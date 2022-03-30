Elektro-Roller Pocket Rocket von SOL Motors neu bei ONKEL DRE im LENKWERK Bielefeld

Die Pocket Rocket der mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichneten Manufaktur SOL Motors aus Böblingen steht ab jetzt für Probefahrten beim E-Motorrad-Händler ONKEL DRE in Bielefeld.

Andreas Wellensiek, der Inhaber von „ONKEL DRE E-Moped erleben“, äußerst sich zum dritten Hersteller im Portfolio wie folgt: „Die Nachfrage hier im LENKWERK Bielefeld hat gezeigt, dass der E-Roller von SOL wichtige Kriterien erfüllt, die sich Kunden wünschen: Einzigartiges Design, kompakte Abmessungen, hohe Wendigkeit und komfortables Fahren mit zwei Personen. Außerdem wollen zahlreiche Interessenten gerne schneller als 45 km/h fahren, was mit der Pocket Rocket in der Version S möglich ist.“

Zahlreiche renommierte Awards belegen, dass SOL auch von der Fachwelt als etwas ganz Besonderes wahrgenommen wird: SOL Motors hat für das minimalistische Design ihres elektrischen Leichtkraftrads Pocket Rocket viele namhafte Auszeichnungen erhalten: CES Innovation Award, German Design Award, European Product Design Award, A‘ Design Award, Focus Open Gold und Green Product Award.

Der SOL Elektroroller Pocket Rocket wird in zwei verschiedenen Leistungs- bzw. Führerscheinklassen angeboten: AM & A1. Die AM-Version ist auf 45 km/h begrenzt und darf in jedem Fall auch mit dem PKW Führerschein gefahren werden.

Für die 85 km/h schnelle „Pocket Rocket S“ wird entweder der A1 Führerschein oder die B196 Erweiterung der Klasse B benötigt; es sei denn die Fahrererlaubnis der alten Klassen 2, 3 und 4 wurde vor dem 1. April 1980 erworben.

Der E-Roller von SOL kann in vielen verschiedenen Farben bestellt werden. Neben den drei Standardfarben (weiß, silber und schwarz) gibt es aufpreispflichtige Farben, wählbar aus der gesamten RAL-Classic-Farbpalette.

ONKEL DRE hat bislang E-Mopeds der Marken „Coopop Bike“ und „Metorbike“. Die Manufaktur Metorbike aus Hamburg ist bekannt aus der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ (DHDL 09/2024). In liebevoller Handarbeit fertigt Metorbike Elektro-Leichtkrafträder, wobei jedes Elektromotorrad ein Unikat ist.

Weitere Informationen und Fotos zu SOL E-Mopeds gibt es hier:

https://onkel-dre.de/sol-e-moped-roller/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ONKEL DRE

Herr Andreas Wellensiek

Am Stadtholz 24-26

33609 Bielefeld

Deutschland

fon ..: 01799113740

web ..: https://onkel-dre.de/

email : wellensiek@mediactive.de

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Pressekontakt:

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