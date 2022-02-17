ELOS feiert 50-jähriges Bestehen: Vom Putzlappenhersteller zum modernen Hygiene- und Logistikpartner

ELOS: „Unabhängiger und inhabergeführter Großhandel für Hersteller, Handel und professionelle Anwender“

Zusammenfassung dieser Pressemitteilung:

Die ELOS GmbH & Co. KG feiert 2026 ihr 50-jähriges Bestehen und versorgt unterschiedlichste Branchen mit einer Vielfalt an Hygienelösungen – von Verbrauchsartikeln wie Hygienepapieren, Industriewischtüchern sowie Reinigungs- und Desinfektionsmitteln über moderne Spender- und Waschraumsysteme bis hin zu individuellen, ganzheitlichen Hygienekonzepten und Hautschutzplänen. Das Unternehmen beliefert Großhandelskunden ebenso wie Industrieunternehmen und weitere gewerbliche Großabnehmer. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1936 zurück: Mit der Ausgliederung aus der damaligen Firma Adolf Ellermann entstand 1976 die heutige ELOS als eigenständiges Unternehmen.

Bramsche. Die ELOS GmbH & Co. KG feiert 2026 ihr 50-jähriges Bestehen. Das Unternehmen versorgt unterschiedlichste Branchen mit einer Vielfalt an Hygienelösungen – von Verbrauchsartikeln wie Hygienepapieren, Industriewischtüchern sowie Reinigungs- und Desinfektionsmitteln über moderne Spender- und Waschraumsysteme bis hin zu individuellen, ganzheitlichen Hygienekonzepten und Hautschutzplänen.

Als Logistik- und Vertriebsspezialist bildet ELOS die Schnittstelle zwischen der Industrie, dem nachgelagerten Handel und großen institutionellen Abnehmern. Zu den wichtigsten Kundengruppen zählen der Hygienefachhandel, der technische Handel, branchenspezifische Großhändler sowie Industrieunternehmen und weitere gewerbliche Großverbraucher.

Das Unternehmen gewährleistet nicht nur die Warenversorgung, sondern unterstützt seine Partner auch mit umfassender Produktkompetenz bis hin zur Übernahme des externen Produktmanagements. Langjährige, vertrauensvolle Partnerschaften mit führenden Herstellern der Papier- und Hygieneindustrie bilden laut ELOS das Fundament der Zusammenarbeit.

„Durch die Bündelung der Bedarfe entstehen hohe Einkaufsvolumina und wertvolle Synergien, von denen alle Kundengruppen profitieren. Daraus resultieren attraktive Konditionen, eine hohe Lieferfähigkeit und ein breites Produktsortiment. Ob im nachgelagerten Handel, der Automotive-Branche, in Healthcare-Einrichtungen oder bei der Ausstattung von Kommunen – unsere Produkte sind immer dann zur Stelle, wenn es auf wirtschaftliche und zugleich hochwertige Hygienelösungen ankommt“, erklärt Christoph Dödtmann, geschäftsführender Gesellschafter der ELOS GmbH & Co. KG. Diese Kompetenzen habe ELOS in den vergangenen fünf Jahrzehnten gezielt ausgebaut und konsequent weiterentwickelt. Dabei reichen die Wurzeln sogar bis ins Jahr 1936 zurück.

Ausgründung und Spezialisierung

Die 1936 gegründete Firma Adolf Ellermann war ursprünglich im Schrott- und Stahlhandel tätig. Darüber hinaus gehörten bereits früh die Sammlung und Verarbeitung von Alttextilien zu einem der Geschäftsfelder des Osnabrücker Unternehmens.

Mit der Gründung der ELOS im Jahr 1976 auf dem Gelände der ehemaligen Zeche „Beharrlichkeit“ in Bohmte wurde der Geschäftsbereich Putzlappen und Putzwolle aus der Firma Adolf Ellermann herausgelöst und in ein eigenständiges Unternehmen überführt. Hintergrund dieser Entscheidung waren vor allem vertriebsstrategische Überlegungen: Während die Firma Adolf Ellermann ihre angestammten Geschäftsfelder weiterentwickelte, sollte sich ELOS vollständig auf den Handel mit Putzlappen und Putzwolle konzentrieren und diesen Geschäftsbereich eigenständig am Markt ausbauen.

Der Unternehmensname spiegelt diese Herkunft bis heute wider: „EL“ steht für Ellermann, „OS“ für Osnabrück – ein bewusstes Bekenntnis zu den unternehmerischen und regionalen Wurzeln des Familienunternehmens. Zu den wichtigsten Kunden des damals jungen Unternehmens zählten die Deutsche Bundesbahn (später Deutsche Bahn), die Bundeswehr sowie zahlreiche Industrieunternehmen, Händler und Wiederverkäufer. Ralf Sunderdiek führte das Unternehmen in den ersten beiden Jahren. 1979 übernahm Heinz Dödtmann die Geschäftsführung und prägte die Entwicklung von ELOS in den folgenden 36 Jahren entscheidend.

Vom Putzlappenhersteller zum modernen Großhandel

Anfänglich nahm die Produktion von Putzlappen und Putzwolle einen großen Teil des ELOS-Geschäfts ein. Textile Produktionsabfälle aus Webereien und Strickereien wurden gesammelt, sortiert und weiterverarbeitet – weitgehend in Handarbeit und unter hohem personellem Aufwand.

Unter Heinz Dödtmann stellte ELOS frühzeitig die Weichen für die Zukunft. Als die Herstellung von Putzlappen in Deutschland aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs und des steigenden Kostendrucks wirtschaftlich immer schwieriger wurde, leitete das Unternehmen einen konsequenten Strategiewechsel ein. Der Produktionsbetrieb setzte Schritt für Schritt neue Prioritäten als Handels- und Logistikpartner. Gleichzeitig wuchs das Sortiment um industrielle Putztücher, Vliesstoffprodukte, Hygienepapiere und zahlreiche weitere Lösungen für die professionelle Betriebshygiene.

Wichtige Impulse für diese Entwicklung lieferten bereits früh enge Partnerschaften mit renommierten Papierherstellern, darunter die Papierwerke Halstrick mit ihren Standorten in Raubach und Euskirchen-Stotzheim sowie die traditionsreiche Papierfabrik Strepp in Kreuzau. Alle Werke gehören heute zur Metsä Tissue und stehen beispielhaft für die über Jahrzehnte gewachsenen Industriepartnerschaften der ELOS.

Aus diesen Anfängen entwickelte das Unternehmen ein breit aufgestelltes Netzwerk langfristiger und vertrauensvoller Herstellerbeziehungen, das bis heute eine wesentliche Grundlage des Unternehmenserfolgs bildet. Beschaffung, Lagerhaltung, Logistik und Vertrieb wurden nun zum erklärten Kerngeschäft der ELOS.

Um die wachsenden Anforderungen an die Logistik besser zu erfüllen, verlagerte ELOS den Unternehmenssitz 1983 nach Osnabrück und wechselte ihn 1993 innerhalb des Stadtgebiets. Hiermit verbunden waren wesentliche Schritte zur Erweiterung des Betriebs und zur Verbesserung der Effizienz. 2002 zog der Betrieb zunächst nach Westerkappeln um, seit 2018 ist ELOS in Bramsche beheimatet.

Eintritt von Christoph Dödtmann stellt Weichen für Kontinuität

Mit dem Eintritt von Christoph Dödtmann im Jahr 2011 wurde der Generationenwechsel bei der ELOS vollzogen. Gleichzeitig übernahm er die Mehrheitsanteile am Familienunternehmen und stellte damit frühzeitig die Weichen für die Fortführung des Unternehmens in der nächsten Generation. Bis 2015 führte er die Geschäfte gemeinsam mit seinem Vater Heinz Dödtmann, bevor dieser in den wohlverdienten Ruhestand wechselte. 2022 verstarb Heinz Dödtmann im Alter von 73 Jahren.

„Auch nach 50 Jahren verstehen wir uns als mittelständischer, unabhängiger und inhabergeführter Partner für Hersteller, Handel und professionelle Anwender. Diese Werte prägen unser Handeln bis heute und bilden die Grundlage für das Vertrauen, das uns unsere Kunden und Industriepartner seit Jahrzehnten entgegenbringen“, betont Christoph Dödtmann.

Deshalb beobachtet das ELOS-Team kontinuierlich die Entwicklungen, Trends und Innovationen des Marktes und bewertet neue Produkte hinsichtlich Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Als herstellerunabhängiger Partner kann ELOS die vollständigen Sortimente aller führenden Markenhersteller anbieten und diese durch preisattraktive Eigenmarken sinnvoll ergänzen.

„Wir nehmen nur Produkte in unser Sortiment auf, die uns in Qualität, Wirtschaftlichkeit und Praxistauglichkeit wirklich überzeugen und unseren Handelspartnern sowie Endkunden einen echten Mehrwert bieten. Neben unserer Kernkompetenz in der Logistik sind vor allem unsere herstellerunabhängige Beratung und der persönliche Service entscheidende Erfolgsfaktoren“, so Geschäftsführer Christoph Dödtmann.

Effiziente Logistik im Fokus

Selbstverständlich habe die Digitalisierung längst Einzug in die Prozesse des Handelsunternehmens gehalten. Zahlreiche Kunden sind über EDI-Schnittstellen, elektronische Kataloge, Marktplätze und ERP-Anbindungen direkt mit ELOS verbunden. Dadurch können Bestell-, Liefer- und Abrechnungsprozesse weitgehend automatisiert und effizient abgewickelt werden.

So garantiert ELOS jederzeit eine prompte Lieferung: Bei einer Bestellung bis 16.00 Uhr werde die Ware noch am selben Tag auf den Versandweg gebracht. Per Spedition, eigenem Fuhrpark oder Paketdienst sei somit eine umgehende Belieferung zumeist innerhalb von 24 Stunden gewährleistet.

Einen wichtigen Meilenstein für die weitere Unternehmensentwicklung stellte die Inbetriebnahme des neuen Logistikzentrums im Industriegebiet Bramsche-Schleptrup im November 2018 dar. Direkt an der Autobahn A1 bei Osnabrück gelegen, verfügt ELOS heute über rund 4.200 Quadratmeter moderne Lagerfläche für mehr als 3.000 Artikel. Das Logistikzentrum bildet die Grundlage für eine hohe Lieferfähigkeit, kurze Reaktionszeiten und weiteres Wachstum. Auf dem rund 15.000 Quadratmeter großen Grundstück bestehen darüber hinaus Erweiterungsmöglichkeiten für zusätzliche 4.000 Quadratmeter Lagerfläche.

Zukunftsorientiert aufgestellt

Christoph Dödtmann sieht das Unternehmen für aktuelle und kommende Herausforderungen bestens gewappnet: „Absolut zukunftsfähig haben wir uns auf verschiedenen Ebenen mit unserem detaillierten Qualitäts- und Umweltmanagement aufgestellt. Neben der für ELOS selbstverständlichen Umsetzung des Qualitätsmanagements nach ISO 9001:2015 achten immer mehr unserer Kunden auf das EcoVadis-Label.“ ELOS wurde 2024 erstmalig mit dem EcoVadis-Zertifikat in Bronze ausgezeichnet und hat damit sein starkes Engagement für Nachhaltigkeit, Ethik und soziale Verantwortung in der gesamten Lieferkette nachgewiesen.

Darüber hinaus verfügt ELOS über das CrefoZert der Creditreform, das die wirtschaftliche Stabilität, Bonität und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens bestätigt. Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten schafft dies für Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner zusätzliche Sicherheit und Verlässlichkeit.

Auf dieser Grundlage will ELOS die Marktpräsenz in ausgewählten Branchen weiter ausbauen. Insbesondere die Bereiche Healthcare sowie der HoReCa-Sektor (Hotellerie, Gastronomie und Catering) bieten Entwicklungsmöglichkeiten und sollen künftig noch stärker in den Fokus rücken.

Neben der Weiterentwicklung der Logistik- und Serviceleistungen soll auch die Digitalisierung konsequent vorangetrieben werden. Hierzu zählen unter anderem der Ausbau elektronischer Geschäftsprozesse über EDI-Schnittstellen und die Bereitstellung aktueller Lagerbestände entlang der digitalen Wertschöpfungskette, sodass Kunden jederzeit auf die verfügbaren Bestände zugreifen können. Die Anbindung digitaler Beschaffungsplattformen wird ebenfalls vorangetrieben.

Darüber hinaus sollen der automatisierte Austausch von Auftragsbestätigungen, Lieferavisen und elektronischen Rechnungen weiter ausgebaut sowie Produkt- und Stammdaten kontinuierlich digital gepflegt und bereitgestellt werden. Christoph Dödtmann: „Ziel ist es, Prozesse zu beschleunigen, den manuellen Aufwand zu reduzieren und die Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten weiter zu vereinfachen.“

Weitere Infos: www.elos.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELOS GmbH & Co. KG

Frau Leonie Starke

In der Welle 5-6

49565 Bramsche

Deutschland

fon ..: 05468 / 777 98 0

web ..: http://www.elos.de

email : info@elos.de

Kurzprofil: ELOS GmbH & Co. KG

Die ELOS GmbH & Co. KG mit Sitz in Bramsche ist ein inhabergeführter, verbandsunabhängiger Großhändler für professionelle Betriebshygiene. Seit der Gründung im Jahr 1976 hat sich das Familienunternehmen von einer Manufaktur für Putzlappen zu einem leistungsstarken Logistik-, Sortiments- und Vertriebspartner für Handel, Industrie und gewerbliche Endverbraucher entwickelt.

ELOS bündelt seit Jahrzehnten den branchenspezifischen Bedarf seiner Kunden und erzielt durch internationale Volumenkontrakte mit führenden Herstellern der Papier- und Hygieneindustrie attraktive Einkaufskonditionen. Diese Preisvorteile gibt das Unternehmen direkt an seine Kunden weiter. Als herstellerunabhängiger Großhandel bietet ELOS die kompletten Sortimente führender Markenhersteller sowie preisattraktive Eigenmarken und unterstützt seine Kunden mit einer individuellen, herstellerneutralen Beratung.

Das Unternehmen betreibt am Standort Bramsche – direkt an der Autobahn A1 – ein modernes Logistikzentrum mit rund 4.200 Quadratmetern Lagerfläche und mehr als 3.000 ständig verfügbaren Artikeln. Bestellungen, die bis 16:00 Uhr eingehen, verlassen das Unternehmen in der Regel noch am selben Tag. Ergänzt wird das Leistungsangebot durch digitale E-Procurement-Lösungen, nachhaltige Produktsortimente sowie ein nach ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagement. Mit dem CrefoZert, der Präqualifizierung für öffentliche Auftraggeber (PQ-VOL) und der EcoVadis-Auszeichnung unterstreicht ELOS seinen Anspruch an Qualität, Zuverlässigkeit und nachhaltiges Wirtschaften.

www.elos.de

Pressekontakt:

Perfect Sound PR – Agentur für Öffentlichkeitsarbeit

Herr Frank Beushausen

Gewerbepark 18

49143 Bissendorf

fon ..: 05402/701651

web ..: http://www.perfectsoundpr.de

email : info@perfectsoundpr.de

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