Ellaidhoo Maldives by Cinnamon erhält zum zweiten Mal in Folge den HolidayCheck Gold Award 2026

Auszeichnung für konsequente Servicequalität und außergewöhnliche Taucherlebnisse im North Ari Atoll: Das Resort zählt erneut zu den beliebtesten Hotels seiner Region.

North Ari Atoll, Malediven – Das Resort Ellaidhoo Maldives by Cinnamon wurde erneut mit dem renommierten HolidayCheck Gold Award 2026 ausgezeichnet und erhält die begehrte Ehrung damit bereits im zweiten Jahr in Folge. Die Auszeichnung ist ein deutliches Zeichen für die anhaltende Beliebtheit des Resorts bei internationalen Reisenden.

Der HolidayCheck Gold Award wird ausschließlich an Unterkünfte verliehen, die seit 2019 mindestens fünfmal mit einem HolidayCheck Award prämiert wurden. Zudem werden pro Region lediglich die zehn beliebtesten Hotels ausgezeichnet. Es handelt sich also um ein Qualitätsmerkmal, das für kontinuierlich hohe Gästezufriedenheit steht.

Gelegen im North Ari Atoll ist Ellaidhoo Maldives by Cinnamon insbesondere für sein außergewöhnliches Hausriff und sein artenreiches marines Ökosystem bekannt. Mit direktem Zugang zu über 50 Tauchplätzen sowie 24-Stunden-Tauchmöglichkeiten gilt das Resort als gefragte Adresse für Tauchsportbegeisterte und erfahrene Taucher gleichermaßen. Auch international genießt das Riff hohe Anerkennung: Lonely Planet führt das Resort als erstklassiges Tauchziel und würdigt es für eines der besten Hausriffe der Malediven.

Erreichbar ist das Inselresort entweder per 25-minütigem Wasserflugzeugtransfer oder in rund 90 Minuten mit dem Schnellboot ab Malé. Die Kombination aus komfortabler Anreise und authentischem Inselerlebnis macht Ellaidhoo Maldives by Cinnamon zu einem vielseitigen Reiseziel. Neben dem umfangreichen Tauchangebot überzeugt das Resort durch seine familiäre Atmosphäre, die sowohl Erholungssuchenden als auch aktiven Urlaubern ein ausgewogenes Urlaubserlebnis in naturnaher Umgebung bietet.

Sanjeeva Perera, Area General Manager Cinnamon Hotels & Resorts Maldives, erklärt: „Die erneute Auszeichnung mit dem HolidayCheck Gold Award 2026 ist ein bedeutender Meilenstein für Ellaidhoo Maldives by Cinnamon. Diese Anerkennung würdigt das kontinuierliche Engagement unseres Teams sowie das Vertrauen und die Unterstützung unserer Gäste. Eine über Jahre hinweg konstant hohe Weiterempfehlungsrate basiert auf aufmerksamem Service, verantwortungsbewusstem Umgang mit der Umwelt und unvergesslichen Erlebnissen rund um unser Hausriff und unsere Tauchangebote.“

Reisende, die preisgekröntes Tauchen, faszinierende Unterwasserwelten und einen Inselaufenthalt mit ausgezeichneter Gästezufriedenheit erleben möchten, können aktuell vom exklusiven „Book Direct Summer“-Angebot profitieren. Dieses beinhaltet kostenfreie Schnellboottransfers für Aufenthalte bis zum 31. Oktober 2026.

Über Ellaidhoo Maldives by Cinnamon

Ellaidhoo Maldives by Cinnamon ist ein Resort im North Ari Atoll der Malediven und Teil der Cinnamon Hotels & Resorts Gruppe. Das Resort ist international bekannt für sein herausragendes Hausriff, vielfältige Tauchmöglichkeiten und eine naturnahe, familienfreundliche Atmosphäre.

