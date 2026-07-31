  • Bobcat Bensheim bezieht neuen Standort in Zwingenberg

    Bobcat hat an seinem Stammsitz in Bensheim ein neues, größeres zuhause: Jetzt in der Platanenallee 55, Zwingenberg (nahe A5).

    Zwingenberg, 3. August 2026 – Die Doosan Bobcat Bensheim GmbH hat ihren bisherigen Standort in Bensheim aufgegeben und ist in das neue Kompetenzzentrum nach Zwingenberg umgezogen. Mit dem Umzug schafft das Unternehmen die Grundlage für weiteres Wachstum und bietet Kunden künftig noch bessere Rahmenbedingungen für Beratung, Service und Vertrieb.

    Der neue Standort liegt nur wenige Minuten vom bisherigen Firmensitz entfernt und gewährleistet damit weiterhin die gewohnte Nähe zu Kunden, Partnern und Interessenten in der Region Bergstraße sowie im gesamten Rhein-Main-Neckar-Gebiet.

    Auf dem neuen Betriebsgelände präsentiert Bobcat sein Portfolio an Kompaktmaschinen, Minibaggern, Teleskopladern, Radladern und weiteren Lösungen für Bauwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Kommunen sowie Industrie und Landwirtschaft. Kunden profitieren von einer modernen Infrastruktur, verbesserten Servicekapazitäten und erweiterten Möglichkeiten für Maschinenvorführungen.

    Trotz des Standortwechsels bleibt die Identität des Unternehmens erhalten. Viele Kunden kennen den Betrieb seit Jahren als „Bobcat Bensheim“. Der neue Standort in Zwingenberg befindet sich nur rund zwei Kilometer vom bisherigen Firmensitz entfernt und stellt eine konsequente Weiterentwicklung des langjährigen Engagements in der Region dar.

    Mit dem neuen Standort unterstreicht Bobcat sein langfristiges Bekenntnis zur Region und setzt ein deutliches Zeichen für Kundennähe, Investitionsbereitschaft und nachhaltiges Wachstum.

    Unternehmensprofil

    Die Doosan Bobcat Bensheim GmbH ist ein Vertriebspartner und Servicedienstleister für Bobcat-Maschinen und bietet ein umfassendes Portfolio an Kompaktmaschinen, Minibaggern, Teleskopladern, Anbaugeräten sowie Service- und Ersatzteillösungen. Das Unternehmen betreut Kunden aus Bauwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Kommunaltechnik, Industrie und Landwirtschaft. Sie ist integraler Teil von Doosan Bobcat.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Doosan Bobcat Bensheim GmbH
    Herr Gilbert Schwartmann
    Berliner Ring 89
    64625 Bensheim
    Deutschland

    fon ..: 015172189080
    web ..: https://www.bobcat.de
    email : gilbert.schwartmann@doosan.com

    Die Doosan Bobcat Bensheim GmbH ist autorisierter Bobcat-Vertragspartner für Verkauf, Miete und Service kompakter Baumaschinen. Das 1988 gegründete Unternehmen betreibt acht Niederlassungen in Bensheim, Dresden, Frankfurt, Fulda, Idstein, Kaiserslautern, Karlsruhe und Mülheim an der Ruhr. Das Portfolio umfasst Minibagger, Radlader, Teleskoplader, Kompaktlader, Anbaugeräte sowie Kompressoren und Stromerzeuger – ergänzt um Mietservice, Ersatzteilversorgung und mobilen Vor-Ort-Service.

    Pressekontakt:

    Doosan Bobcat Bensheim GmbH
    Herr Gilbert Schwartmann
    Berliner Ring 89
    64625 Bensheim

    fon ..: +491791104120
    email : gilbert.schwartmann@doosan.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Doosan Bobcat Bensheim startet Sommer-Aktion: Drei Teleskoplader zum Sonderpreis – zum Kauf und zur Miete
      Die Bobcat-Niederlassungen bringen 3 Teleskoplader zum Aktionspreis auf die Baustelle. Vom kompakten TL25.60 bis zum 18-Meter-Modell T40.180 gibt es die Maschinen zum Kauf oder zur Miete....

    2. Bobcat-Niederlassungen starten Sommeraktion: 5- und 6-Tonnen-Bagger ab Lager – mit 0 % Finanzierung
      Bis zum 31. Juli 2026 gibt es die Bobcat-Modelle E50z und E60 Premium zum Aktionspreis ab 52.900 EUR - sofort verfügbar ab Lager, mit 0-%-Finanzierung und Powertilt-Ausstattung....

    3. Hantermann bezieht 3. Standort in Emmerich und bestellt weitere Serviettenmaschine
      Neues Lager 8 für ca. 2.500 Palettenstellplätze, im Februar 2025 kommt eine weitere automatisierte Serviettenmaschine...

    4. TeaTime Bensheim: Tradition und Erneuerung – Ein neues Kapitel für das beliebte Teehaus
      TeaTime Bensheim soll nicht nur ein Ort des Teegenusses sein, sondern auch ein Treffpunkt für die lokale Gemeinschaft....

    5. Ihr vertrauensvoller Immobilienmakler in der Bergstraße, Bensheim, Heppenheim und Umgebung: CAESAR Immobilien
      CAESAR Immobilien - Ihr zuverlässiger Immobilienmakler an der Bergstraße, in Bensheim, Heppenheim und Umgebung....

    6. Neuer Standort, bewährte Qualität: about:dents startet am neuen Standort in Berlin Prenzlauer-Berg
      Praxis für Zahnmedizin about:dents startet nach erfolgreichem Umbau am neuen Standort in der Greifswalder Straße 207b - Hervorragende ÖPNV-Anbindung und modernste digitale Zahnmedizin....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.