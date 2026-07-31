Bobcat Bensheim bezieht neuen Standort in Zwingenberg

Bobcat hat an seinem Stammsitz in Bensheim ein neues, größeres zuhause: Jetzt in der Platanenallee 55, Zwingenberg (nahe A5).

Zwingenberg, 3. August 2026 – Die Doosan Bobcat Bensheim GmbH hat ihren bisherigen Standort in Bensheim aufgegeben und ist in das neue Kompetenzzentrum nach Zwingenberg umgezogen. Mit dem Umzug schafft das Unternehmen die Grundlage für weiteres Wachstum und bietet Kunden künftig noch bessere Rahmenbedingungen für Beratung, Service und Vertrieb.

Der neue Standort liegt nur wenige Minuten vom bisherigen Firmensitz entfernt und gewährleistet damit weiterhin die gewohnte Nähe zu Kunden, Partnern und Interessenten in der Region Bergstraße sowie im gesamten Rhein-Main-Neckar-Gebiet.

Auf dem neuen Betriebsgelände präsentiert Bobcat sein Portfolio an Kompaktmaschinen, Minibaggern, Teleskopladern, Radladern und weiteren Lösungen für Bauwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Kommunen sowie Industrie und Landwirtschaft. Kunden profitieren von einer modernen Infrastruktur, verbesserten Servicekapazitäten und erweiterten Möglichkeiten für Maschinenvorführungen.

Trotz des Standortwechsels bleibt die Identität des Unternehmens erhalten. Viele Kunden kennen den Betrieb seit Jahren als „Bobcat Bensheim“. Der neue Standort in Zwingenberg befindet sich nur rund zwei Kilometer vom bisherigen Firmensitz entfernt und stellt eine konsequente Weiterentwicklung des langjährigen Engagements in der Region dar.

Mit dem neuen Standort unterstreicht Bobcat sein langfristiges Bekenntnis zur Region und setzt ein deutliches Zeichen für Kundennähe, Investitionsbereitschaft und nachhaltiges Wachstum.

Unternehmensprofil

Die Doosan Bobcat Bensheim GmbH ist ein Vertriebspartner und Servicedienstleister für Bobcat-Maschinen und bietet ein umfassendes Portfolio an Kompaktmaschinen, Minibaggern, Teleskopladern, Anbaugeräten sowie Service- und Ersatzteillösungen. Das Unternehmen betreut Kunden aus Bauwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Kommunaltechnik, Industrie und Landwirtschaft. Sie ist integraler Teil von Doosan Bobcat.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Doosan Bobcat Bensheim GmbH

Herr Gilbert Schwartmann

Berliner Ring 89

64625 Bensheim

Deutschland

fon ..: 015172189080

web ..: https://www.bobcat.de

email : gilbert.schwartmann@doosan.com

Die Doosan Bobcat Bensheim GmbH ist autorisierter Bobcat-Vertragspartner für Verkauf, Miete und Service kompakter Baumaschinen. Das 1988 gegründete Unternehmen betreibt acht Niederlassungen in Bensheim, Dresden, Frankfurt, Fulda, Idstein, Kaiserslautern, Karlsruhe und Mülheim an der Ruhr. Das Portfolio umfasst Minibagger, Radlader, Teleskoplader, Kompaktlader, Anbaugeräte sowie Kompressoren und Stromerzeuger – ergänzt um Mietservice, Ersatzteilversorgung und mobilen Vor-Ort-Service.

Pressekontakt:

Doosan Bobcat Bensheim GmbH

Herr Gilbert Schwartmann

Berliner Ring 89

64625 Bensheim

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email : gilbert.schwartmann@doosan.com

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