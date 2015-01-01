  • Doosan Bobcat Bensheim startet Sommer-Aktion: Drei Teleskoplader zum Sonderpreis – zum Kauf und zur Miete

    Die Bobcat-Niederlassungen bringen 3 Teleskoplader zum Aktionspreis auf die Baustelle. Vom kompakten TL25.60 bis zum 18-Meter-Modell T40.180 gibt es die Maschinen zum Kauf oder zur Miete.

    BildDie Doosan Bobcat Bensheim GmbH mit ihren Niederlassungen in Bensheim, Dresden, Frankfurt, Fulda, Idstein, Kaiserslautern, Karlsruhe und Mülheim/Ruhr bringt diesen Sommer drei Teleskoplader zum Aktionspreis auf die Baustelle. Vom kompakten TL25.60 bis zum 18-Meter-Modell T40.180 gibt es die Maschinen wahlweise zum Kauf oder zur Miete – planbar finanziert ab 0 %. Die Aktion läuft bis zum 30. September 2026, solange der Vorrat reicht, und ausschließlich in den Bobcat-Niederlassungen.

    Ein Teleskoplader muss zur Baustelle passen, nicht umgekehrt. Deshalb deckt die Aktion drei Einsatzklassen ab – vom engen Hof bis zur Hochbaulogistik.

    Bobcat TL25.60 – kompakt und wendig Der Einstieg für enge Höfe, GaLaBau und schnelles Umschlagen. Rund 2,5 t Tragkraft, ca. 6,0 m Hubhöhe, Schnellwechsler serienmäßig ab Werk. Aktionspreis: 66.900 EUR zzgl. MwSt. inkl. Schnellwechsler – oder ab 1.172 EUR/Monat bei 60 Monaten Laufzeit. Zur Miete ab 129 EUR/Tag. Palettengabel (+1.700 EUR) und Universal-Schaufel 800 l (+2.500 EUR) optional.

    Bobcat TL43.80 – der Allrounder Höhe, Kraft und Reserve für den harten Mischbetrieb, AGRI-tauglich. Rund 4,3 t Tragkraft, ca. 8,0 m Hubhöhe. Aktionspreis: 99.900 EUR zzgl. MwSt. (ohne Sonderausstattung) – oder ab 1.750 EUR/Monat bei 60 Monaten Laufzeit. Dazu die Aktionspakete AGRI-3 (+6.900 EUR) und AGRI-4 (+9.900 EUR).

    Bobcat T40.180 – maximale Reichweite Volle 18 m Hubhöhe für Hochbau und anspruchsvolle Lagerlogistik. Rund 4,0 t Tragkraft, ca. 18,0 m Hubhöhe, optional per Funk-Fernbedienung steuerbar (+4.000 EUR). Aktionspreis: 109.900 EUR zzgl. MwSt. (ohne Sonderausstattung) – oder ab 1.925 EUR/Monat bei 60 Monaten Laufzeit. Zur Miete ab 159 EUR/Tag.

    Kaufen oder mieten – die Niederlassung entscheidet mit Wer flexibel bleiben will, mietet direkt vor Ort: den TL25.60 ab 129 EUR/Tag, den T40.180 ab 159 EUR/Tag (jeweils zzgl. MwSt.). Wer kauft, bekommt Service, Wartung und Ersatzteile mit der Kompetenz des Herstellers, Beratung und Vorführung für die eigene Anwendung – und eine planbare Finanzierung ab 0 %, teilweise komplett ohne Zinsaufschlag.

    Alle Angebote gelten bis zum 30. September 2026 bzw. solange der Aktionsvorrat reicht, in allen Bobcat-Niederlassungen. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. ab Filiale. Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

    Alle Details und der Angebotsflyer: https://bobcat.de/aktionspreis-teleskoplader-sommer-2026/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Doosan Bobcat Bensheim GmbH
    Gilbert Schwartmann
    Berliner Ring 89
    64625 Bensheim
    Deutschland

    fon ..: 015172189080
    web ..: https://www.bobcat.de
    email : gilbert.schwartmann@doosan.com

    Die Doosan Bobcat Bensheim GmbH ist autorisierter Bobcat-Vertragspartner für Verkauf, Miete und Service kompakter Baumaschinen. Das 1988 gegründete Unternehmen betreibt acht Niederlassungen in Bensheim, Dresden, Frankfurt, Fulda, Idstein, Kaiserslautern, Karlsruhe und Mülheim an der Ruhr. Das Portfolio umfasst Minibagger, Radlader, Teleskoplader, Kompaktlader, Anbaugeräte sowie Kompressoren und Stromerzeuger – ergänzt um Mietservice, Ersatzteilversorgung und mobilen Vor-Ort-Service.

    Pressekontakt:

    Doosan Bobcat Bensheim GmbH
    Herr Gilbert Schwartmann
    Berliner Ring 89
    64625 Bensheim

    fon ..: +491791104120
    email : gilbert.schwartmann@doosan.com


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