden auf www.ibb.com.

Pressekontakt:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Frau Claudia Reimann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

fon ..: 04161 516549

email : presse@ibb.com

