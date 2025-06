Elektroschrottentsorgung und sichere Datenträgervernichtung nach DIN 66399

ProCoReX Europe GmbH bietet in Berlin professionelle Elektroschrottentsorgung und sichere Datenträgervernichtung nach DIN 66399 – gesetzeskonform, nachhaltig und kostenfrei für Unternehmen.

Die ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe bei der elektroschrott entsorgung in Berlin und der zertifizierten Vernichtung sensibler Datenträger. Als erfahrener Dienstleister unterstützt das Unternehmen Organisationen, Behörden und Unternehmen bei der gesetzeskonformen, nachhaltigen und effizienten Entsorgung von Altgeräten wie Computern, Laptops, Servern und weiteren IT-Komponenten.

Im digitalen Zeitalter ist der Schutz vertraulicher Daten von zentraler Bedeutung. ProCoReX Europe GmbH gewährleistet die sichere Vernichtung von Datenträgern nach den aktuellen Anforderungen der DIN 66399 und sorgt damit für die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Festplatten, SSDs und weitere Speichermedien werden nach höchsten Sicherheitsstufen zerstört, sodass ein Wiederherstellen der Daten ausgeschlossen ist. Unternehmen erhalten für jeden Vernichtungsvorgang ein detailliertes Zertifikat als Nachweis für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und als Vertrauensbeweis gegenüber Geschäftspartnern und Kundschaft.

Die elektroschrott entsorgung in Berlin durch ProCoReX Europe GmbH ist für Unternehmen kostenfrei. Das Unternehmen übernimmt die Abholung direkt vor Ort, dokumentiert den gesamten Entsorgungsprozess transparent und arbeitet ausschließlich mit zertifizierten Recyclingbetrieben zusammen. So wird sichergestellt, dass wertvolle Ressourcen umweltgerecht recycelt und Schadstoffe fachgerecht entsorgt werden. Dieser nachhaltige Ansatz trägt aktiv zum Umweltschutz bei und unterstützt Unternehmen dabei, ihre ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Kombination von Datensicherheit und Umweltschutz. ProCoReX Europe GmbH bietet eine umfassende Beratung zur gesetzeskonformen IT-Entsorgung und zur sicheren Vernichtung von Datenträgern. Die Prozesse sind klar strukturiert, effizient und entsprechen den aktuellen branchenspezifischen Anforderungen. Unternehmen profitieren von einer zuverlässigen, professionellen Abwicklung und können sich darauf verlassen, dass ihre sensiblen Daten in sicheren Händen sind.

Mit ihrer Expertise im Bereich elektroschrott entsorgung in Berlin und Datenträgervernichtung positioniert sich ProCoReX Europe GmbH als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die Wert auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und gesetzliche Konformität legen. Die Kombination aus kostenloser Abholung, zertifizierter Datenvernichtung und nachhaltigem Recycling macht das Angebot einzigartig in der Region Berlin.

Interessierte Unternehmen können sich für eine individuelle Beratung und ein maßgeschneidertes Angebot direkt an ProCoReX Europe GmbH wenden. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen und den hohen Sicherheitsstandards sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-berlin/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

