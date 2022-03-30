  • Elektro-Roller Pocket Rocket von SOL Motors neu bei ONKEL DRE im LENKWERK Bielefeld

    Die Pocket Rocket der mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichneten Manufaktur SOL Motors aus Böblingen steht ab jetzt für Probefahrten beim E-Motorrad-Händler ONKEL DRE in Bielefeld.

    BildAndreas Wellensiek, der Inhaber von „ONKEL DRE E-Moped erleben“, äußerst sich zum dritten Hersteller im Portfolio wie folgt: „Die Nachfrage hier im LENKWERK Bielefeld hat gezeigt, dass der E-Roller von SOL wichtige Kriterien erfüllt, die sich Kunden wünschen: Einzigartiges Design, kompakte Abmessungen, hohe Wendigkeit und komfortables Fahren mit zwei Personen. Außerdem wollen zahlreiche Interessenten gerne schneller als 45 km/h fahren, was mit der Pocket Rocket in der Version S möglich ist.“

    Zahlreiche renommierte Awards belegen, dass SOL auch von der Fachwelt als etwas ganz Besonderes wahrgenommen wird: SOL Motors hat für das minimalistische Design ihres elektrischen Leichtkraftrads Pocket Rocket viele namhafte Auszeichnungen erhalten: CES Innovation Award, German Design Award, European Product Design Award, A‘ Design Award, Focus Open Gold und Green Product Award.

    Der SOL Elektroroller Pocket Rocket wird in zwei verschiedenen Leistungs- bzw. Führerscheinklassen angeboten: AM & A1. Die AM-Version ist auf 45 km/h begrenzt und darf in jedem Fall auch mit dem PKW Führerschein gefahren werden.

    Für die 85 km/h schnelle „Pocket Rocket S“ wird entweder der A1 Führerschein oder die B196 Erweiterung der Klasse B benötigt; es sei denn die Fahrererlaubnis der alten Klassen 2, 3 und 4 wurde vor dem 1. April 1980 erworben.

    Der E-Roller von SOL kann in vielen verschiedenen Farben bestellt werden. Neben den drei Standardfarben (weiß, silber und schwarz) gibt es aufpreispflichtige Farben, wählbar aus der gesamten RAL-Classic-Farbpalette.

    ONKEL DRE hat bislang E-Mopeds der Marken „Coopop Bike“ und „Metorbike“. Die Manufaktur Metorbike aus Hamburg ist bekannt aus der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ (DHDL 09/2024). In liebevoller Handarbeit fertigt Metorbike Elektro-Leichtkrafträder, wobei jedes Elektromotorrad ein Unikat ist.

    Weitere Informationen und Fotos zu SOL E-Mopeds gibt es hier:
    https://onkel-dre.de/sol-e-moped-roller/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ONKEL DRE
    Herr Andreas Wellensiek
    Am Stadtholz 24-26
    33609 Bielefeld
    Deutschland

    fon ..: 01799113740
    web ..: https://onkel-dre.de/
    email : wellensiek@mediactive.de

    E-Mopeds von Metorbike, SOL Motors & Coopop Bike im LENKWERK Bielefeld bei ONKEL DRE erleben! Lassen Sie sich begeistern: Machen Sie eine Probefahrt mit einem E-Moped, E-Roller oder E-Motorrad & erleben Sie die Faszinationen E-Power & Motorradfahren!

    Pressekontakt:

    ONKEL DRE
    Herr Andreas Wellensiek
    Am Stadtholz 24-26
    33609 Bielefeld

    fon ..: 01799113740
    web ..: https://onkel-dre.de/
    email : wellensiek@mediactive.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Elektro Scooter bis 150 kg – Starker E-Roller für starke Fahrer
      Die maximale Traglast bei E-Scootern ist beschränkt. Mehr als durchschnittlich 90 kg darf der Fahrer oft nicht wiegen. Es gibt aber Modelle, die deutlich mehr tragen können....

    2. Media Exklusiv GmbH obsiegt vor dem Landgericht Bielefeld gegenüber Kanzlei S-D-K Bielefeld
      Kanzlei S-D-K Bielefeld wirft der Media Exklusiv GmbH im Rahmen ihrer angeblichen Recherchen Wucherpreise vor - Landgericht Bielefeld kommt zum anderen Ergebnis...

    3. Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Juister Onkel“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag
      Der Mann, der als "Onkel Ole" berühmt wurde, liegt tot am Juister Strand - eingebuddelt im Sand. Wer hat den dubiosen Mann, der Menschen in allen Lebenslagen Unterstützung anbot, auf...

    4. Abenfug mit Onkel Erwin – Lustige Camping-Geschichten
      Fred Flinspach lässt die Leser in "Abenfug mit Onkel Erwin" an lustigen und teils recht abenteuerlichen Ausflügen mit dem Zelt teilhaben....

    5. Looking Glass Labs kündigt Metaverse-Immobilienverkauf von Pocket Dimension mit House of Kibaa an
      Am 30. März 2022 wurde die Anmeldung für den Kauf von 10.000 Pocket Dimension-Parzellen aus der Metaverse-Initiative Project Origin eröffnet. Bis zu 5.000 Parzellen sollen am 16. April 2022 an...

    6. Looking Glass Labs legt das Startdatum für die Alpha-Version von Pocket Dimension-Metaversum-Assets fest
      Inhaber erhalten am 1. November 2022 Zugriff auf die Alpha-Version, die entwickelt wurde, um die höchste Auflösung und die realistischste Metaversum-Erfahrung zu bieten, die heute technisch möglich ist Vancouver, British...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.