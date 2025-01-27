e*loquentia: Die KI-gestützte Übersetzungslösung für Leitstellen von Rettungsdienst und Feuerwehr

e*loquentia: Neue Standards für die optimale Notfallkommunikation. Praxisnahe KI-Lösung, gemeinsam mit Leitstellen entwickelt. Für klare, sofortige Verständigung auch unter schwierigsten Bedingungen.

Berlin, 03.03.2026 – Die e*Message W.I.S. Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin ist seit über 25 Jahren ein führender Anbieter von Alarmierungslösungen „Made in Germany“. Mit e*loquentia hat das Unternehmen nun ein besonders intelligentes und leistungsfähiges System speziell für Leitstellen entwickelt, das die mehrsprachige Notfallkommunikation auf ein neues Niveau hebt. Die KI-gestützte Spracherkennung und Live-Übersetzung wurde in enger Zusammenarbeit mit Leitstellenbetreibern entwickelt und ermöglicht eine klare Verständigung auch unter erschwerten Bedingungen; etwa bei undeutlicher Aussprache, Sprachmix, Dialekten oder lauten Hintergrundgeräuschen.

e*loquentia wurde exakt für die hohen Anforderungen der Notfallkommunikation in Leitstellen konzipiert und auf deren spezifische Bedürfnisse abgestimmt. Diese praxisnahe Entwicklung garantiert eine Lösung, die sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe einfügt und den hohen Ansprüchen der Notfallkommunikation gerecht wird. Die Bedienung ist intuitiv, komfortabel und erfordert keine aufwändigen Schulungen; sie lässt sich einfach in bestehende Systeme integrieren und ermöglicht maximale Schnelligkeit und Sicherheit in kritischen Situationen.

Herausragende Echtzeitübersetzung unter allen – schwierigen – Umständen

Ein entscheidender Vorteil von e*loquentia ist die außergewöhnlich hohe Übersetzungsqualität in Echtzeit, selbst wenn Anrufer in Stresssituationen undeutlich sprechen, Sprachbrüche aufweisen oder mehrere Sprachen vermischen. Die Lösung erkennt automatisch die Muttersprache eines Anrufers und filtert störende Hintergrundgeräusche wie Straßenlärm oder Stimmengewirr heraus. Zugleich wird die Antwort des Disponenten umgehend und genau in die Sprache des Anrufers übersetzt.

Umfangreiche Funktionen für optimale Notfallkommunikation

e*loquentia bietet eine Vielzahl intelligenter Funktionen, die speziell auf die Anforderungen in Leitstellen zugeschnitten sind: Das System erkennt die Sprache des Anrufenden, was eine schnelle und reibungslose Kommunikation ermöglicht. Typische Kommunikationsmuster in stressigen Situationen, wie undeutliche Aussprache oder wechselnde Sprachen, werden dabei berücksichtigt. Gesprochene Anrufertexte werden in deutsche Schriftform umgesetzt, die schriftlichen Antworten des Disponenten direkt in der erkannten Sprache des Anrufers ausgegeben. Bei Bedarf ist zudem eine flexible manuelle Einstellung der Ausgabesprache möglich. Antworten können frei formuliert oder mithilfe individuell hinterlegter Textbausteine aus verschiedenen Katalogen erstellt werden, um die Bearbeitung zu beschleunigen. Der gesamte Gesprächsverlauf wird protokolliert und kann exportiert werden, was die Nachverfolgung, Dokumentation und Qualitätssicherung erleichtert.

e*loquentia: schnell startklar, einfache Anwendung, hohe Sicherheit

Die neue e*Message Lösung ist sofort einsatzbereit und lässt sich unkompliziert in bestehende Telefonanlagen, Leitstellensysteme und IT-Landschaften integrieren, ganz ohne zusätzliche Infrastruktur. Die benutzerfreundliche und intuitive Bedienoberfläche ermöglicht eine schnelle Einarbeitung, sodass keine aufwändigen Schulungen erforderlich sind. Durch die Optimierung operativer Prozesse verkürzt das System die Bearbeitungszeiten und steigert somit die Effizienz in Leitstellen deutlich. Anwender können flexibel zwischen einer On-Premise-Installation, die maximale Datensicherheit gewährleistet, und einer sicheren Cloud-Lösung aus einem deutschen Rechenzentrum wählen. Zudem bietet e*loquentia umfassende Dokumentationsmöglichkeiten.

Vielfältige Einsatzbereiche: von Notdiensten bis hin zu Servicezentren

e*loquentia bewährt sich bereits erfolgreich im öffentlichen Sektor und eignet sich ideal für den Einsatz bei Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei sowie Asyl- und Migrationsbehörden, ebenso wie in Bürger-, Sozial-, Jugend- und Arbeitsämtern. Darüber hinaus unterstützt die Lösung Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie Support- und Servicezentren in Unternehmen. Auch in vielen weiteren Bereichen, in denen barrierefreie Kommunikation Arbeitsprozesse verbessert, findet e*loquentia Anwendung.

Dirk Nopens, Geschäftsführer von e*Message, erklärt: „Mit e*loquentia setzen wir neue Standards in der Notfallkommunikation. Die Lösung sorgt für eine besonders schnelle und sichere Kommunikation, auf die es im Notfall ankommt. Damit unterstützen wir die wichtige und herausfordernde Arbeit in den Leitstellen und entlasten die Mitarbeiter in stressigen Situationen.“

Mit e*loquentia bietet e*Message eine zukunftsweisende Lösung, die Sprachbarrieren in kritischen Situationen zuverlässig überwindet und so zu maximal effizienten Abläufen in Leitstellen und darüber hinaus beiträgt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

e*Message W.I.S. Deutschland GmbH

Frau Anke Lüders-Gollnick

Schönhauser Allee 10-11

10119 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 4171 1223

web ..: https://www.emessage.de/

email : a.lueders-gollnick@emessage.de

Über e*Message: www.emessage.de

Die e*Message W.I.S. Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin ist Betreiber eines deutsch-landweit flächendeckenden satellitengestützten Alarmierungsnetzes mit mehr als 700 Sendestationen und entwickelt modernste Softwarelösungen im Bereich der kritischen Kommunikation. Mit ihnen werden u.a. Einzelpersonen und Personengruppen (z. B. Bereitschaftsteams und Einsatzkräfte) zuverlässig, schnell sowie zielgenau geschützt, alarmiert, informiert und koordiniert. Auch für die Anlagenschaltung stellt e*Message intelligente Anwendungen bereit. Im Dezember 1999 gegründet, wurden bereits im darauffolgenden Jahr die Funkrufaktivitäten der Deutschen Telekom übernommen und ständig weiterentwickelt.

Pressekontakt:

Aigner Marketing GmbH

Frau Birgit Aigner

Rumfordstraße 29

80469 München

fon ..: +49 89 543 44 065

email : birgit.aigner@aigner-marketing.de

