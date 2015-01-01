Eloro Resources kommt bestens voran

Beim Iska Iska-Projekt von Eloro Resources im südlichen Bolivien ist der nächste Meilenstein erreicht

Die Erweiterungsbohrungen haben begonnen und so geht es voran mit der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für die Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätte. Dieses Diamantbohrprogramm von Eloro Resources (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E) folgt auf die aktualisierte Mineralressourcenschätzung von Ende April 2026, welche alle Zahlen der Ressourcenschätzung von 2023 verbessert hatte. Hauptziele der Erweiterungsbohrungen sind die Erweiterung und Aufwertung der 85,17 Millionen Tonnen „indicated resources“ und der 945,43 Millionen Tonnen „inferred resources“. Höhergradige, polymetallische Silber-Zinn-Mineralisierungen stehen dabei im Fokus. Zwei Bohrgeräte sind am Werk, ein drittes soll noch folgen, um 40.000 Meter und in etwa 75 Bohrlöcher zu erproben.

Die Bohrungen orientieren sich am jüngsten Definitionsbohrprogramm, das eine Mineralisierung über eine Streichlänge von rund 1,4 Kilometer ergab. Phase eins besteht aus 35 Bohrlöchern (zirka 18.250 Meter), es folgt Phase zwei mit 40 Bohrlöchern (ungefähr 21.750 Meter). Der Abschluss der Arbeiten soll im ersten Quartal 2027 sein.

Straßenblockaden, die jüngst für etwas Aufregung sorgten, sind inzwischen Vergangenheit, beeinträchtigen Bergbauprojekte nicht mehr und die Lieferung wichtiger Güter wie etwa Dieselkraftstoff, kann wieder reibungslos vonstatten gehen. Die Regierung von Bolivien setzt auf eine wirtschaftliche Wiederbelebung mithilfe von Investitionsförderungen und der Stärkung des privaten Sektors, wobei besonders der Bergbau- und der Energiebereich im Blickpunkt stehen. Bolivien wird bei der wirtschaftlichen Stabilisierung von namhaften Finanzinstitutionen wie etwa dem Internationalen Währungsfonds unterstützt.

Die Erweiterungsbohrungen werden im Abstand von 50 Meter innerhalb des höhergradigen Kernbereichs der potenziellen Startgrube („Starter Pit“) niedergebracht. Außerdem wird die Ausdehnung in der Neigungsrichtung und entlang des Streichens bei bekannten, höhergradigen, polymetallischen Silber-Zinn-Erzkörpern überprüft werden. Diese sind sowohl seitlich als auch in der Tiefe offen.

Auf die Auswertung der Erweiterungsbohrungen darf man gespannt sein, denn sie könnte eine lukrative Neubewertung nach sich ziehen. Letztendlich besitzt das Projekt das Potenzial eine der größten Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätten in Bolivien und Lateinamerika zu werden. Am Iska Iska-Projekt hält Eloro Resources über die bolivianische Tochtergesellschaft Minera Tupiza SRL eine 99prozentige Beteiligung an einem Joint Venture und eine 100prozentige wirtschaftliche Beteiligung. Das Chancen-Risiko-Verhältnis sieht also bei Eloro Resources (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E) sehr gut aus. Es sei angemerkt, dass Aktieninvestments immer mit einem gewissen Risiko verbunden sind.

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Am Iska Iska-Projekt hält Eloro Resources über die bolivianische Tochtergesellschaft Minera Tupiza SRL eine 99prozentige Beteiligung an einem Joint Venture und eine 100prozentige wirtschaftliche Beteiligung. Auf die Auswertung der aktuellen Erweiterungsbohrungen darf man gespannt sein, denn sie könnte eine lukrative Neubewertung nach sich ziehen. Letztendlich besitzt das Projekt das Potenzial eine der größten Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätten in Bolivien und Lateinamerika zu werden.

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